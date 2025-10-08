Nubes inteligentes: el nuevo equilibrio 'multicloud' con el que las empresas escalan con flexibilidad en la era de la IA

En plena revolución de la inteligencia artificial, la infraestructura tecnológica que la sostiene se ha convertido en una cuestión estratégica para empresas, gobiernos y proveedores de servicios. Para dar respuesta a ese nuevo escenario, el cloud computing —con sus múltiples modelos, desde la nube pública hasta el edge computing— está evolucionando rápidamente y adaptándose a los requerimientos de procesamiento, escalabilidad y soberanía del dato que impone la IA generativa.

En ese desafío, el enfoque multicloud está ganando protagonismo. No sólo por razones técnicas o económicas, sino como una apuesta por la resiliencia, la flexibilidad y la interoperabilidad.

“Vivimos un momento en el que la tecnología es crítica para la supervivencia y competitividad de cualquier empresa, independientemente de su tamaño”, aseguraba Roberto Alonso, responsable de Ventas y Marketing del área Cloud y Software Empresarial en V-Valley. Una realidad en la que, añadía, “la nube se ha convertido en un acelerador de la adopción de tecnología”.

Vídeo | Nubes inteligentes: El nuevo equilibrio multicloud en la era de la IA

En esa afirmación coincidía Jorge Vázquez, director general de Nutanix para España y Portugal quien, además de señalar que “según nuestras encuestas, el 90 % de las compañías ya está adoptando un enfoque cloud smart”, destacaba cómo la flexibilidad es uno de los mayores beneficios de apostar por la nube, “donde puedes crecer y decrecer de forma dinámica”.

En la lista de ventajas, Guillermo Arbelo, director de Arsys Cloud Solutions,también ponía el foco en esa flexibilidad al explicar que “hace posible consumir de forma más dinámica y ajustada al negocio”.

La apuesta, la nube híbrida

La voz de la experiencia en primera persona era la de Rodrigo Lara, gerente de Sistemas, Datos y Cloud de Bankinter, que reconocía cómo la nube “ha cambiado mucho la forma de operar; tenemos despliegues más rápidos, más resiliencia… De hecho, hoy tardamos más en diseñar algo que en desplegarlo”.

Además, expresaba que esta entidad financiera actualmente tiene un modelo híbrido y el objetivo es seguir avanzando en él “construyendo una plataforma multi-cloud híbrida que nos ofrezca aún más flexibilidad, decidiendo qué cargas van a on premise y cuáles a la nube en cada momento, según procesos o picos de trabajo”.

Hasta aquí, quedan claras las bondades del cloud y por qué las compañías estén abrazando masivamente esta tecnología, pero ¿qué ocurre con la expansión de la inteligencia artificial (IA)? ¿Qué papel juega la nube en su despliegue? “La nube es un facilitador del despliegue de otras tecnologías porque permite probar su aplicación o uso y eso está ocurriendo también con la IA”, afirmaba rotundo Arbelo.

Un punto de vista que iba acompañado, no en vano, de una reflexión de retos que también supone la inteligencia artificial y el aumento de capacidad de cómputo que se necesita para su desarrollo, como el energético, “que está provocando que en los centros de datos busquemos nuevas formas de refrigeración o de incluso construir el propio centro, ya que esa eficiencia energética es un factor crítico”.

Al desafío del consumo de energía se suman otros, podríamos decir, también básicos, como es la propia infraestructura que sostiene la IA. “Al igual que sucede con la digitalización que obliga a las empresas a adaptar sus infraestructuras y procesos, con la IA que no olvidemos es un bebé que aún tiene que crecer, hay que adaptar también las infraestructuras actuales y no solo las físicas, también las lógicas”, reflexionaba el directivo de Nutanix.

“Es una tecnología que aún es incipiente, pero el hecho es que llegar a todos, ha despertado el interés de todas las empresas que ya están preguntándose qué hacer en IA y eso implica que necesiten llevar más y más cargas al cloud”, añadía desde V-Valley Roberto Alonso.

Datos de calidad y seguros

En ese interés, Alonso recalcaba que “hay que hacer las cosas bien, desde la base y esa no es otra que contar con datos válidos, gobernados y seguros”, un aspecto en el que todos coincidían.

De hecho, en Bankinter adaptar los datos a esta nueva realidad ha sido un reto en la que aún están trabajando. “Tenemos datos de hace muchos años, en silos, etc. y el objetivo es lograr el dato único, la fuente única de la verdad a la que recurrir y además en un único lugar al que accedan los usuarios”, compartía Rodrigo Lara.

El nuevo marco regulatorio (AI Act, Data Act) también está afectando a la estrategia cloud empresarial, aunque, según coincidían todos los participantes en el encuentro, de forma positiva. “Muchas veces la regulación es el clic que hace que empresas y Administración Pública mejoren sus procesos y servicios o aceleren en esa evolución”, señalaba Roberto Alonso.

Algo que corroboraba Rodrigo Lara que afirmaba que la nube “nos ayuda a cumplir con regulaciones como DORA, el reglamento sobre la resiliencia operativa digital, ya que con un modelo multicloud, además de no dependender de un único proveedor para la infraestructura en la nube como pide la norma, aseguramos que nuestros datos están dentro de la Unión Europea”.

“Lo que es evidente es que para muchas empresas sería prácticamente imposible cumplir con reglamentos como ese por sí solas y por eso dejarlo en manos de proveedores especializados es de gran ayuda para cumplir con la regulación”, apuntaba Arbelo, de Arsys.

Ante la gran pregunta de qué nos deparará el cloud en los próximos años, la respuesta de todos fue unánime: es prácticamente imposible saberlo porque “la innovación no cesa en la tecnología”.

Eso sí, desde Nutanix, Vázquez cerraba el encuentro apuntando que “la inteligencia artificial va a producir un cambio que no somos capaces de imaginar; va a suponer una revolución porque va a impactar directamente en la inteligencia de los negocios”.