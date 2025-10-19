Los top semanales del Índice de la Digitalización: un método definitivo para convertir el CO₂ en energía limpia

Científicos del Instituto Noruego de Investigación en Bioeconomía (NIBIO) han ideado un método que transforma el dióxido (CO₂) y el monóxido de carbono (CO) en biometano verde.

Las claves nuevo Generado con IA Científicos noruegos desarrollan un método que convierte el CO₂ en biometano verde, ofreciendo una fuente renovable de energía. Europa y España enfrentan una reconfiguración geoestratégica, centrada en la digitalización y la inteligencia artificial. Innovaciones semanales incluyen mejoras en baterías de litio con cúrcuma, adhesivos submarinos avanzados y una nueva estrategia contra el cáncer cerebral. El Índice de Digitalización destaca tendencias clave como la fragmentación del sistema financiero global y la protección de infraestructuras submarinas.

El mismo gas que alimenta el cambio climático podría convertirse pronto en una fuente de energía limpia para nuestros hogares. Científicos del Instituto Noruego de Investigación en Bioeconomía (NIBIO) han ideado un método que transforma el dióxido (CO₂) y el monóxido de carbono (CO) en biometano verde, un combustible renovable y de alta pureza capaz de sustituir al gas natural. Su técnica, inspirada en los propios procesos de la naturaleza, podría abrir una nueva vía para cerrar el ciclo del carbono de manera sostenible, y se sumaría a la revolución tecnológica que impulsa una economía más verde.

Esta es solo una de las innovaciones que reúne esta semana Wake Up BOX, la herramienta de reskilling que aloja el índice de digitalización Inndux 500 y publica los análisis más completos de decenas informes internacionales, agrupados en el Consenso de Tendencias. En el top 10 de esta semana, y además del reciclaje de gases contaminantes, encontramos también el uso de cúrcuma para mejorar la durabilidad de las baterías de litio, un potente adhesivo cuya fuerza resiste incluso a la presión submarina, o una nueva estrategia para tratar de frenar la expansión del cáncer cerebral más agresivo.

A su vez, tanto Europa como España afrontan en este último tramo de 2025 una reconfiguración geoestratégica que, más allá de expresarse en términos militares o diplomáticos, lo hace a través de la infraestructura crítica que sostiene las finanzas, la tecnología o la seguridad. La competencia entre poderes a nivel global ha pasado del terreno visible, el de las fronteras o los acuerdos comerciales, a un espacio más complejo donde conviven las plataformas digitales, la inteligencia artificial y la protección física de nodos estratégicos. Por todo ello, el último informe al respecto publicado en Wake Up BOX identifica cuatro tendencias clave que marcarán esta importante reestructuración.

De agentes contaminantes a gas natural

El secreto que permite obtener energía limpia de algunos gases contaminantes se encuentra en los biofilms microbianos, como se denomina a ciertas comunidades de microorganismos que actúan conjuntamente sobre una superficie. En este caso, se han modificado para que capturen gases y los transformen en biometano. A diferencia de los métodos tradicionales de producción de biogás, que dependen de la descomposición de residuos orgánicos, esta técnica aprovecha directamente los gases industriales y los convierte en una fuente renovable de energía mediante un proceso libre de emisiones, eficiente y estable.

Además, científicos de la Universidad de Hokkaido, en Japón, también se han inspirado en los procesos naturales para crear un nuevo tipo de hidrogel adhesivo que funciona incluso bajo el agua, un avance que podría aplicarse en campos como la medicina, la ingeniería y la exploración submarina. Al combinar química, IA y ciencia de materiales, los investigadores pudieron analizar miles de secuencias de proteínas naturales y recrearon sus patrones en polímeros sintéticos. Tras probar más de 180 formulaciones gracias al aprendizaje automático, lograron adhesivos con resistencia récord incluso en condiciones extremas.

Investigadores de la Universidad de Cambridge han descubierto una nueva estrategia para frenar la expansión del glioblastoma, el tipo más agresivo de cáncer cerebral. En lugar de atacar directamente las células tumorales, este equipo de científicos ha logrado ‘reprogramarlas’ modificando su entorno, concretamente el ácido hialurónico (una molécula flexible que rodea y sostiene las células del cerebro). Al inmovilizar este compuesto, las células cancerosas pierden su capacidad de moverse e invadir tejidos sanos, un enfoque inédito que podría abrir la puerta a tratamientos más eficaces y menos invasivos.

Por su parte, un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica Amirkabir, en Irán, han encontrado una forma de mejorar las baterías de iones de litio a partir de la curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma. Al formar una capa protectora estable sobre los electrodos, la curcumina evita la acumulación de depósitos que reducen la capacidad y la vida útil de la batería. El resultado son baterías más duraderas, con mayor estabilidad térmica y menor coste de fabricación, una solución innovadora que combina conocimientos tradicionales y ciencia de materiales moderna para optimizar los sistemas de almacenamiento de energía.

Encrucijada geoestratégica

Tanto España como Europa viven en esta recta final de 2025 una transformación de carácter geoestratégico que tiene lugar, sobre todo, en la esfera intangible y digital. De hecho, y dada la posición geográfica de España y su inserción en los grandes corredores digitales y energéticos, el país no navegará entre estos cambios como un espectador. De esta reconfiguración, marcada por decisiones industriales, hitos legislativos, inversiones masivas y tensiones geopolíticas, emergen hasta cuatro tendencias que serán clave para lo que resta del año, según se desprende del último informe sobre tendencias tecnológicas disponible en Wake Up BOX.

La primera de ellas es la fragmentación del sistema financiero global y la aparición de un nuevo sistema europeo de pagos. Para España, esto implica adaptar la banca, el turismo, el comercio y las fintech a un entorno donde convivan pagos inmediatos, euro digital y redes alternativas como UPI o CIPS.

La sostenibilidad y las energías limpias copan las nuevas tendencias en innovación a escala global.

Además, también será relevante la infraestructura invisible bajo el mar, que actuará como nuevo frente estratégico. En este sentido, la protección y la capacidad de reparación de cables submarinos como Grace Hopper o 2Africa dejan de ser temas técnicos para convertirse en elementos de seguridad nacional y autonomía digital.

Y sin salir de la tecnología, la tercera clave se encuentra en la soberanía digital aplicada a la inteligencia artificial y al despliegue de capacidades estratégicas, que marca un cambio de etapa: se pasa de la regulación a la ejecución. Se abre una ventana para que España vincule industria, defensa o servicios públicos a las nuevas capacidades europeas, y las empresas que no participen ahora quedarán fuera del reparto tecnológico. Por último, el blindaje físico de infraestructuras críticas será igualmente fundamental. Más allá de la seguridad de entornos digitales, espacios físicos como centros de datos o redes energéticas deberán contar con protección tangible y reservas.