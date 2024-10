¿Estamos ante la madurez del 'cloud computing'?

De izquierda a derecha: Guillermo Martínez, Cloud Business Development Manager de Fortinet; Vicente Peirotén, Head of Digital Architecture en NTT Data; Eduard Bonet, director de servicios cloud en Seidor; Mar Carpena, periodista; Virginia Toural, Hybrid Cloud Transformation Leader en IBM Consulting; Adrián González, director de desarrollo de negocio en OVHcloud; y Tomás Saiz, Enterprise Business Manager Spain and Portugal de Synology. José Verdugo

La inversión empresarial española en tecnologías de la nube ha experimentado un crecimiento constante, superando incluso las expectativas de los analistas. Impulsado inicialmente por la pandemia y posteriormente por la revolución de la Inteligencia Artificial Generativa, el cloud computing ahora representa, de media, más del 20% de las inversiones en TI de las grandes empresas, según el último informe de la consultora Eraneos.

Siguiendo con España, un reciente informe nos situaba como el país donde se prevé un mayor crecimiento de los modelos híbridos multicloud en los próximos tres años.

Cifras que no dejan de evidenciar cómo, sin duda, esta tecnología está remodelando el panorama empresarial, impulsando la eficiencia y la escalabilidad y facilitando la innovación.

"Hoy nos encontramos en una fase en la que muchas empresas están pasando de hacer un uso incorrecto de la cloud a entender realmente qué les aporta esta tecnología y, con ello, a utilizarla de forma correcta", apuntaba Guillermo Martínez, Cloud Business Development Manager de Fortinet, que además señalaba cómo "actualmente estamos asistiendo a un auténtico boom de aplicaciones y cloud es especialmente útil precisamente para poder desplegar de forma ágil esas aplicaciones".

Algo en lo que coincidía plenamente Vicente Peirotén, Head of Digital Architecture en NTT DATA: “Tras una adopción masiva de Cloud de cualquier forma y a veces no de la más correcta, hoy comienza a entenderse qué es y cómo puede ayudar esta tecnología y que no es simplemente un sitio donde dejar tu infraestructura o tus aplicaciones sino que es una manera diferente de abordar esas aplicaciones, de diseñar tus procesos, de ofrecer tus servicios, en definitiva, de trabajar”.

¿Expectativas mal gestionadas?

Una madurez que conlleva preguntarse qué se pudo hacer mejor o incluso a algún que otro "arrepentido", como apuntaba Virginia Toural, Hybrid Cloud Transformation Leader de IBM Consulting. "Es cierto que hay cierto descontento porque algunas compañías no están obteniendo el retorno que realmente creían que iban a obtener en términos de costes. En muchas ocasiones porque la razón por la que adoptaron cloud simplemente fue por moda, por tener la última tecnología que sale al mercado o, en la mayoría de ocasione por lo que era la gran promesa: muévete a la nube, mueve todas tus cargas, vas a desinvertir en todo lo que tienes on premise y por tanto con ese ahora ya luego modernizarás o transformarás otras áreas de tu negocio".

Guillermo Martínez, Cloud Business Development Manager de Fortinet. José Verdugo

Un planteamiento que, en opinión de Virginia Toural, ha provocado ese malestar actual ya que la razón inicial de apostar por la nube simplemente no era la correcta. "Es el conocido como MIMAMO, migrar, "manage" y modernizar y en realidad yo soy mucho más partidaria del MOMIMA", explicaba.

"No se ha entendido que ir a la nube implica una forma completamente distinta de trabajar", ponía sobre la mesa en ese sentido también Tomás Saiz, Enterprise Business Manager Spain and Portugal de Synology que sumaba a su reflexión cómo "muchas compañías pensaron solo en los ahorros de costes de infraestructuras, mantenimiento, actualizaciones, etc. Pero se olvidaron de incluir en esa table de costes el de incorporar talento, nuevos perfiles que son necesarios para gestionar este nuevo modelo y que, desgraciadamente, escasean".

Un cambio cultural

Pese a esos errores en la aproximación al cloud que se cometieron en una fase inicial lo que nadie duda es de sus beneficios: eficiencia, escalabilidad, flexibilidad y cómo no, acceso y capacidad de innovación.

Adrián González, director de desarrollo de negocio en OVHcloud. José Verdugo

"Lo importante es que la tecnología este en el centro de actividad de una empresa y no al revés", apuntaba Adrián González, director de Desarrollo de Negocio en OVHcloud quien incidía en el acceso a la innovación que la nube ofrece "especialmente a las empresas más pequeñas que, de otro modo, no cuentan con los recursos necesarios para innovar. Actualmente estamos en un momento muy bonito en el que podemos acompañar a las pymes, que son la base del tejido empresarial de este país, y ayudarles a romper con la barrera de la adopción de tecnología".

