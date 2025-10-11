Square iguala el tablero: la hoja de ruta de Jack Dorsey para empoderar al pequeño restaurante en la era de la IA

'Keynote' principal del evento de presentación de nuevos productos de Square (de izquierda a derecha): Lindsey Irvine, Chief Marketing Officer (CMO) en Square; Randy Garutti, exdirector ejecutivo de Shake Shack y Jack Dorsey, CEO de Block.

La tecnología per se no tiene sentido. Es un mantra que hemos repetido hasta la saciedad en DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. Su verdadera razón de ser, aquella que consigue la cuadratura del círculo y da sentido a todo el proceso, aflora cuando pone en el centro del relato a las personas para mejorar sus vidas.

Directo, simple, pero muy complejo a la vez. Es la paradoja del tiempo que nos ha tocado vivir. La transformación digital de la economía ha entrado en una fase de madurez donde tecnologías muy transformadoras como la inteligencia artificial han revolucionado la forma en que trabajamos, nos comunicamos, e incluso, nos formamos o disfrutamos del tiempo libre.

Discernir en este contexto qué es realmente lo importante no es una cuestión baladí. Empresas disruptivas como Square -desde 2021 parte de Block, la entidad corporativa matriz-, han sabido encontrar en este momento tan determinante la fórmula exacta para brindar a los pequeños negocios de la restauración y el comercio herramientas para ser competitivos y sobrevivir frente a las grandes cadenas.

Es una pequeña gran revolución contra la brecha tecnológica, liderada por el empresario visionario Jack Dorsey, cofundador de Square y también fundador de Twitter, todo un referente en el sector tecnológico a escala global.

Lo acontecido esta semana en Nueva York en el marco de los nuevos lanzamientos de Square no es una presentación más de soluciones digitales al uso, es el comienzo de una era de empoderamiento para el pequeño restaurante que no tiene vuelta atrás.

La directora de Marketing de Square, Lindsay Irvine, en la apertura del evento.

La "mayor inversión acometida por la compañía hasta la fecha en funcionalidad de productos para alimentos y bebidas" así lo exige, según manifestó Lindsay Irvine, en la presentación del evento.

En el corazón del barrio de Chelsea, justo en el lado oeste de Manhattan, la presentación de Square no ha tenido lugar en un local elegido al azar. El número 248 W de la calle 37 (LightBox) está flanqueado por numerosos pequeños comercios que inyectan vida al barrio. Y riqueza, importante resaltarlo.

Ellos son el verdadero motor de las ciudades, creadores de un valor que trasciende lo meramente económico. ¿Qué sería de Nueva York, Londres, Berlín o Madrid sin sus barrios, sin sus pequeños comercios?

Atender este tipo de negocios requiere tiempo y dedicación. El pool de periodistas internacionales invitados por Square lo comprobamos desde el minuto uno. La primera parada de la apretada agenda del pasado 8 de octubre nos llevó hasta la séptima avenida, al Ground Central Coffe Company.

El equipo de la cafetería nos atiende con un trato exquisito. De lo que no se ve, del backoffice, de lograr la gestión del negocio más eficiente posible ya se ocupa Square. El cliente tan sólo disfruta.

Y es que Square, ya desde sus inicios en 2009 -a España llegó en 2022- ha focalizado toda su tecnología precisamente en liberar al responsable del local de las tareas automáticas y repetitivas, aquellas que no aportan valor y que le impiden "concentrarse en lo que más importa". La tecnología ha abierto un nuevo escenario que ahora pisa el acelerador hacia un nuevo tiempo.

"Tenemos que ser realmente capaces de abrazar esta tecnología -en referencia a la IA-, de tal manera que los restaurantes puedan concentrarse en lo que más importa; la experiencia que crean con los clientes" Jack Dorsey, CEO de Block

"Tenemos que ser realmente capaces de abrazar esta tecnología -en referencia a la IA- para que los restaurantes puedan concentrarse en lo que más importa, que es la experiencia que están creando con los clientes. Así que no le tengan miedo. Simplemente, entren y diviértanse".

Toda una manifestación de intenciones la expresada por Jack Dorsey en su conferencia durante el evento de este 8 de octubre en 'La Gran Manzana'. Esta idea ha sido el leitmotiv del evento y la estrategia que comparten las nuevas soluciones de la compañía.

