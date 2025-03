Inteligencia artificial y realidad extendida en el centro del corazón de la cardiología

No podía ser de otro modo. La inteligencia artificial (IA) ha sido también la protagonista de Metacardio, el encuentro anual en el que la farmacéutica Daiichi Sankyo trata de “tomar el pulso” al futuro del abordaje, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

Un protagonismo que compartió con la Realidad Extendida (XR) y con la robótica, más concretamente con G1, un robot humanoide bípedo desarrollado por la empresa china Unitree Robotic y que hizo las delicias de los asistentes, como si de una estrella de rock se tratase.

Apariciones robóticas aparte, la tercera edición del evento de Daiichi Sankyo condensó en una jornada las principales innovaciones tecnológicas que ya están transformando el abordaje de las enfermedades cardiovasculares hoy en todo el mundo, mejorando su detección y tratamiento. Avances más que relevantes siempre si tenemos en cuenta en España cada año fallecen 120.000 personas por patologías relacionadas con el sistema cardiovascular, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) siendo así una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, marcado sin duda por la saturación del sistema hospitalario.

Pero ¿cómo puede ayudar la IA y su hermana “pequeña”, la IA generativa al profesional de la salud?

Tras explicar de forma más que gráfica qué es y qué no inteligencia artificial y qué desarrollo ha tenido esta en los últimos años, el neurólogo, emprendedor, premio princesa de Girona y cofundador de Savana, un sistema de acceso y gestión de historiales clínicos Ignacio H. Medrano daba tan solo dos de sus principales aplicaciones: la clasificación y con ello qué es y qué no, es decir, el diagnóstico; y el risk scoring o prevención. “La primera de ellas permite aliviar la gestión hospitalaria y la saturación del sistema; la segunda, la personalización en la atención al paciente”, decía.

¿El fin de los médicos?

La evolución de la IA a multimodal o la creación de gemelos digitales de los pacientes, “algo que no es ciencia ficción y podríamos ver en 10 años” serán los próximos pasos de un escenario en el que “el médico no sabemos si desaparecerá aunque yo creo que no porque, entre otras cosas, el algoritmo no puede imaginar alternativas; si tú le dices que la hospitalización es un factor de muerte directamente te responde que no hospitalices y ya. Es un soporte para la decisión pero el juicio clínico seguirá siendo el del profesional sanitario”, reflexionaba Medrano que concluía afirmando que la IA "ve lo que mil médicos no son capaces de ver así que aprendamos a utilizarla y apoyémonos en ella".

También Néstor Guerra, experto en IA y cofundador de NCompany animaba a los profesionales sanitarios a investigar y aprender a usar la inteligencia artificial. “Hemos nacido en un mundo donde las máquinas eran tontas y vamos a morir en uno donde la más tonta de las máquinas va a ser más lista que el ser humano más listo”, afirmaba. Así que invitaba a los presentes en Metacardio 2025 a aprender a aplicar la IA en su día a día ya que “no, no es perfecta como la inteligencia humana tampoco lo es pero abre mil oportunidades para mejorar nuestro trabajo y el vuestro especialmente con un gran beneficiado: la salud de todos”.

Ignacio H. Medrano, neurólogo y fundador de Savana

Lograr una mejor y más rápida atención al paciente, un diagnóstico y tratamiento más personalizado o, cómo no, una gestión hospitalaria más eficiente es esencial para aliviar dicha saturación y una de las primeras ventajas de aplicar tecnologías como la IA una tecnología que, bien aplicada, afirmaba Pedro Arce, Digital Health

Innovation Manager de Daiichi Sankyo “puede por ejemplo reducir los tiempos de desarrollo de un medicamento de 15 a 7 años”.

Aliviar el sistema sanitario

Así lo explicaba Rafael Vidal Pérez, cardiólogo del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, uno de los participantes de la mesa de expertos “Usos de la tecnología para la prevención cardiovascular”: “La IA tiene la capacidad de analizar e interpretar grandes conjuntos de datos. Además, tiene el potencial para aliviar trámites administrativos, optimizar flujos de trabajo, mejorar el diagnóstico y la personalización de los tratamientos, mejorar la atención al paciente o ser una herramienta de apoyo para la formación sanitaria. Por todo ello, se puede convertir en una gran aliada para los especialistas”.

Una herramienta en la que apoyarse para “poder realizar diagnósticos más precisos y, en una sociedad cada vez más envejecida y con más enfermedades, una ayuda imprescindible a la hora de discernir qué pacientes tienen que ser atendidos antes que otros, a qué doctor derivarles, con qué premura… El médico debe dejar de dedicar su tiempo a hacer informes y aportar el valor que realmente tiene como profesional sanitario”, afirmaba por su parte Lorenzo Facila, cardiólogo del Hospital Clínico de Valencia.

Pero para que estos beneficios se materialicen, ponía sobre la mesa María Luaces, cardióloga y directora de la Unidad de Innovación del Hospital Clínico San Carlos, es importante “aunar esfuerzos y fomentar la colaboración de los diferentes actores sanitarios, los proveedores de IA, la industria y los pacientes. Y gran parte de su éxito e impacto real dependerán de su adopción por parte de los médicos y su aceptación por parte de los pacientes. Para lograrlo, los sistemas de IA deben diseñarse en torno a interfaces sencillas, intuitivas y capaces de garantizar la confianza sanitario-paciente. Y su potencial siempre debe orientarse para ayudar y mejorar la atención centrada en el paciente y no para sustituirla”.

Formación a los profesionales que pudimos ver y comprobar de primera mano está revolucionando, entre otras tecnologías, la Realidad Extendida, uno de los pilares de Doctopedia XR, la plataforma de formación en realidad virtual de Daiichi Sankyo.

Un robot humanoide.

Desarrollada en colaboración con Inmersive Oasis y con apenas un año de vida, la plataforma ya cuenta con más de 500 descargas y permite recrear diferentes escenarios clínicos en los que los profesionales sanitarios pueden practicar y mejorar sus habilidades en situaciones de simulación real.

“Estamos trabajando en introducir funcionalidades más avanzadas de captura facial y de movimiento para que sea aún más inmersiva y natural la experiencia”, desvelaba Gabriel Cerra, CEO de Immersive Oasis en Metacardio.

Formación con realidad extendida

En el Hospital Universitario de Navarra ya experimentan algunas de las bondades de esta formación con RX como detallaba Octavio Jiménez Melo, cardiólogo en el centro: “Es más sencillo y barato tanto a nivel de recursos como de tiempo, ya que no necesitas ningún espacio habilitado con todo el material, con profesionales de apoyo, etc. y lo puedes realmente hacer en cualquier momento en cualquier sitio del mundo”.

“Es una experiencia innovadora que permite un aprendizaje no secuencial, en tiempo real y basado en problemas de la vida”, aseguraba Roberto Muñoz Arrondo, neurólogo también en el hospital navarro.

El evento fue también escenario de charlas sobre cómo generar contenidos

cardiovasculares para redes sociales, utilizar un avatar digital; cómo redimensionar con IA la ecografía 2D como prueba diagnóstica con soluciones como las de Cardia By Apolo; o cómo conocer la edad biológica y aplicarla para la prevención cardiovascular, con Eterna Diagnostics.

Además, Metacardio que quiere ir más allá, ser sostenible en el tiempo, como afirmaba Carlos López Durbá, director de Excelencia en la Experiencia de

Cliente de Daiichi Sankyo España y para ello presentó MetacardioLab “un ecosistema de innovación digital con el que llevar la IA y la RX a toda España, mediante eventos, al tiempo que una plataforma de contenidos constantemente actualizada y una comunidad de metacardiers”.

Un evento en el que más de un centenar de profesionales sanitarios descubrieron cómo es mucha la tecnología que sigue latiendo y cada vez más al servicio de la innovación cardiovascular.