Ecosistemas conectados: el poder del trío formado por IoT, 'data' e inteligencia artificial

De izquierda a derecha: Carlos Carazo, director Global de Producto, Tecnología y Operaciones IoT de Telefónica Tech; Pedro Romero, responsable de Servicios Digitales Industriales en Siemens España; Tomás Alonso, director de Desarrollo de Negocio en Bluetab, an IBM Company; Zigor Gaubeca, CIO en Grupo Aire y María Victoria López, Senior Executive en SDG Group. Javier Carbajal

Aunque no estamos ante nuevas tecnologías realmente, su unión está potenciando el valor de cada una de ellas y generando nuevas oportunidades en industrias y sectores como el logístico, el transporte, la energía o las ciudades inteligentes.

Hablamos del Internet de las Cosas (IoT) y el Big Data que, junto a la inteligencia artificial (IA), conforman un trío que está transformando industrias enteras al permitir la recopilación, análisis y utilización de datos en tiempo real.

Precisamente la potencia transformadora de la unión entre IoT y Data reside en la capacidad de pasar de un enfoque reactivo a otro anticipatorio, afirmaba María Victoria López, Senior Executive en SDG Group. “La capacidad de procesar grandes volúmenes de datos está generando oportunidades que antes no teníamos de optimización, predicción o personalización.

María Victoria López, Senior Executive en SDG Group. Javier Carbajal

Todo ello unido al IoT está permitiendo transformarse integralmente sectores tan relevantes como los de energía, industria, logística, agricultura, etc. Esa integración permite a las empresas ya no solo gestionar la incertidumbre sino adelantarse a ella”, subrayaba.

En su opinión, las empresas que sepan aprovechar esta sinergia podrán "industrializar" la toma de decisiones en toda la cadena de valor, desde el diseño de un producto hasta su uso por parte del cliente. No solo reaccionar sino anticiparse gracias a la información, una ventaja de esa simbiosis tecnológica de la que por su parte Zigor Gaubeca, CIO en Grupo Aire también ponía sobre la mesa uno de sus mayores desafíos: los datos.

Zigor Gaubeca, CIO en Grupo Aire, durante su participación en la mesa redonda. Javier Carbajal

"El problema no es la sensórica, que hoy es barata, abundante y suficientemente avanzada, sino el caudal ingente de datos que generan esos sensores. El gran reto es convertir esa avalancha en información valiosa", apuntaba.

Y añadía: "Antes nos obsesionábamos con tener los datos perfectamente ordenados, estructurados, en entornos gobernados, etc. requisitos que hoy puedes solventar con la inteligencia artificial pero lo que sigue siendo crítico es cómo gestionar esos datos, que además no solo vienen del IoT, vienen también por ejemplo de negocio y tienes que poder gestionarlos y, la base de todo, cómo lograr que realmente sean útiles".

Más que reaccionar, anticiparse

Con una visión integradora y casi pedagógica, Carlos Carazo, director Global de Producto, Tecnología y Operaciones IoT de Telefónica Tech, afirmaba que "el IoT es como los ojos y los oídos que capturan la información en el terreno, en la fábrica o en un semáforo, mientras que la IA actúa como el cerebro que es capaz de interpretar ese aluvión de datos, darnos información para poder decidir, o establecer patrones de comportamiento, y todo en tiempo real. Antes decidíamos según intuiciones o con información desactualizada, ahora con datos en tiempo real".

Además, Carazo quiso destacar el papel que la conectividad que 5G juega en este escenario, potenciando aún más el valor de estas tecnologías. "5G es un catalizador; su baja latencia abre casos de uso antes impensables, como la operación remota de drones o robots industriales. Además, la conectividad satelital complementará la cobertura en zonas rurales, ampliando el alcance de la digitalización y llevando a un nivel superior al IoT".

Carlos Carazo, director Global de Producto, Tecnología y Operaciones IoT de Telefónica Tech, en una de sus intervenciones. Javier Carbajal

"El peor escenario es cuando el cliente cree que sí está conectado, pero los datos que recibe son irrelevantes", afirmaba en la misma línea Pedro Romero, responsable de Servicios Digitales Industriales en Siemens España, algo que ocurre con frecuencia en la industria donde además hay que lidiar con máquinas antiguas, que no es fácil conectar.

"Yo hoy ya no me imagino la industria sin IoT o sin IA", reconocía al tiempo que ponía de relieve la importancia de gestionar las expectativas y contrastarlas con la realidad, algo que no se hace siempre y que es la razón de que "muchos de los proyectos fallen. El cliente cree tener un nivel de madurez digital mucho mayor al real o quiere conectarlo todo, tener cuantos más datos mejor y no se plantea siquiera si es útil".

