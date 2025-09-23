Gestión inteligente y nuevos conceptos inmobiliarios atraen inversores a The District

'¡Preparados, listos, inviertan!'. El eslogan que preside la cuarta edición de The District, el mayor evento europeo del sector inmobiliario que tiene al capital inversor como protagonista, es una clara invitación a la acción para el ecosistema del real estate y ofrece muchos indicios de lo que se podrá ver en el Hall 4 de Fira de Barcelona-Gran Vía, del 29 de septiembre al 2 de octubre.

"The District se afianza como el evento inmobiliario de referencia en el sur de Europa, en el que la industria y el capital se encuentran cara a cara para detectar oportunidades de inversión, descubrir las macrotendencias que marcan ahora el mercado y lo definirán el próximo año, y establecer vínculos que lleven a acuerdos estratégicos", afirmó Juan Velayos, presidente del evento durante la presentación del mismo, que tuvo lugar hace escasos días en el Cercle de Economia, en Barcelona.

El evento albergará The District World Summit, el mayor foro europeo enfocado al conjunto del capital "de calidad", como indicó Velayos, léase fondos de inversión, SOCIMIs, family offices y aseguradoras, en el que participarán más de 450 expertos de empresas líderes como King Street, Greykite, TPG, Ardian, Tikehau, Sotneweg o Stronghold, entre otras.

En los cinco escenarios simultáneos, los expertos examinarán la situación actual del sector inmobiliario en ámbitos como la financiación, la macroeconomía y la evolución de los activos que ahora ejercen una mayor atracción para el capital, como living, hospitality, logístico, data centers, retail y empresas emergentes. “Y todo ello en un congreso único donde este año hablaremos especialmente de la región mediterránea en la que los inversores están centrando su atención”, indicó Velayos, anunciando que será Italia el país invitado de esta edición.

Organizado por Nebext (Next Business Exhibitions), The District reunirá más de 350 firmas, que trasladarán sus oficinas durante tres días al recinto ferial para activar sesiones de networking y reuniones one-to-one. "El año pasado se cerraron un total de 670 reuniones one-to-one organizadas por nosotros y la previsión para la presente edición es superar esta cifra", comenta Gema Travería, directora de The District. Sin duda, los encuentros personales entre los diferentes actores del sector inmobiliario son uno de los puntos fuertes del evento.

Temas candentes a debate

Una de las grandes cuestiones que destaca en la agenda del congreso será la vivienda. La falta de suelo, la urgente ampliación del parque residencial de alquiler esencialmente asequible y los cambios legislativos que reclama el sector centraron la primera de las dos mesas redondas que formaron parte del evento de presentación de The District.

"El Build to Rent está muerto, lo ha destruido el marco regulatorio", "es hora de tomar decisiones drásticas", "hay que rebajar costes para situar en el mercado vivienda asequible y esto se consigue industrializando el sector" o "existe capital nacional para desarrollar las viviendas que necesitamos" fueron algunas de las afirmaciones contundentes de Jaime-Enrique Hugas, cofundador y co-CEO de la promotora inmobiliaria Conren Tramway; Manuel Rodríguez, consejero delegado de Alas Vivienda Asequible; y Julián Matos, partner en Osborne Clarke, anticipando las temáticas que se debatirán en los escenarios de The District.

La gestión operativa acompañada de tecnología como generadora de valor en múltiples segmentos inmobiliarios fue objeto de debate en la segunda mesa redonda, en la que participaron Maribel Meléndez, directora general corporativa en Renta Corporación; Olaf Rigola, Real Estate Development Manager en Rockfield; Neus Giné, directora financiera de Vita Group España; y Carlos Basté, director de Financiación Alternativa en Stoneweg.

Eficiencia ante el usuario final pero también frente al fondo de inversión, la correcta alineación entre propietarios y operadores y la incorporación de propuestas digitales y de sostenibilidad, todas ellas características que conforman el PropCo/OpCo, la gestión inteligente de activos de nueva generación será también protagonista en los escenarios de The District.

Justo dentro de una semana, el Hall 4 de Fira de Barcelona-Gran Vía, de 14.000 metros cuadrados, abrirá sus puertas para recibir a otros tantos miles de visitantes previstos dispuestos a compartir propuestas sobre los barrios de futuro, oficinas, proyectos hoteleros, centros de datos, edificios de servicios, centros comerciales, logísticos, hospitales y de investigación. Todo ello acompañado por las soluciones de la industria Proptech, dirigidas a incrementar la competitividad de las empresas del sector.

"No somos un evento boutique y prueba de ello es que más de 2.500 inversores estarán presentes en el evento que concentrará el ecosistema del sector inmobiliario durante tres días intensos. Vienen a entender la región y a saber lo que está pasando en el sur de Europa y allí lo explicaremos", afirmó Velayos.