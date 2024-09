The District clama por la incorporación inaplazable de la tecnología al Real Estate

The District cierra su tercera edición con un incremento de la previsión de asistentes, cerca de los 13.000, y alertando sobre la necesaria transformación digital del sector inmobiliario, a la vez que se consolida como el evento europeo más atractivo para el capital inversor.

Muchos de los ponentes que participaron en los distintos escenarios del congreso, celebrado en el Hall 1 de Fira de Barcelona Gran Via, alertaron de la necesidad de acelerar la incorporación de la tecnología en el sector. También lo hizo Juan Velayos, presidente de The District, evento organizado por Nebext (Next Business Exhibitions), durante el encuentro con los medios de comunicación ayer, el día de su clausura: "En este sector no hay nativos digitales y por tanto la digitalización es el gran reto que tenemos por delante. Es inevitable incorporar la tecnología cuanto antes".

El coste de la incorporación de la digitalización "es lo que está frenando su entrada en el sector", confesó Velayos, aunque también indicó que si bien esto es así, "son cada vez más los grandes inversores de los fondos de capital los que les exigen operaciones tecnológicas y sostenibles".

Existe interés y predisposición, tanto del sector inmobiliario como del capital inversor, sobre todo porque "ahora se escucha lo que quiere el cliente, que demanda cada vez más activos acompañados de servicios tecnológicos y sostenibles". Un binomio inseparable e inevitable.

En ediciones anteriores, el capital se mostró pasivo, a la espera de que el mercado volviera a dar síntomas de reactivación. Sin embargo, el aire que ser respiró en esta tercera edición denotó un creciente interés de los grandes fondos por operar, por devolver al mercado la actividad de años anteriores, favorecido ahora por una tendencia bajista de los tipos de interés, una inflación controlada, una gran base de capital retenido y con ganas de despertar, y oportunidades de negocio sobre la mesa. "Existe confianza en que van a pasar cosas que harán que retorne el capital, y España está muy bien posicionada en Europa en estos momentos para atraer financiación", aseguró Velayos.

Más que un sector de rentas

Por la diversidad que mostró The District, está claro que el Real Estate ya no es solo un negocio de rentas. El capital se está posicionando en sectores que hasta ahora consideraba externos y complementarios, como los servicios, a los que aborda e integra en la organización para controlar desde todos los ámbitos los activos de inversión.

El flexi living, en múltiples modalidades que abarcan desde las residencias de estudiantes, a los alquileres de tiempo flexible o las viviendas para seniors, y en el que la Comunidad de Madrid está dando los primeros pasos; la logística, que demanda cada vez más espacio; los data center, que con la irrupción de la inteligencia artificial y los datos serán uno de los activos más requeridos; y una oferta adecuada de vivienda asequible se presentan como las mega tendencias de los próximos años.

"Para el sector también es necesario e inevitable que se dibuje un marco regulatorio estable que permita la creación de vivienda asequible, y para ello es imprescindible un gran acuerdo entre las fuerzas políticas que ofrezca seguridad jurídica a las inversiones que, a su vez, y también de manera inevitablemente tendrán que ser fruto de acuerdos público-privados", alertó Velayos.

Una imagen durante la celebración de la edición de 2024 de The District en Barcelona. M. Sardà

Los fondos de capital pueden ser compañeros de viaje en el desarrollo de vivienda asequible, aseguró Velayos, "pero necesitan minimizar el riesgo de sus inversiones, tener seguridad jurídica, a cambio de renunciar a grandes beneficios".

En definitiva, Velayos incidió en la importancia de la transformación digital en el sector industrial, "para abordar la construcción más rápida y llevar al mercado mucha más oferta"; la incorporación plena de la tecnología en todos los ámbitos del sector, destacando que en lo que se refiere a experiencia del cliente "hemos avanzado muchísimo"; y la sostenibilidad, con la utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente.