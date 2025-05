Los top semanales del Índice de la Digitalización: disrupción 'made in Spain 'de altos vuelos

La innovación producida en territorio español despierta el interés de grandes polos tecnológicos internacionales, abiertos a las disrupciones made in Spain en materia de gemelos digitales portuarios, hidrógeno verde o digitalización del sector aeroportuario, entre otras cosas.

Esta semana en Wake Up BOX, la herramienta de reskilling que aloja el índice de digitalización Inndux 500 y la visión semanal de los últimos informes internacionales agrupados en el Consenso de Tendencias, se analiza un conjunto de innovaciones y estrategias que, producidas dentro de nuestras fronteras, buscan exportar talento español, pero también liderar la agenda de cambio tecnológico.

Todo ello en un momento en que la IA lo está cambiando todo, también el talento y su captación, como refleja el informe de Tendencias Tecnológicas de Wake Up BOX.

El matching laboral con la ayuda de algoritmos y agentes de inteligencia artificial está cada vez más extendido, tanto que las instituciones europeas llevan tiempo alertando de la necesidad de una supervisión humana en todo el proceso, cosa que algunas empresas ya adoptan bajo el paraguas de la “explicabilidad algorítmica” para evitar sesgos.

En este contexto, algunas de las disrupciones que forman parte de las Top 10 del índice Inndux500 ofrecen un ejemplo claro de cómo transformar desde dentro sectores completos, la relación entre sus actores y el empleo que en ellos se genera. Desde el transporte hasta la logística, pasando por el agro, proyectos de innovación españoles ofrecen posibilidades realmente transformadoras que no pueden quedarse dentro de territorio nacional.

'Digital twins' portuarios, aeropuertos verdes

Un ejemplo de este potencial lo constituye el gemelo digital portuario de la firma española NextPort, que ha conseguido despertar el interés de los puertos de Amberes (Bélgica) y Hamburgo (Alemania), dos de las principales dársenas del norte de Europa. Este sistema se basa en el análisis exhaustivo de datos en tiempo real, junto al acceso a registros históricos.

Integra, además, información sobre el funcionamiento del puerto —hasta el detalle del movimiento de contenedores— y su contexto, con especial atención a las condiciones climáticas. Con eso, no solo se pueden prevenir los efectos de fenómenos meteorológicos extremos, como lluvias torrenciales, sino que se abre la puerta al mantenimiento predictivo de las instalaciones, es decir, a anticiparse a los problemas que puedan darse en el recinto portuario. Y, ¿cómo lo logra? Gracias a la sensorización de las grúas y otros equipos, además de con un intrincado sistema de almacenamiento y procesamiento de datos.

Pero no es la única disrupción en materia de transporte de esta semana en el Top 10 de las disrupciones del índiceInndux500. En las puertas de los flujos turísticos estivales, dos innovaciones se refieren a aeropuertos. La primera, la puesta en marcha de The SkyBot Lab, el primer hub de robótica móvil en aeropuertos que ya alza el vuelo en Castellón. La sociedad pública Aerocas y la Asociación de Robótica Móvil Española (ARME) han impulsado el establecimiento en estas instalaciones de un espacio dedicado a la aplicación de soluciones innovadoras en entornos aeroportuarios.

Este laboratorio in situ nace con la vocación de convertirse en el centro de referencia internacional para la robótica móvil aplicada al entorno aeroportuario. Para lograrlo, ofrece a empresas, centros tecnológicos e instituciones espacios reales para el testeo y validación de robots móviles, para que se pueda evaluar su rendimiento en condiciones operativas auténticas.

Pero hay más innovación aeroportuaria. En segundo lugar, el Aeropuerto de Lleida-Alguaire se ha convertido en pionero en realizar pruebas de vuelo utilizando electricidad generada a partir de hidrógeno.

Esta iniciativa, que forma parte de un ecosistema en desarrollo para la aviación sostenible, utiliza un dispositivo llamado Nomad, capaz de transformar metanol en hidrógeno o electricidad, lo que le permite funcionar como una estación de carga móvil sin necesidad de conexión a la red eléctrica. Además, el aeropuerto ha comenzado a producir hidrógeno verde mediante electrolizadores alimentados por energía solar, con el objetivo de generar entre 5 y 6 toneladas al año.

