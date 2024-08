La robótica móvil española arriesga y gana: así seduce esta empresa desde Castellón a los gigantes de la industria 4.0

La industria 4.0 es uno de los campos de la transformación digital que más está aportando a la construcción de nueva economía que, de la mano de la tecnología, permita crear un modelo económico más competitivo.

La integración de tecnologías digitales inteligentes en la fabricación y los procesos industriales ha pisado el acelerador en los últimos años y la robótica móvil está desempeñando un papel crucial en este profundo proceso de cambio donde España reivindica su espacio internacional.

La robótica móvil es el claro ejemplo del talento -la creatividad y, por qué no decirlo, el arrojo- de nuestro país en este nicho de mercado tan especializado, que no siempre ha gozado de la visibilidad que merece.

Pese a atesorar a profesionales altamente cualificados, capaces de ejecutar desarrollos sólo al alcance de los gigantes tecnológicos, la robótica móvil española no está exenta del riesgo de fuga de talentos, lo que perjudica su competitividad.

De ahí que divulgar su labor en todo el mundo se convierta en parte fundamental para fidelizar ese preciado talento, un objetivo por el que nació hace dos años la Asociación de Robótica Móvil Española (ARME), cantera de proyectos tecnológicos made in Spain en los que confían primeras marcas industriales a escala global.

Xavi García Gandía, Brain de Robottions.

Robottions es, sin duda, un caso paradigmático de este sector. Cuenta en su cartera de clientes con compañías de Estados Unidos y Europa como Volskwagen, Suzuki, la cadena hotelera Magic, Inalco, NAS (North American Stainless) o Consentino, entre otras.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL mantiene una conversación a dos con el alma mater de esta empresa, Xavier García, y el presidente de ARME, Javier Miguélez, para radiografiar a través del caso de éxito de Robottions, a una industria muy valorada fuera de nuestras fronteras que no sigue siendo una gran desconocida para el gran público.

Participada por Orbelgrupo -con sede social en Vila-real y centros de trabajo en Almassora (Castellón) y Puerto de Sagunto (Valencia)-, la empresa liderada por Xavi García se ha convertido en el paradigma de cómo la robótica móvil española apela al conocimiento, la experiencia y la pericia para sobrevivir en un mercado altamente competitivo.

Los socios de ARME -entre ellos Robottions, como una de las firmas fundadoras- trabajan para más de 80 países, por lo que es difícil encontrar una marca de referencia en el sector de la industria 4.0 que no cuente con talento español en robótica móvil en sus procesos y operativas internas.

"Lo que nos hace diferentes son las personas; sus aptitudes, flexibilidad y también buscarse la vida, que es tan importante en robótica, y sobre todo, en robótica móvil" Javier Miguélez, presidente de ARME

Xavi García es ingeniero informático especializado en robótica e inteligencia artificial y trabajó durante 20 años para ingenierías en múltiples países antes de montar su propia empresa en Castellón. Su pasión y propósito profesional siempre fue "mejorar la vida de las personas con los robots", una máxima que le llevó a recorrer todo el mundo.

La incursión en el campo de la robótica móvil de Robottions llegó a través de las soluciones de automatización para limpieza industrial.

Sin embargo, sus continuos viajes comenzaron a ser incompatibles con sus proyectos personales y motivaron hace seis años su establecimiento definitivo en Vila-real (Castellón) para desarrollar lo que se convertiría en su apuesta empresarial más personal: Robottions.

Pero el inicio de la aventura le dio de bruces con uno de los hándicaps del sector de la robótica móvil española: "Empecé yo solo y me di cuenta de que no había gente especializada para salir fuera; así que me vi obligado a viajar de nuevo, aunque ahora elegía yo los proyectos que me interesaba desarrollar".

Creatividad para automatizar con 'mayúsculas'

Esta etapa le permitió dar rienda suelta a su creatividad, arriesgar en los proyectos que le motivaban e ir avanzando hacia lo que ahora identifica a Robottions sobre otros competidores: "La automatización con mayúsculas", es decir, que sus herramientas "hablen con la fábrica".