Eduard Bonet, director de servicios Cloud en SEIDOR destacaba también un beneficio más que la adopción de cloud está suponiendo, tal vez de forma indirecta y es la mayor alineación del área de TI con el negocio. "En un informe que realizamos el año pasado sobre el estado del cloud en España una de las ventajas que señalaban los participantes era el cambio del rol del departamento de TI, ahora mucho más orientado al negocio además de otras bondades si me lo permitís como el hecho de que la nube, el cambio que supone, también puede ayudar a promover un cambio cultural o a incrementar la satisfacción del usuario".

Virginia Toural, Hybrid Cloud Transformation Leader de IBM Consulting. José Verdugo

Pero sin duda uno de los aspectos que más preocupan o al menos provocan más fricciones al hablar de cloud computing es la seguridad, el cómo se garantiza la privacidad y seguridad de los datos en la nube y de quién es la responsabilidad de los mismos.

Seguridad compartida

Precisamente la seguridad de la nube, según Vicente Peirotén de NTT DATA es también un motivo de su adopción, ya que a muchas empresas les da acceso a unos mecanismos de acceso físico y lógico, de monitorización, etc. mucho más avanzados y profesionales de los que esa compañía puede permitirse. La nube les da una capacidad de respuesta y resilencia mayor”.

Sin embargo, hay todavía un largo camino por recorrer en este sentido. "Los modelos de responsabilidad compartida en la nube pese a que son bastante obvios siguen sin estar claros para muchas compañías", afirmaba desde Fortinet Guillermo Martínez y añadía que "la nube, como plataforma, es intrínsicamente segura, lo que una empresa despliega en la cloud, no. Securizar la infraestructura, los datos, las aplicaciones, etc. que llevan a la nube es responsabilidad de esa compañía usuaria".

Vicente Peirotén, Head of Digital Architecture en NTT DATA. José Verdugo

Una necesidad en la que Guillermo Martínez también abogaba por la seguridad por diseño, en cualquier proceso y entorno, y en un enfoque de la ciberseguridad dinámico, inteligente y preventivo.

Tomás Saiz, Enterprise Business Manager Spain and Portugal de Synology. José Verdugo

Vistas sus luces pero también sus sombras, ¿en qué debe fijarse una compañía a la hora de elegir un proveedor cloud? Pues además del coste y modelo de precios que apuntaron varios participantes, Adrián González, desde OVHcloud, resumía los aspectos más importantes para tomar esa decisión. "Lo primero es que tiene que ser interoperable; para que el cliente esté en el centro y pueda beneficiarse de las bondades de todas las tecnologías, sea cual sea el proveedor, tiene que haber una interoperabilidad real donde no haya costes, donde el tránsito de los datos y todas las comunicaciones sea completamente transparente. Además no me gusta el término de agnóstico pero sí refleja muy bien la segunda cualidad y es que esa nube tiene que permitir que tu tecnología, tus equipos y el conocimiento de tus equipos puedan funcionar con cualquier proveedor de nube. Y, por último pero no menos importante, ese proveedor de cloud tiene que ser seguro y cumplir con todas las normativas y regulaciones de protección de los datos".

Eduard Bonet, director de servicios cloud en Seidor. José Verdugo

Características a las que Tomás Saiz de Synology añadía el de democrática en el sentido de que "si una empresa está trabajando con distintos proveedores toda su infraestructura, aplicaciones, etc. tienen que poder seguir trabajando juntos".

Nuevos enfoques y demandas y también nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial o el Internet de las Cosas configuran el mañana del cloud computing, marcado, en opinión de Eduard Bonet de SEIDOR, por soluciones cloud en modo 'commodity'. "SAP, Salesforce, Oracle… Todas son soluciones cada vez más orientadas a negocio, en modo SaaS y lo que vamos a ver que evoluciona, porque además es necesario, es la gestión. Los departamentos TI van a pasar de gestionar infraestructura a gestionar proveedores y en ese sentido a gestionar la seguridad, el gobierno, la parte financiera, etc".

El futuro de la nube, como para el resto de los asistentes al evento, para Virginia de IBM Consulting pasa por el impacto que van a tener tecnologías como el edge computing o el 5G "que suponen una avalancha en cuanto a volúmenes de dispositivos y por tanto de captura de datos y una necesidad de tratarlos lo más cerca posible de donde se originan".

Pero sobre todo el desarrollo de la nube, como de cualquier tecnología, pasa por tener una estrategia clara que muy pocas empresas tienen y además hay una mala noticia: Esto no es una plantilla que puedan usar todas, es algo único para cada empresa, porque cada empresa está en un punto de partida. El futuro depende de lo que quieran conseguir y por tanto hay que realmente rediseñar la arquitectura y no únicamente como un tránsito de la situación actual a la futura sino de acuerdo a los objetivos de incrementar la productividad, de mejorar la experiencia de cliente, de crecer en negocio… Es, en definitiva, preguntarse para qué adoptamos la nube, "es sentido común al final".