De izquierda a derecha: Randy Garutti, exdirector ejecutivo de Shake Shack, y Jack Dorsey, CEO de Block.

Square atraviesa una álgida etapa de crecimiento, no sólo en EEUU, sino sobre todo a escala internacional. Los nuevos productos apuntalan esta expansión.

Desde dispositivos que caben en la palma de la mano y que se convierten en un verdadero "todo en uno" para el pequeño restaurante -Square Handheld ya está disponible en España-, a las soluciones basadas en IA con agentes que permiten hacer pedidos por voz -esta tecnología llegará próximamente a nuestro país, explican fuentes de la compañía a DISRUPTORES- pasando por otras propuestas como Cash App, una app móvil de billetera digital y servicio de pagos que permite enviar y recibir dinero, así como realizar compras sin contacto usando.

Y alguna sorpresa más con el mundo cripto como protagonista, algo previsible atendiendo la trayectoria de Dorsey.

Los lanzamientos de esta semana han tenido como otro de los platos fuertes a Square Bitcoin, la primera solución de pagos y monederos electrónicos totalmente integrada, diseñada para negocios locales de todos los tamaños.

Con pagos y conversiones de Bitcoin, Square Bitcoin permite a los vendedores aceptar pagos en bitcoin sin comisiones de procesamiento, convertir automáticamente las ventas con tarjeta a esta moneda digital y gestionar sus bitcoins junto con las demás finanzas de su negocio, todo dentro del ecosistema Square.

Mesa redonda con propietarios de restaurantes. (De izquierda a derecha): Elizabeth Age, Square's VP of Account Management; Skye Greenfield Cohen, copropietaria de Economy Candy; Henry Laporte, copropietario de Salt Hank's y Jake Dell, propietario de Katz's Deli, este 8 de octubre en el evento de Square.

Todo para avanzar en el propósito de Jack Dorsey por conseguir que las cosas complejas parezcan fáciles y devolver a restaurantes y comercios uno de los bienes más valiosos: el tiempo.

"Teníamos que construir algo que fuera tan intuitivo que tan pronto como lo mires, entiendas exactamente cómo funciona. Si lo logramos, nuestro cliente, nuestros empleados, nuestros inversores, pueden centrar su tiempo en lo que realmente quieren y necesitan en lugar de en nosotros o nuestros problemas", ha afirmado el CEO de Block en su intervención.

Y lanza una reflexión reveladora al ecosistema: "Con la IA y toda la automatización que conlleva, podemos volvernos locos o simplemente devolver tiempo a nuestros clientes para que pueda realmente centrarse en aquello que le diferencia y le hacer se competitivo".

"El mayor cambio neto que experimentarán nuestros vendedores, y no es solo con nuestro software sino con el mundo, es la IA y la interacción con esta inteligencia alienígena" Jack Dorsey, CEO de Block

"El mayor cambio neto que experimentarán nuestros vendedores, y no es solo con nuestro software sino con el mundo, es la IA y la interacción con esta inteligencia alienígena", sentencia Dorsey.

Con más de cuatro millones de negocios en todo el mundo, Square encara un nueva etapa en la que la expansión internacional será clave en los próximos años. Y todo enmarcado en un momento tecnológico sin precedentes, con un gran potencial transformador donde, lejos de lo que se podría pensar, el capital humano y la aportación de las personas pesa más que nunca.

"Hacer menos" para lograr más

La IA lo hace posible. Pero no se lleven a engaño. Sin el conocimiento generado por los propietarios de los pequeños negocios durante generaciones la tecnología no es sinónimo de éxito. Son sus experiencias generadas con los clientes durante años el verdadero capital a cultivar.

Es la hora de cambiar el planteamiento, de aplicar un nuevo enfoque. La conferencia de Dorsey y Randy Garutti, exdirector ejecutivo de Shake Shack, fue clarificadora al respecto. "Simplemente haz menos. Todos pensamos que tenemos que hacer mucho. Simplemente haz menos".

O dicho de otra forma: haz menos, deja que la IA se ocupe de lo que no aporta valor y tú céntrate en lo que sabes hacer para ser mejor y trasladarlo a quienes te rodean. Personas que se preocupan por personas. Gran enseñanza que traspasa el sector de la restauración y la tecnología.