Vídeo | Ecosistemas conectados. El poder de la IoT y Big Data.

Un reto que también reseñaba Tomás Alonso, director de Desarrollo de Negocio en Bluetab, and IBM Company. "Tras años de expectativas incumplidas, las tecnologías asociadas al IoT han alcanzado un grado de madurez que permite por primera vez pensar en predicciones fiables y automatizaciones a gran escala. Hablemos también de inteligencia artificial pero de su evolución, la Agentic IA, capaz de tomar decisiones autónomas, que representa un salto cualitativo en toda esta evolución".

Eso sí, el portavoz de Bluetab también señalaba la interoperabilidad de sistemas aún fragmentados y "la necesidad de discernir qué datos son realmente útiles en un océano de información" como grandes desafíos en esta evolución.

Tomás Alonso, director de Desarrollo de Negocio en Bluetab, an IBM Company, explica uno de sus argumentos. Javier Carbajal

Aunque para muchos la regulación se incluiría también en la lista de obstáculos a salvar, durante el encuentro, hubo una clara unanimidad en su conveniencia e incluso necesidad.

Así, Victoria López opinaba que Europa "está avanzando con pasos firmes en materia de legislación en ciberseguridad para IoT y de control ético en IA mediante la AI Act y es cierto que algunas empresas perciben estas normas como un freno a la competitividad frente a China o EEUU pero yo creo que son necesarias para garantizar la confianza en sistemas cada vez más autónomos como los Agentes de IA que comentábamos".

Además de necesarias, "algunas regulaciones pueden ser auténticos motores de negocio, impulsando la adopción masiva de nuevas tecnologías", reflexionaba Carlos Carazo en ese terreno. "Son regulaciones de los propios Negocios como, por ejemplo, la que se producirá en breve sobre el control de consumo del agua y la luz y que va a impulsar aún más el IoT o las nuevas balizas que hay que tener según la DGT y que son objetos conectados. Todo eso se está impulsando gracias a regulaciones".

Una regulación tan necesaria como la privacidad y seguridad de los datos que estas tecnologías permiten tanto generar como analizar fue otro de los puntos clave en el encuentro. Así, todos analizaron medidas como la Ley de Ciberresiliencia (CRA) europea que exige que los fabricantes integren la seguridad en todos los dispositivos que se puedan conectar a Internet pero también pusieron de manifiesto que sigue siendo una asignatura pendiente en muchas ocasiones.

"Por ejemplo en el entorno industrial que trabajan con sistemas SCADA y no están conectados a Internet ni a nada, esa es la seguridad y eso se acaba cuando introduces por ejemplo unos sensores y conectas esos sistemas al exterior, a otras plataformas, etc", explicaba Zigor Gaubeca que además alertaba de que, en algunos casos, se están utilizando dispositivos de bajo coste que pueden ser una puerta de entrada a ataques masivos.

La misma opinión exponía Pedro Romero que "el tren de la digitalización hay que cogerlo sí o sí, no hay mejor inversión, bajo mi punto de vista, que invertir en tecnología desde un punto de vista industrial y de empresa. Pero claro cuando te subes al tren tienes que hacerlo con todos los papeles en regla para no tener un problema y ahí es donde hablamos ya de ciberseguridad".

Pedro Romero, responsable de Servicios Digitales Industriales en Siemens España. Javier Carbajal

Un aspecto que, compartía, es algo que les preocupa enormemente a las empresas. "Hay un dato y es que el 20 por ciento de las empresas lo primero que preguntan cuando invierten en estas tecnologías es cómo son de ciberseguras con lo cual es fundamental tener esto presente desde el sensor o dispositivo a la nube, donde haces la analítica".

Respecto a qué sectores están liderando la adopción de estas tecnologías, lo cierto es a pesar de que no escapa de la tendencia prácticamente ninguno, Tomás Alonso destacaba "que han comenzado aquellos en los que las eficiencias son muy rápidas: energía, logística, industria e incluso las ciudades inteligentes donde además se lograba un impacto en el ciudadano. A partir de ahí el mercado más masivo que hay en el mundo es el de las personas y por ejemplo ya se están viendo numerosos proyectos de IoT en el área de la salud o la teleasistencia”.

En lo que todos coincidían es mirar al futuro con optimismo. En los próximos cinco años, aseguraban, asistiremos a un crecimiento exponencial en la conectividad y el uso de datos, lo que transformará aún más los modelos de negocio y cómo no nuestra vida cotidiana.