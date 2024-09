Empieza la cuenta atrás para el arranque de la edición más internacional del consolidado congreso The District

The District ultima el escenario de su tercera edición, que será también la más internacional y tecnológica realizada hasta la fecha. El que ya es considerado como el mayor evento europeo dedicado al real estate desde la perspectiva de la inversión, revelará entre el 25 y el 27 de septiembre, en Fira de Barcelona Gran Via, las macrotendencias del sector para los próximos años.

Bajo el lema 'Elevate your business, accelerate your deals', el congreso acogerá a más de 12.000 directivos y 400 ponentes internacionales, que participarán en 180 sesiones repartidas entre cinco auditorios.



The District ha conseguido erigirse “como el principal punto de encuentro para los players del real estate europeo, donde quieren estar para determinar sus próximas operaciones y establecer conversaciones, que terminan siendo negocios”, afirma Juan Velayos, presidente del evento, organizado por Nebext (Next Business Exhibitions).

Los principales ámbitos de análisis se centrarán este año en la evolución del living para adaptarse a los estilos de vida actuales, el éxito del hospitality a raíz de la recuperación del turismo, la transformación de las oficinas o la renovación del retail.

También se abordarán activos alternativos que están suscitando mucho interés entre los inversores, como el healthcare o life science y el auge de los espacios deportivos, así como el ámbito relacionado con el cumplimiento de los criterios ESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza), muy necesarios para revalorizar los inmuebles actuales.

Grandes y emergentes

En el marco del evento destaca la celebración de The District World Summit 2024, el mayor congreso europeo destinado a todas las fuentes de capital, que reunirá a los principales ejecutivos de Blackstone, Greykite, The Carlyle Group, Hines, Eurazeo, Rockfield, Goldman Sachs o Starwood Capital Group, entre otros.

Expondrán a la audiencia sus casos de éxito y debatirán sobre temas como la regeneración urbana, la vivienda asequible, los nuevos modelos de negocio, la gestión del riesgo o de los activos y la expansión de los data centers y la eficiencia energética.

El congreso también actúa como altavoz del talento emergente a través de la celebración de una nueva edición del Proptech Startup Forum. Este espacio está dedicado al impulso de la disrupción tecnológica dirigida al sector, y en él se darán a conocer las más sorprendentes soluciones en las que la inteligencia artificial generativa irrumpe con fuerza, junto con el blockchain, los nuevos entornos virtuales o Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés).

Según cifras del think tank Center for Real Estate Technology and Innovation (CRETI), las inversiones del venture capital en etapas tempranas de las empresas emergentes han anotado un incremento del interés del 63%, hecho que indica que el mercado mantiene la apuesta por la innovación en el sector.

Atractivo inversor de Madrid

En España, las proptech ocuparon el segundo lugar en cuanto a inversión captada en 2023 y se prevé que este año seguirá la tendencia hasta alcanzar máximos históricos.



Por otro lado, según el estudio 2024 European PropTech Report: 32 countries in numbers, más de la mitad de las startups proptech del mundo están ubicadas en Europa. De estas, el 11% se encuentran en España, hecho que convierte al país en uno de los referentes en este ámbito y lo sitúa como líder de la transformación digital del sector inmobiliario.

The District dará este año protagonismo a Arabia Saudí, como país ejemplo de los nuevos escenarios de innovación en el sector.



También lo será la Comunidad de Madrid, por su liderazgo en la captación de inversión inmobiliaria a nivel internacional que la sitúan, según los últimos informes de CBRE , el mayor gestor de inversiones inmobiliarias del mundo, como séptima ciudad a nivel mundial y tercera a nivel europeo con más atractivo inversor.