LuxQuanta apoya a Telefónica y Vithas para blindar a los hospitales de ataques cuánticos

Telefónica, en colaboración con el grupo sanitario Vithas y los proveedores tecnológicos LuxQuanta, QoolNet y Fortinet, ha conseguido comunicar dos hospitales dentro de la Comunidad de Madrid, protegiendo la información mediante un enlace cuántico de fibra óptica. El proyecto ha demostrado la viabilidad de la securización Quantum-Safe de las comunicaciones entre centros sanitarios, garantizando la inmunidad de los datos frente a posibles ataques realizados desde ordenadores cuánticos.

Aunque estamos hablando de una tecnología de futuro, sus capacidades ya preocupan en el presente, porque la potencia de la computación cuántica abrirá la posibilidad de que grupos maliciosos vulneren las técnicas criptográficas que se emplean hoy en día en las comunicaciones de internet, basadas en algoritmos matemáticos.

De hecho, estos grupos ya están practicando lo que se conoce como Store Now, Decrypt Later (SNDL), que no es otra cosa que “almacenar ahora (datos) para descifrar más tarde”, esperando a la oportunidad de desencriptación rápida que les brindará la computación cuántica.

Para el proyecto, Telefónica se apoyó en dos nodos de red de su anillo central en Madrid para desplegar el enlace cuántico, uniendo el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria con el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, implementando el sistema de distribución de claves cuánticas de variable continua (CV-QKD) de la deeptech española LuxQuanta, NOVA LQ®.

Un total de 3 pares de estos equipos se usaron para la conexión cuántica, uno en el anillo central de la operadora y otros dos para conectar cada centro hospitalario al anillo. La información circuló desde uno de los hospitales al anillo de Telefónica y de ahí al otro hospital.

Las CV-QKD, esenciales

A diferencia de las alternativas de encriptación que utilizan algoritmos matemáticos para proteger la seguridad de sus claves, las tecnologías QKD utilizan las leyes de física cuántica, garantizando que cualquier intento de un intruso por observar o captar la información distribuida por el canal cuántico dejará un rastro que podrá ser detectado por el receptor.

Así las claves criptográficas generadas por esta tecnología, a prueba de cualquier ataque, pueden ser usadas para proteger la información en tránsito entre los dos hospitales.

Vanesa Díaz, CEO de LuxQuanta.

Telefónica también utilizó equipos de la solución Quantum-Safe desarrollados por QoolNet, spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid, que fueron los encargados de coordinar el uso de las claves criptográficas de los distintos tramos de fibra que interconectaban los dos hospitales.

A su vez, los firewalls de nueva generación de Fortinet se encargaron de utilizar las claves cuánticas generadas por NOVA LQ® para cifrar las comunicaciones de ambos hospitales de un extremo al otro de los enlaces.

Una vez establecido el canal seguro, éste se utilizó para casos de uso hospitalarios como el envío de información médica, la teleconsulta o la telemonitorización de pacientes.

Para Vanesa Díaz, CEO de LuxQuanta, "la criptografía es nuestro escudo frente a las amenazas que intenten vulnerar nuestras comunicaciones digitales, y no hay información más valiosa que la de la salud de las personas. Por eso esta prueba, pionera a nivel mundial, en la que nuestra tecnología QKD protege los datos más críticos los de los ciudadanos, en un entorno hospitalario, es tan valiosa”.

Tecnología ya desplegada

El sistema de distribución de claves cuánticas de la empresa LuxQuanta, como ha comprobado Telefónica, ha dado respuesta a esta necesidad de seguridad extrema que requiere la información crítica.

“Con NOVA LQ®️, la ciberseguridad cuántica no es solo el futuro, sino una realidad ya desplegada en Europa y en el mundo. El momento de empezar a prepararse es ahora", asegura Díaz.

"Hemos probado con éxito la distribució cuántica de claves en un entorno tan crítico como el sanitario, anticipándonos a las futuras amenazas que la propia tecnología puede generar" Leonor Ostos, gerente de Innovación de Telefónica España

El desarrollo de la computación cuántica, además de acelerar los avances en diversos sectores, supone un reto para la protección de las comunicaciones, dada la potencia de cálculo que dicha computación alcanzará y que pude ser utilizada por grupos maliciosos para romper algoritmos de cifrado que se usan en la actualidad.

En el sector salud, los datos personales de los pacientes o la monitorización a distancia son dos de los muchos ejemplos de información sensible y de la necesidad de seguridad que demandaran las comunicaciones en un futuro ya no muy lejano.

“Hemos probado con éxito la distribución cuántica de claves en un entorno tan crítico como el sanitario, apoyándonos en nuestra red de fibra para establecer un canal de comunicaciones seguras para datos sensibles, anticipándonos con nuevas soluciones tecnológicas a las futuras amenazas que la propia tecnología puede generar”, afirma Leonor Ostos, gerente de Innovación de Telefónica España.

En el marco del Mobile World Congress, que se celebrará en Barcelona del 3 al 6 de marzo, Telefónica presentará varias novedades en torno a las tecnologías cuánticas, entre ellas el proyecto que ha realizado con Vithas, LuxQuanta, QoolNet y Fortinet.