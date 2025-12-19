De la visión artificial al big data: Ecoembes revoluciona la gestión de residuos con una Planta 4.0

A día de hoy, Ecoembes es una entidad que no necesita presentación. Sobre todo, porque ya lleva casi 28 años siendo una de las marcas más reconocidas por los ciudadanos en materia de sostenibilidad.

Su misión es impulsar la circularidad de los envases domésticos y comerciales y, así, maximizar su impacto positivo.

En este sentido, lo cierto es que estos últimos años se han ido implementando todo tipo de soluciones personalizadas para empresas y la innovación y la transformación tecnológica han ido ganando peso en la resolución de problemas y en la mejora de procesos.

Por eso no debe extrañar que, en estos momentos, Ecoembes sea una referencia a la hora de aplicar tecnología al sector del reciclaje. Buena prueba de ello es la Planta 4.0, la primera en la que se está llevando un proyecto piloto de digitalización de esta índole.

Este proyecto es una de las iniciativas innovadoras de Ecoembes que, liderada desde sus inicios por TheCircularLab -el centro de innovación abierta en economía circular de Ecoembes situado en Logroño- ha convertido esta planta de selección de envases en un ejemplo de futuro y transformación digital.

Como explica Jesús Aguirre, especialista en Innovación de Ecoembes, “esta infraestructura es pionera y su objetivo es recopilar información de calidad acerca de lo que ocurre en el proceso de selección, desde que los contenedores de envases son recogidos por los camiones hasta que, después, el material seleccionado es enviado a instalaciones recicladoras homologadas por Ecoembes”.

Con esta recogida de datos, Ecoembes obtiene mejores resultados y más eficiencia en los procesos utilizando los mismos recursos de los que disponía. Y lo hace, eso sí, a través de la digitalización y la aplicación de tecnologías, como la visión artificial o el big data.

"La principal premisa a la hora de implantar un proyecto piloto es que, si el piloto tiene éxito, aquello que se está validando podrá ser extrapolado y escalado al resto de las plantas de selección que, actualmente, trabajan en la selección de envases. En España, por cierto, hay 97 instalaciones de este tipo con las que colabora la entidad", explica Carolina Viana, Coordinadora de Innovación en Ecoembes.

Conviene destacar que las tecnologías que se aplican en esta planta están basadas en nuevas soluciones ad hoc o en otras que ya han sido aplicadas en otros sectores. Ámbitos más avanzados como la automoción ya cuentan con este tipo de tecnologías, pero el sector de residuos tiene una complejidad que otros no tienen y Ecoembes está decidida a aportar sus soluciones innovadoras en este sentido y con la implicación de todos los agentes involucrados en el proceso.

Y es que en el sector del reciclado de residuos, la materia prima que se trata es diferente cada día y esto hace que la colaboración entre la gerencia o los operarios sea clave para el éxito de las tecnologías que se testan en ella.

La Planta 4.0 de Ecoembes no es un viaje al futuro, como podría pensarse, sobre todo porque hablamos de transformaciones reales que ya se están produciendo. Algo que hace unos pocos años podría parecer de ciencia ficción es hoy algo que está probándose ya en sectores como el de la sostenibilidad.

Según Carolina Viana, “un ejemplo de los que se pueden observar en la Planta 4.0 sería la aplicación de tecnologías como la visión artificial, IoT (internet de las cosas) o big data entre otras, para conocer las características de los envases que llegan a la instalación con gran detalle, diseñar estrategias de tratamiento y optimizar la selección de dichos envases en base a los materiales de los que están fabricados”.

Este proyecto innovador no solo permite modernizar los procesos de la planta, apostando por aplicar el modelo de industria 4.0 al sector del reciclaje, sino que facilita la toma de decisiones en tiempo real e incorpora nuevas tecnologías de control y optimización.

La tecnología en Ecoembes

De esta manera, se han implementado procesos basados en análisis de imagen que permiten medir el volumen del residuo una vez que el camión descarga dentro de la planta. Esto permite conocer, mediante medidas hechas durante todo el turno de trabajo, cuánto material se está procesando y medir la velocidad de procesamiento del residuo que la planta está llevando a cabo.

Además, se ha implementado un sistema para centralizar la información referente a cada camión de recogida de envases que entra en la planta, registrando la procedencia, peso, densidad del residuo, fecha y hora de llegada a la planta. La trazabilidad del residuo es una pieza clave en todo el proceso.

En palabras de Aguirre, “otra fase que se está cubriendo gracias a la tecnología es la detección de impropios a la hora de descargar los contenedores en el camión de recogida, mediante la instalación de cámaras en el camión que a través de análisis de imagen detectan y registran impropios -residuos que no deberían ser depositados en los contenedores amarillos-”.

Ecoembes también ha implementado un sistema capaz de medir en tiempo real la disponibilidad de la línea, lo que permite analizar los motivos por los que la producción sufre paradas, y así tomar medidas para optimizarlo.

Destaca, asimismo, un sistema capaz de medir, en tiempo real, el nivel de llenado de los silos de acopio de material seleccionado, permitiendo hacer una gestión automática y eficiente del vaciado de éstos para el prensado del material.

Por último, otra aplicación es el etiquetado inteligente de las balas de producto terminado para tener información detallada de dicha bala, como la fecha de fabricación, el material, la calidad, el reciclador de destino, etc.

Todas estas aplicaciones están gestionadas e integradas con un software de gestión de la producción, que registra y gestiona todos los datos con el objetivo de facilitar la detección de puntos de mejora en el proceso y la toma de decisiones sobre dicho proceso.

Queda demostrado, pues, que la tecnología ha llegado para quedarse al mundo de la sostenibilidad y de la gestión de residuos. Y Ecoembes lidera esa transformación y esa apuesta por la innovación desde hace casi 28 años.