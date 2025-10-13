Silvia Avilés (TIS): "Acercaremos los avances de la IA no sólo a las grandes empresas turísticas, sino también a las pymes"

Las claves nuevo Generado con IA La inteligencia artificial será el eje central en el Tourism Innovation Summit 2025, destacando su impacto en la personalización de experiencias turísticas y la optimización de operaciones empresariales. El evento en Sevilla reunirá a más de 400 expertos internacionales y 8000 profesionales del sector turístico, incluyendo a empresas y startups para fomentar la innovación y colaboración. Se abordarán temas cruciales como ciberseguridad, sostenibilidad, y la hiperpersonalización de experiencias, reflejando las demandas actuales de los viajeros y las comunidades locales. Corea del Sur será el país invitado, compartiendo su modelo turístico que integra tecnología e innovación, posicionándolo como líder mundial en el sector.

Tecnologías muy disruptivas y transformadoras como la inteligencia artificial están transformando la economía y la sociedad tal y como la conocemos y el sector turístico y de viajes no es ajeno a esta realidad.

TIS-Tourism Innovation Summit 2025 se prepara para una edición clave para los profesionales del sector donde descubrir cómo aprovechar al máximo el potencial de un gran abanico de soluciones digitales y propuestas hacia una industria más competitiva, sostenible y adaptada a las necesidades de los usuarios.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Silvia Avilés, directora de TIS-Tourism Innovation Summit, en la antesala del evento que tendrá lugar en Sevilla del 22 al 24 de octubre para conocer los últimos detalles de la convocatoria.

DISRUPTORES.- Innovación en movimiento, turismo reinventado es el lema de la presente edición. ¿Qué factores han propiciado este enfoque que describe el momento actual del sector del turismo y qué peso tiene la innovación y la tecnología en este proceso de repensar todo lo establecido hasta la fecha?

Silvia Avilés.- Efectivamente en esta sexta edición hemos apostado por un lema que busca responder a este momento de tantos cambios constantes en el sector y también en la forma de viajar. El comportamiento de los viajeros ha cambiado drásticamente en los últimos meses, tanto en la manera en la que eligen, compran, reservan o gestionan sus viajes como con el tipo de viaje, con quien se viaja o intereses más enfocados en hacer viajes únicos, sostenibles, accesibles.

Para dar respuesta a estos hechos, es imprescindible entender cómo podemos operar o comercializar productos turísticos adaptados a las demandas actuales y para ello la tecnología juega un papel fundamental.

Es por ello que en TIS sentaremos las bases para poder acompañar a los profesionales del sector turístico sobre estas nuevas reglas y cómo hacerles frente con éxito y con casos prácticos que ayuden a decidir qué estrategia se adapta mejor a cada negocio o producto turístico.

D.- ¿Qué va a encontrar el profesional del sector este año en cuanto a novedades y cuáles son los grandes mensajes u objetivos de la presente convocatoria en una etapa marcada por los continuos cambios?

S. A.- Es evidente que la innovación y la tecnología son claves de cara al nuevo paradigma hacia el que se encamina la industria turística y que abordaremos en TIS. Y entre las tecnologías exponenciales, destaca la inteligencia artificial.

Para ello, en esta nueva edición de TIS2025 pondremos el foco en cómo la IA está redefiniendo la manera en que las empresas venden, operan y se conectan con los viajeros. Desde el servicio al cliente automatizado y la analítica predictiva hasta las experiencias hiperpersonalizadas, la IA está optimizando la toma de decisiones y aumentando los ingresos de las compañías que la adoptan.

Y lo haremos acercando esta tecnología no solo a las grandes empresas, sino también a las pymes, para que descubran los beneficios de su implementación.

Además, también abordaremos otros temas como, por ejemplo, la importancia de cultivar la sostenibilidad y las estrategias sociales; la regeneración del turismo para crear valor en las comunidades locales; y la capacidad de satisfacer las nuevas demandas de los viajeros, que están en línea con experiencias personalizadas y transformadoras.

D.- La inteligencia artificial fue uno de los pilares de la edición del año pasado y este año, ¿hacia dónde se encamina en el evento? ¿Volverá a ser uno de los platos fuertes en cuanto al contenido?