Ciberseguridad multinivel y tests de saliva para ganado

Los aeropuertos y otras infraestructuras críticas, precisamente, lideran la necesidad de soluciones en materia de ciberseguridad. De esta necesidad surge Cloudlink 210, un innovador dispositivo de seguridad gestionado en la nube desarrollado por la empresa Genetec, el primer equipo del mercado que puede gestionar simultáneamente muchas funciones críticas como videovigilancia, control de accesos y detección de intrusiones.

Está diseñado para facilitar la conexión de sistemas locales con la nube sin necesidad de reemplazar equipos existentes y actúa como un puente ciberseguro que también automatiza actualizaciones de firmware y software para no dejar nada al azar en la protección contra ciberamenazas.

Y de la empresa a la universidad, en concreto a la Universidad de Murcia, donde un equipo de investigadores ha desarrollado un innovador sistema que permite evaluar, en granjas porcinas, el estado inflamatorio de los cerdos a través de muestras de saliva. La nueva técnica, mínimamente invasiva, funciona a través de tiras reactivas con un mecanismo de flujo lateral, que permiten detectar en apenas 20 minutos niveles elevados de proteína C-reactiva, un indicador clave de inflamación.

Es decir, que se elimina la necesidad de enviar muestras a laboratorios externos, lo que no solo agiliza el proceso de diagnóstico sino que permite tener al ganado permanentemente controlado. Lo cual, por supuesto, favorece el ahorro de costes.

El agro, el informático o el del transporte son sectores muy dispares que tienen en común una rápida y profunda transformación fruto de la adopción de soluciones innovadoras. Con ellos, cambia también la captación y gestión del talento, como introduce el Consenso de Tendencias, descargable en Wake Up BOX.

La primera transformación crítica es la que se da en la relación entre empleado y empleador que, como señalan informes internacionales, se está transformando hacia un “contrato psicológico 3.0”. Se define como un modelo de alianzas basadas en propósito, autonomía y reconocimiento mutuo, en las que las personas esperan no solo compensación económica, sino también sentido, desarrollo continuo y voz dentro de la organización. Es decir, todo un cambio de enfoque en las organizaciones que requiere de una nueva cultura innovadora.

¿'Fractional talent' o precarización?

Por otra parte, la demanda de perfiles altamente especializados, cada vez más, está dando lugar a un nuevo fenómeno: el del fractional talent, una visión que busca responder a la demanda simultánea de especialización y autonomía.

En la práctica, esto implica la contratación de profesionales que operan como directivos por horas o por proyectos, en diferentes perfiles, desde personal en startups hasta asesores tecnológicos en múltiples escalas. El talento como un activo más líquido que nunca, con los riesgos que todo ello implica por la posible precarización de los sectores que adopten este modelo.

El tercer eje de las tendencias en materia de talento es la incorporación a las empresas de perfiles neurodiversos —personas con autismo, TDAH, etc.— como activo estratégico para la innovación. Es un cambio de enfoque no en el qué —porque las políticas de inclusión no son nuevas— sino en el cómo, porque es una estrategia competitiva y no una compensación social.

Es decir, la empresa busca en estos perfiles una ventaja comparativa en tareas de análisis, creatividad o resolución no convencional de problemas. Eso sí, este enfoque supone retos importantes en reclutamiento y onboarding, pero también un cambio cultural considerable.

Controlar la IA en captación de talento

Todo ello mientras avanza y se consolida el uso de sistemas de inteligencia artificial aplicados a recursos humanos, desde el filtro de currículums hasta la evaluación de pruebas. Como en cualquier otro campo, a medida que las herramientas de evaluación, selección y predicción del rendimiento se vuelven más sofisticadas, emergen preocupaciones sobre sesgos algorítmicos, falta de transparencia y riesgos éticos.

No solo la legislación europea (AI Act) reclama control humano sobre la tecnología, sino que algunas empresas ya lo están ejerciendo en aras de la “explicabilidad algorítimica”, a modo de dación de cuentas sobre las decisiones laborales impulsadas por algoritmos.

Estamos, pues, inmersos en un cambio de modelo en el que empresarios y trabajadores se ven interpelados, aunque de diferente manera. El del talento, además, no es el único cambio que afecta a sectores constantemente afectados por la innovación, sino que es la economía entera la que está transformándose. Una transformación en la que Europa busca su posicionamiento frente a los grandes actores globales y en la que España, por su parte, continúa ahondando con proyectos de importancia internacional.