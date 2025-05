Los top de la semana del Índice de la Digitalización de Wake Up Box: de la cuántica con diamantes al 'blockchain'

El impacto global de las políticas arancelarias vuelve al centro del debate. Esta semana en Wake Up BOX, la herramienta de reskilling que aloja el índice de digitalización Inndux 500 y la visión semanal del informe Consenso de Tendencias, se analizan las tensiones inéditas desencadenadas por una política comercial sin precedentes. “Durante décadas, nuestro país ha sido saqueado por naciones cercanas y lejanas, amigos y adversarios. Pero esto no va a seguir ocurriendo. En unos momentos voy a firmar una orden ejecutiva histórica estableciendo aranceles recíprocos a países de todo el mundo”. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no se equivocaba en calificar de histórica su política arancelaria, que ha sido el desencadenante de una serie de tensiones hasta ahora inéditas.

En ese contexto, Europa se ha visto interpelada y, ahora sí, comienza a mover ficha buscando una soberanía tecnológica que le permita una mayor independencia de potencias terceras en un momento geopolítico inestable, como refleja el informe Consenso de Tendencias redactado por el profesor Paco Bree para Wake Up BOX. Y lo hace con apuestas fuertes en seguridad descentralizada y computación de vanguardia, con avances como las puertas cuánticas universales para qubits de espín en diamante con una probabilidad de error inferior al 0,1 % que han presentado Fujitsu y Qu-Tech.

Estos y otros desarrollos en campos tan diferentes como la meteorología o los servicios financieros en la nube solo algunas de las principales novedades tecnológicas que resume esta semana el índice Inndux 500. Todas ellas apuntan hacia la búsqueda de esa autosuficiencia de una Europa que busca consolidarse como una potencia innovadora de primer orden.

Espín de diamante para puertas cuánticas

Europa comienza a mirar hacia la escalabilidad de los avances en hipertecnologías. El centro de investigación QuTech, situado en Delft (Países Bajos) ha colaborado con Fujitsu en la primera demostración mundial de un conjunto completo de puertas cuánticas universales para cúbits de espín de diamante. Este material permite una gran estabilidad, lo que ha posibilitado que estas puertas cuánticas operen con una probabilidad de error inferior al 0,1%, muy por debajo del umbral necesario la corrección de errores cuánticos, con lo que se abre paso la posibilidad de creación de ordenadores cuánticos tolerantes a fallos.

Se ha logrado utilizando diamantes de alta pureza con una concentración reducida del isótopo carbono-13, que minimiza las interferencias del entorno. Ahora, el siguiente paso es aumentar el número de cúbits y conectarlos entre sí con tecnología óptica. Además, en el marco de la investigación ya se están creando chips cuánticos diseñados para que funcionen a temperaturas muy bajas usando tecnología cryo-CMOS.

Otra de las disrupciones que forman parte de las Top 10 del índice Inndux500 también se orienta hacia el refuerzo de la autonomía europea en infraestructuras críticas. Y es que, para contrarrestar vulnerabilidades de ciberseguridad en entornos industriales, Siemens ha incorporado el protocolo blockchain de Minima directamente en cada dispositivo IoT, de manera que cada nodo actúe como un “nodo completo” de la cadena de bloques en lugar de depender de un servidor central, lo que permite reducir los fallos del sistema, además de la exposición a proveedores de seguridad digital externos.

En materia financiera, por su parte, destaca el Lending Cloud Service de Finastra e IBM, un servicio de préstamos gestionados en Microsoft Azure, basado en la plataforma de IA y gestión de datos empresariales de IBM, Watsonx. Con despliegue rápido, automatización avanzada y cumplimiento continuo, este servicio ofrece a entidades financieras europeas una plataforma nativa en la nube para gestionar el ciclo de vida del crédito, lo que puede hacer disminuir la dependencia de infraestructuras de terceros países y mejorar la resiliencia del sistema financiero continental.

Predicción meteorológica en minutos

El Inndux500 destaca asimismo otra disrupción en materia de gestión del dato: Aardvark Weather, el sistema basado en IA y machine learning de la Universidad de Cambridge que procesa datos de satélites y sensores en cuestión minutos. Esto permite a los servicios meteorológicos locales europeos generar pronósticos precisos sin depender de supercomputación foránea -como los sistemas tradicionales GFS de Estados Unidos-, además de acelerar la toma de decisiones en emergencias climáticas.

Y en biotech, dos apuntes. Por una parte, investigadores del King's College de Londres y la Universidad de Washington han identificado una proteína bacteriana desconocida, denominada BeeR, que podría revolucionar la administración de fármacos dirigidos contra el cáncer. La proteína tiene una estructura única: en lugar de formar filamentos crea tubos huecos al ensamblarse, lo que permite su uso para desarrollar nanopartículas que transporten y liberen fármacos directamente en los tumores como los de mama, un campo en el que ya se está probando.

Y también en biotecnología, la Universitat Autònoma de Barcelona ha puesto en marcha un nuevo laboratorio especializado en determinar la composición de los vinos mediante espectrometría. El sistema, desarrollado en el marco del proyecto europeo TraceWindU, permite determinar la composición del vino de manera económica y añadir una etiqueta inteligente única a cada botella, con tecnología blockchain, que garantiza su trazabilidad desde el viñedo hasta la mesa. Un avance importante para una industria vinícola europea que busca digitalizarse.

Hacia la autonomía estratégica europea

Todo ello en un contexto de reajuste del comercio transatlántico impulsado por los aranceles de Estados Unidos, que debilitan el multilateralismo y tensan las relaciones bilaterales, como señala el Consenso de Tendencias, descargable en Wake Up BOX. En ese marco, y como respuesta, la Unión Europea refuerza alianzas regionales, eleva el gasto en defensa, pero también en innovación, y diversifica sus socios comerciales como respuesta a la creciente volatilidad de sus tradicionales aliados.

En el plano puramente comercial, además, la fragmentación del comercio mundial y la reordenación de las cadenas de suministro obligan a las empresas europeas a ajustar sus estrategias para competir en un mercado más exigente. Un mercado en el que crece, a raíz de las tensiones políticas, un cierto sentimiento antiestadounidense acompañado de llamadas al boicot, una tendencia social que tendrá repercusiones económicas y culturales, y que ya está alimentando una identidad europea más autosuficiente.

Mientras tanto, mientras todos los focos están puestos en si Trump recula -en parte- con los aranceles, Australia, alejada de la primera línea de la geopolítica mundial y de las últimas horas, ha visto nacer a CL1, el primer “ordenador biológico” de Cortical Labs con neuronas humanas. Su funcionamiento se basa en un sistema de Inteligencia Biológica Sintética (SBI, en inglés) que integra, sobre un chip de silicio, células neuronales humanas cultivadas en laboratorio, que son capaces de adaptarse al entorno y formar conexiones de manera autónoma.

Una muestra de que hay innovación más allá de la IA basada en modelos de lenguaje, y un ejemplo de que hay vida -y disrupción -más allá de Europa y de los Estados Unidos de Donald Trump.