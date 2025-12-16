Cómo la IA industrial quiere pasar del piloto eterno al impacto real: las lecciones del IndesIA Tech Day
El encuentro reunió a directivos, ingenieros e investigadores para debatir qué se necesita para llevar la inteligencia artificial a los procesos productivos.
Las claves
Generado con IA
El IndesIA Tech Day reunió a expertos para debatir cómo llevar la inteligencia artificial de la fase piloto a aplicaciones reales en la industria española.
Se destacó el papel de los agentes generativos, capaces de razonar, adaptarse y colaborar, revolucionando la forma en que operan las aplicaciones industriales.
La ciberseguridad en entornos industriales con IA requiere enfoques nuevos y específicos, priorizando sistemas explicables, auditables y con protección frente a riesgos únicos.
La combinación de IA y computación cuántica permite modelos más eficientes, compresiones avanzadas y la ejecución local en dispositivos industriales, reduciendo costes y protegiendo información sensible.
Aterrizar la inteligencia artificial en la industria, sin aspavientos y sin el ruido mediático que en los últimos meses acompaña a esta tecnología. Esta es la premisa con la que se celebró la primera edición del IndesIA Tech Day. Un encuentro que reunió a directivos, responsables de tecnología, ingenieros e investigadores que explicaron cómo se puede llevar la IA de las pruebas de concepto a su aplicación en procesos productivos.
Con el lema “La IA y el D.A.T.O.”, los organizadores han condensado cuatro ideas: Decisiones, Algoritmos, Tiempo y Oportunidad. Estas sirvieron de guía para ordenar conceptos, contextualizar ideas y, por encima de todo, separar las expectativas de la realidad.
Durante la jornada, se puso en evidencia que la IA ha entrado en la agenda industrial española con intensidad. También que su impacto depende de los datos, la ingeniería, los tiempos de decisión y la capacidad de encontrar oportunidades reales.
Ante más de 150 asistentes, se recordó que hasta ahora las decisiones empresariales se han sustentado en la experiencia, la intuición y hojas de datos hasta que llegó ChatGPT. Aunque los ponentes también hicieron hincapié en la importancia del factor humano y señalaron que la IA es una herramienta que amplía nuestras capacidades, no las sustituye.
En el caso de la Industria 4.0, donde la sensórica obliga a reaccionar con agilidad, estas soluciones permiten anticiparse a fallos críticos como una parada no planificada en la línea de producción.
Los agentes, la próxima frontera
Este enfoque pragmático dio paso a la primera sesión técnica de la jornada, a cargo de Julia Hernández, experta en IA de Google Cloud. “La IA generativa va a reducir la interacción humana directa en un 50%. Lo que abre la puerta a una transformación estructural en la forma en la que se construyen, despliegan y operan las aplicaciones industriales”.
Su intervención giró en torno a los “agentes generativos” y su diferenciación de los tradicionales. Mientras que estos últimos “se basan en un modelo de estados que debe prever de antemano cada posibilidad de interacción humana”, los segundos, en cambio, “son aplicaciones que observan a su alrededor y toman decisiones”.
A partir de ahí, desgranó cómo se comporta un agente generativo: razona de forma dinámica, conserva memoria contextual más allá de la conversación inmediata, es capaz de comprender lenguaje natural, puede interactuar con el mundo real y se adapta a los casos de uso a través de la orquestación de herramientas. Subrayó, además, que estos sistemas permiten trabajar en entornos multiagente, donde varios modelos colaboran para lograr un fin común.
“El siguiente paso no es sólo que ejecuten tareas de forma autónoma, sino que también sean capaces de razonar, planear, adaptarse al entorno y continuar aprendiendo”. Y añadió que la meta es que estos agentes “anticipen necesidades y tomen decisiones en base a esa anticipación”.
Proteger la IA industrial
La intervención de Jordi García estuvo dedicada a un elemento intrínseco a cualquier tecnología: la ciberseguridad. Nada más empezar, advirtió que “la ciberseguridad aplicada a la IA industrial es distinta a cualquier otra”. Recordó que los entornos industriales combinan hardware especializado, sistemas legados, sensores y tecnologías OT/IT que deben convivir con nuevos modelos distribuidos, LLMs corporativos y despliegues en el edge, multiplicando los riesgos.
García subrayó que muchos proyectos de IA industrial permanecen en fase piloto, pero ya están presentes en procesos críticos como mantenimiento predictivo, optimización energética o control de calidad, pero “no son lo suficientemente maduros” para aguantar una operación continua. De ahí su petición de “evitar el espejismo de hype”.
Su repaso a los riesgos no dejó a nadie indiferente. Habló de alteración deliberada de datos de entrenamiento, de engañar a un modelo con instrucciones invisibles, de cambios en las condiciones del entorno que pueden degradar un sistema, o de ataques que permiten “reconstruir información sensible del propio entrenamiento”. Todo ello, sumado a la incapacidad de trazar quién ha modificado qué y cuándo.
La solución, según García, pasa por una premisa con la que están familiarizados todos los expertos en este ámbito: IA segura por diseño. “Tiene que ser explicable, interpretable y sujeta a auditoría continua”, remarcó. Y también lanzó un mensaje contundente: “La ciberseguridad clásica para la industria ha muerto. Si la IA es más humana, habrá que tratarla con criterios más humanos”. Y cerró con una nueva advertencia: “Todavía queda mucho camino por explorar”.
Entra la computación cuántica
Debate y cocreación
A diferencia de otros encuentros centrados en ponencias unidireccionales, IndesIA Tech Day apostó por un formato que mezcló sesiones técnicas con preguntas y respuestas en tiempo real, impulsando un intercambio continuo entre ponentes y asistentes. Ese diálogo permitió aterrizar dudas reales sobre escalabilidad, gobernanza, modelos de datos, seguridad o los riesgos de que la IA muera en un piloto eterno.