"Los robots sin el software, sin la magia, sin la creatividad no son nada y no sirven para nada, son sólo hierros", asevera Xavi García.

Los primeros pasos de Robottions estuvieron centrados en la robótica fija, donde García atesoraba un vasto conocimiento y experiencias. Fue en el segundo año del proyecto cuando comenzó a virar hacia la robótica móvil de la mano del sector de la limpieza, momento en que fue determinante su entrada en Orbelgrupo.

"Nos convertimos en la ingeniería de este grupo empresarial, un hito para que la compañía haya escalado hasta donde estamos en la actualidad".

'Robot sobre robot móvil': la pericia del ingeniero

Robottions ha crecido en estos seis últimos años hasta contar con una plantilla de 18 personas y ha desarrollado punteros proyectos de robótica fija y móvil para compañías, muchas de ellas líderes en sus respectivos sectores industriales, en toda Europa y Estados Unidos.

Algunos de sus clientes más reconocidos con Volkswagen -instalación de vehículos de guiado automático (AGV por sus siglas en inglés) en diferentes puntos como en Alemania o EEUU; la cadena hotelera Magic -que utiliza diferentes robots de limpieza autónoma de la compañía-, Inalco -soluciones de robótica fija-; NAS (North American Stainless) -donde se instaló un AGV de 65 toneladas por un recorrido de casi dos kilómetros por exterior con un novedoso sistema de navegación por gps-, entre otros casos de éxito.

Aplicación de un sofisticado caso de uso 'robot sobre robot móvil' de Robottions en una empresa de lápidas de mármol.

Pero no sólo de industria se nutre Robottions. La capacidad creativa de Xavi García les ha permito hacer incursiones en otros campos como el arte fúnebre, la restauración o la escultura, por nombrar sólo algunas aplicaciones.

Entre sus logros más recientes, Robottions atesora un caso de uso desarrollado para una empresa de lápidas de mármol que ha dado lugar a una aplicación pionera en el mundo: el robot sobre robot móvil.

No sólo es necesario un exhaustivo conocimiento del mercado y ese capital humano que ARME reivindica, sino que el equipo liderado por Xavi García también incorpora a la ecuación altas dosis de valentía y arrojo. El resultado ha sido más que satisfactorio.

Equipo humao de Robottions.

La propuesta de Robottions -reflejada en el vídeo- es una alternativa a las soluciones tradicionales en este campo, lo que ha permitido a su cliente múltiples ventajas, entre ellas, un menor coste y una mayor flexibilidad, disponer de un espacio diáfano en las instalaciones y, no menos importante: "Contar con una tecnología única que puede ser vendida en el futuro para otras industrias de forma que se recupere parte de la inversión", apostilla García.

"Hablamos de una herramienta que habla con la fábrica, es la automatización con mayúsculas. Para compañías de gran envergadura como la que nos encargó el proyecto, es muy ventajoso".

"Hacen falta clientes que confíen en ti ciegamente y que entiendan los riesgos como oportunidades" Xavi García, Brain en Robottions

Esta aplicación de robot de cargas altas -se trata de una máquina de 1.300 kilos que puede transportar cargas de hasta 210 kilos- sobre un robot móvil -de tipo mouse- es única en el mundo.

"Somos pioneros en este tipo de aplicaciones, y lo conseguimos porque llegar a este nivel de desarrollos conlleva unos riesgos que no todos son capaces de afrontar debido al alto grado de incertidumbre de saber si el sistema funcionaría o no. Hacen falta clientes que confíen en ti ciegamente y que entiendan los riesgos como oportunidades", precisa Xavi García.

Este 'robot sobre robot móvil' no ha sido la primera experiencia en este campo de Robottions, ya que disponen de varias soluciones con robots colaborativos sobre plataformas móviles de mucho menor tamaño, pero sí ha sido la primera con un robot industrial de estas características.

Todo apunta a que no será la última con proyecto de esta envergadura. Esta tecnología puede ser adaptada a otras industrias en el futuro, algo que sitúa en una posición muy ventajosa a la empresa castellonense.

Un claro ejemplo del potencial de la robótica móvil española y de la necesidad de seguir formando y reteniendo al mejor talento.