S. A.- Como te comentaba anteriormente, la IA será uno de los ejes centrales de los contenidos que abordaremos a lo largo de tres días en el Tourism Innovation Global Summit, consolidándose como un motor clave en la transformación del sector turístico.

En esta edición, profundizaremos en cómo la IA está permitiendo a las marcas de viaje personalizar aún más las experiencias de los usuarios, desde la creación de contenidos hasta la mejora de la atención al cliente.

Por ejemplo, Anna Grigoryan, Managing Director de HBX Group, y Dan Christian, fundador de Travel Trends Podcast, mostrarán cómo la IA no solo optimiza precios y ofertas, sino que también anticipa tendencias y ajusta las experiencias a las expectativas individuales de los viajeros. Una tendencia que se ha extendido a las marcas nativas digitales, como nos explicarán los CEOs de Lastminute.com, Exoticca o WeRoad, que han integrado la IA para rediseñar sus operaciones, mejorar la personalización y optimizar la planificación en tiempo real.

Además, en TIS2025 también abordaremos cómo la IA está ayudando a redefinir la experiencia turística a través de una mayor conexión con las identidades locales, creando experiencias más auténticas y sostenibles. También cómo el contenido generado por los usuarios de comunidades locales está transformando la relación entre las marcas y los viajeros.

En el sector hotelero, Fernando Gallardo, Secretario General de Alianza Hotelera, presentará casos de éxito donde la IA ha logrado mejorar la experiencia del huésped, mostrando cómo la tecnología puede ser un aliado para enriquecer el servicio humano y crear experiencias más inmersivas y personalizadas.

D.- ¿Cuáles serán los temas estrella junto a la IA? ¿Ciberseguridad, sostenibilidad e hiper personalización de la experiencia estarán también presentes? ¿De qué forma?

S. A.- Por supuesto que, además de la IA, en TIS también abordaremos otros asuntos clave que están marcando la evolución del sector turístico. Uno de ellos es la ciberseguridad, que se ha convertido en uno de los más relevantes, especialmente con la digitalización de los viajes.

El sector turístico es un gran generador de datos, lo que supone un gran activo porque ayuda a destinos y empresas turísticas a preparar campañas, dar un servicio más personalizado a los viajeros, tomar mejores decisiones para ofrecer nuevos productos o actividades… Pero también supone un reto, ya que, por el hecho de usar tecnología y datos, el sector debe estar preparado ante posibles amenazas y ciberataques.

En este sentido, en TIS2025 veremos cómo las empresas están adoptando tecnologías avanzadas para proteger los datos y garantizar la confianza de los viajeros. No podemos olvidar también que la seguridad es un pilar fundamental para que los usuarios se sientan cómodos en un entorno cada vez más conectado. Asimismo, abordaremos el impacto de la robótica o la realidad aumentada en el sector.

La sostenibilidad, por su parte, será otro tema central, porque no se trata solo de reducir la huella de carbono, sino de generar un turismo que tenga un impacto positivo en los destinos y en las comunidades locales. Queremos mostrar cómo las marcas están creando experiencias con propósito que van más allá de lo convencional.

Tampoco nos olvidaremos de la hiperpersonalización de la experiencia, algo que ya reclaman como esencial los turistas. Gracias a la tecnología y la inteligencia artificial, las empresas están diseñando viajes a medida, adaptados a cada viajero, lo que está revolucionando la manera en se viven los destinos y en las experiencias que se generan en torno a ellos.

D. Hablemos de los speakers y líderes participantes, ¿podemos conocer ya a algunos de los referentes que estarán presentes en TIS 2025?

S. A.- Entre los nombres destacados que tendremos en esta nueva edición nos encontramos, por ejemplo, con Alessandro Petazzi, director ejecutivo de lastminute.com; Tina O’Dwyer, fundadora y directora ejecutiva de The Tourism Space; Pere Vallès, CEO de Exoticca; Dan Christian, CEO Travel trend Podcast; Andrea D’Amico, director ejecutivo de WeRoad; Helena Burstedt, vicepresidenta regional de Desarrollo de Hyatt Hotels Corporation; Damien Corchia, director de Operaciones de Decathlon Travel; Vlaho Margaretic, asesor sénior de Turismo de la ciudad de Dubrovnik; y Hanna Kouri, directora ejecutiva de Lapland North Destinations.

