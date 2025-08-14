Algoritmos para prevenir riesgos difíciles de anticipar en la operativa legal: el caso de éxito de Grupo Azvi y Bigle

La ingeniería civil da el salto a la digitalización de sus operaciones legales gracias a la IA.

Nadie duda de la mayor madurez de la transformación digital de la economía en la actualidad debido a la irrupción y aterrizaje en el mercado de soluciones que ayudan a explotar todo el potencial de tecnologías muy disruptivas como la inteligencia artificial.

Sin embargo, todavía quedan nichos de mercados donde la IA, especialmente la generativa, tiene un gran recorrido para ofrecer al mundo corporativo soluciones digitales que les hagan ganar en eficiencia y satisfacción de las necesidades de sus clientes.

El equipo legal tiene en la implementación de la IA generativa un gran aliado para el análisis de contratos y todo tipo de documentos, pero no siempre es fácil encontrar aquellas soluciones que atienden problemas reales y se adaptan a las necesidades de todo tipo de compañías.

Afortunadamente, el sector innovador y tecnológico en España brinda notables casos de éxito de aterrizaje de la IA como demuestra la colaboración entre la multinacional española Grupo Azvi y la legaltech Bigle Legal.

El grupo multinacional ha dado un paso decisivo en su transformación digital implementando Bigle Libra, la tecnología de inteligencia artificial (IA) jurídica de la compañía legaltech Bigle, con la que ha logrado automatizar procesos clave, anticipar riesgos contractuales de difícil predicción y aumentar la eficiencia de su equipo legal en un entorno altamente técnico y exigente.

Presencia en Europa y Latinoamérica

Esta iniciativa sitúa a Grupo Azvi como un referente en la aplicación de legaltech en la industria de la construcción y marca un antes y un después en la forma de gestionar documentación legal en el sector.

Con más de 100 años de historia, presencia en Europa y Latinoamérica y un equipo formado por más de 8.000 profesionales, Grupo Azvi se encuentra en un proceso de modernización digital que incluye la innovación e impulso de su función legal y documental.

En ese contexto, la compañía apostó por la tecnología de Bigle para ganar eficiencia en su trabajo sobre documentos legales, adoptando la IA jurídica Bigle Libra para el análisis de contratos y todo tipo de documentos en su equipo legal.

Tras conocer Bigle Libra en el evento de su presentación en 2024, desde Grupo Azvi solicitaron una presentación ad hoc de la solución de Bigle y validaron su utilidad para el departamento jurídico de la compañía, explican a DISRUPTORES fuentes de Bigle.

Francisco de Borja Rodríguez García, Chief Legal Officer de Grupo Azvi.

Una vez implementada la herramienta, Grupo Azvi se ha convertido en pionera en su sector en la aplicación de IA para la revisión de diversas tipologías de contratos. El departamento legal de Azvi utiliza la IA de Bigle, por un lado, para el análisis de riesgos y debilidades en documentos, pidiendo soluciones y alternativas contractuales y, por otro, para la creación de marcos contractuales o cláusulas independientes que los abogados del grupo terminan de afinar y adaptar a cada caso concreto.

Además, la IA de Bigle alerta de aquellos en los que se requiere una atención en determinado momento, como fechas clave, plazos, etc, explican las mismas fuentes consultadas.

Tras la aplicación de la IA, el departamento legal ha dado un salto cualitativo y es capaz de abarcar más proyectos con el mismo número de abogados, lo que incrementa su efectividad, en un entorno jurídico en el que se encontraban con una gran tensión de tiempo y plazos limitados para cerrar los contratos, insisten desde la legaltech.

Además, han encontrado en la IA un nuevo aliado para la gestión de riesgos, ya que la utilizan para prevenir riesgos o consecuencias jurídicas que no son tan evidentes. Así lo expresa Francisco de Borja Rodríguez García, Chief Legal Officer de Grupo Azvi: "Libra nos previene de riesgos que son difíciles de anticipar y no tan evidentes, lo que la hace una herramienta de apoyo muy interesante".

Una revolución silenciosa en la gestión de contratos

Por su parte, Alejandra de las Cuevas Rodríguez, responsable de Asesoría Jurídica Contractual de Grupo Azvi, destaca que "Libra es una herramienta sencilla y potente de utilizar que nos ayuda a destacar el trabajo de los abogados inhouse dentro de la organización".

Desde Bigle, el seguimiento del proyecto ha estado liderado por Iñigo Portabella, Customer Success Manager en la compañía legaltech, quien destaca el compromiso del equipo de Azvi con la innovación: "Nuestro objetivo es que Grupo Azvi lidere el sector de la ingeniería civil desde la innovación y que su equipo de abogados inhouse puedan ocupar el tiempo en tareas más estratégicas, dejando el grueso de tareas manuales y la operativa más tediosa en manos de nuestra plataforma y nuestra IA, Bigle Libra".

"Nuestro objetivo es que Grupo Azvi lidere el sector de la ingeniería civil desde la innovación y que su equipo de abogados 'inhouse' puedan ocupar el tiempo en tareas más estratégicas" Iñigo Portabella, Customer Success Manager de Bigle

Bigle ha desarrollado un asistente de inteligencia artificial generativa, Libra, que está conectada con su plataforma de CLM, desarrollada para los departamentos legales, experta en el ámbito jurídico y que ofrece un entorno seguro de máxima confidencialidad, minimizando las alucinaciones propias de otras herramientas generalistas.

La tecnológica es pionera y líder en el campo de la automatización de documentos nocode, tiene presencia global y entre sus clientes se encuentran grandes corporaciones y despachos de abogados de gran tamaño.

El caso de éxito de Azvi demuestra que el uso de inteligencia artificial ya no es exclusivo de sectores tecnológicos o financieros. En el sector de la construcción, en el que los contratos alcanzan un gran volumen y complejidad técnica, la IA jurídica se perfila como una herramienta clave para la mitigación de riesgos y la eficiencia operativa.

Una de las claves del éxito de Bigle Libra en el equipo legal de Grupo Azvi es precisamente la adaptación de esta IA al sector legal, con una mayor seguridad en el tratamiento de los datos y una adaptación específica para los usos y formas que exige el entorno jurídico.