Además, contaremos con la participación de más de 400 expertos nacionales e internacionales de diferentes segmentos de la industria turística, entre los que se encuentran portavoces de empresas como IHG Hotels & Resorts, Accor, Grupo Barceló, Minor Hotels, Sercotel, Intelier Hotels & Suites, Civitatis, Fever y Waynabox, entre otras.

"Corea del Sur será también el país invitado en TIS2025. Sevilla recibirá a una nutrida delegación del país asiático para conocer de primera mano un modelo turístico que integra innovación y tecnología"

Corea del Sur será también el país invitado en TIS2025. Sevilla recibirá a una nutrida delegación del país asiático para conocer de primera mano un modelo turístico que integra innovación y tecnología y lo posiciona como uno de los líderes mundiales en este ámbito.

D.- ¿Cómo colaboran las startups y las grandes corporaciones entre ellas en el marco del evento y, a su vez, cómo se fomenta la conexión con el ámbito público tan necesario para avanzar en el sector turístico?

S. A.- La participación y la colaboración entre empresas emergentes y grandes compañías internacionales siempre ha sido una de las señas de identidad de TIS desde su nacimiento. En cada edición celebramos el Touristech Startup Fest, una competición de referencia que selecciona y presenta a las startups más innovadoras del ecosistema turístico.

Esta iniciativa, que reúne a los emprendedores más disruptivos, se ha consolidado ya como un punto de encuentro imprescindible entre la innovación emergente y los grandes actores de la cadena de valor turística, fomentando alianzas estratégicas que aceleran la transformación del turismo.

Los proyectos seleccionados cada año tienen acceso a programas de aceleración, mentoring, formación y conexión directa con inversores y ventures corporativos en busca de nuevas oportunidades de financiación o colaboración.

Desde la organización de TIS creemos que la innovación nace muchas veces de colaboración entre ambos actores de la industria y el Touristech Startup Fest es el puente que une ese talento emprendedor y que puede validar, crecer, inspirar o abrir nuevas oportunidades de negocio a un sector en constante movimiento.

D.- ¿Cuál es el perfil del asistente y del expositor de TIS 2025? ¿Se abarca un amplio espectro de tipologías de empresas? ¿De qué tipo?

S. A.- En TIS damos cabida a todo tipo de perfiles del sector turístico. Cada uno de estos segmentos cuenta con sesiones específicas de su campo de actuación y así lo demuestra que la agenda del Tourism Innovation Global Summit, que se distribuirá en cinco auditorios simultáneos y ocho foros sectoriales, dirigidos a profesionales de destinos turísticos, hotelería, transporte, canales de distribución, MICE, viajes de negocios, ocio y cultura.

400 expertos internacionales

Respecto a cifras, en esta nueva edición esperamos reunir a más de 8000 profesionales del sector turístico que acudirán a TIS2025 para descubrir las tecnologías que están redefiniendo la forma en que concebimos y gestionamos los viajes.

Además, contaremos con más de 400 expertos internacionales y un área de exposición en la que más de 200 empresas mostrarán soluciones tecnológicas para agencias de viajes, destinos, hoteles… y toda la tecnología que puede necesitar cualquier empresa del sector turístico.

Así, veremos desde sistemas de gestión hotelera, herramientas de gestión de datos, chatbots, realidad virtual y aumentada, aplicaciones basadas en inteligencia artificial, ciberseguridad, así como herramientas diseñadas para mejorar la sostenibilidad, la inclusión y la accesibilidad en el turismo del futuro.

D.- En definitiva, ¿por qué no deberían los profesionales del sector perderse la edición de este año?

S. A.- Creo que TIS es una cita imprescindible que ningún profesional del sector debería perderse, porque ofrece una visión única de los desafíos y oportunidades que está viviendo la industria turística. Se trata de una oportunidad única para conocer las últimas innovaciones, soluciones tecnológicas y tendencias que marcarán el futuro del turismo de la mano de líderes mundiales y casos de éxito reales.