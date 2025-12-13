Innovación para revolucionar la experiencia en los cruceros de MSC: "Las vacaciones son la época más preciada del año"

Las claves nuevo Generado con IA MSC Cruceros apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los viajeros y la sostenibilidad a bordo de sus barcos. La aplicación móvil de MSC permite personalizar el viaje y reducir el uso de papel, con una tasa de adopción del 80% entre los pasajeros. La compañía implementa sistemas biométricos para el embarque y tecnologías de eficiencia energética con el objetivo de alcanzar 'cero emisiones' en 2050. MSC cuenta con 23 cruceros en su flota y planea añadir seis más, priorizando la innovación tecnológica y la comodidad de los huéspedes.

Aviso para navegantes: disfrutar de las vacaciones en un crucero no supone sólo la experiencia de vivir por unos días en una ciudad flotante en medio del océano, ni de recorrer durante unas horas las turísticas ciudades del itinerario escogido. Es algo más.

Es sumergirse en un espacio digital, sin fricciones, basado en la sencillez y en el leit motiv de que la comodidad y el disfrute del huésped están por encima de todo. Al menos en la flota de 23 navíos del Grupo MSC -a los que se sumarán seis más de aquí a 2031-, según cuenta su Chief Digital Technology Officer, el italiano Luca Pronzati, en conversación con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL.

Y es que, todos los esfuerzos de transformación digital de la compañía, a lomos de tecnologías rompedoras como la inteligencia artificial, pasan en gran parte por este imperativo, amén de la construcción de los propios buques y de tirar abajo el mantra, que poco gusta al directivo ya que no ve razones para tal afirmación, de que la industria es poco amiga del medio ambiente.

De cara al usuario, no cambiar nada para evolucionarlo todo bien podría ser la definición del punto en el que se encuentra la compañía. Es decir, la idiosincrasia y naturaleza de montarse en uno de sus barcos se mantienen intactas a lo largo de su historia de más de tres décadas. Sin embargo, el ‘álbum de fotos’ del turista a la vuelta de su viaje es absolutamente distinto en estos días.

Empezando por la conectividad, un básico de nuestra vida diaria pero que hasta hace pocos años no era tal a bordo. “Imagina que quieres hablar con un amigo que está situado en otra planta. ¿Qué haces? ¿Subes, bajas y vuelves a subir? No. Ahora es todo mucho más sencillo. Simplemente sabes que estás conectado con tu familia y sólo tienes que disfrutar de tus vacaciones”.

Y, continuando por un simple pero importante gesto como eliminar el excedente de papel. Al entrar en su camarote, comenta, antaño el huésped se encontraba con un amplio abanico de folletos con todo tipo de programaciones diarias y excursiones, incluidas ofertas de restauración. Ahora, prosigue, su aplicación móvil permite “personalizar el viaje antes de embarcar y durante la estancia”.

De hecho, esta aplicación tiene una tasa de adopción del 80%, una cifra con la que Pronzati se muestra más que satisfecho. Para el 20% restante, que cada vez va a menos, matiza, ya sea porque no quiere descargarla o por ciertas brechas que todavía existen entre los diferentes rangos poblacionales, existe la alternativa de la televisión en cabina.

"La tecnología lleva desempeñando un papel clave desde hace ya años"

Además, su sistema de pantallas digitales por toda la smart city, como denomina el directivo al barco, favorece no tener que llevar todo el rato un dispositivo encima, por ejemplo, cuando alguien quiere tomar un baño pero necesita hacer alguna consulta sobre la disponibilidad de un servicio. “La tecnología lleva desempeñando un rol clave desde hace varios años”, resume. “Ya en 2015, cuando comenzamos a construir el nuevo conjunto de barcos nos dimos cuenta de que el mundo estaba cambiando y de que el consumidor esperaba algo diferente”.

En estos momentos, dice, se están ultimando los cambios en las nuevas naves, aunque su forma sea la misma. “Este es nuestro trabajo habitual, innovar continuamente”, expresa reservando, obviamente, los detalles que harán de sus próximos hoteles en el agua un ejemplo de modernidad tecnológica.

Inteligencia artificial ubicua

MSC Cruceros presume de ser el grupo más internacional, con una plantilla y sistemas informáticos que hablan unos ocho idiomas a bordo y en los que la inteligencia artificial se está convirtiendo en algo “que está en todo lo que hacemos a diario”, atendiendo, por supuesto, a tendencias derivadas como la realidad virtual y aumentada.

La historia de MSC Cruceros En 1970, el marino italiano Gianluigi Aponte funda la Mediterranean Shipping Company (MSC) en Bruselas con un primer buque de carga. Pero no es hasta 1988 cuando ingresa en el mundo de los cruceros con el barco Monterey. Tras más de tres décadas es la tercera marca de cruceros más importante del globo y ha hecho de España uno de los mercados más importantes en su operativa, según explica Luca Pronzati, su CDTO, en esta entrevista. En su haber tiene hasta 23 cruceros -dos más si contamos con los de Explora Journeys- y está proyectando seis más, de última tecnología, para 2031, siempre pensando en la sostenibilidad y en alcanzar 'cero emisiones' en el año 2050.

Aunque, no hay que olvidar, puntualiza el CDTO, “que nuestra operación es bastante compleja. Tenemos bajo nuestra responsabilidad a miles de personas, a una pequeña ciudad. No sólo estamos obligados a mejorar su experiencia, sino a garantizar su seguridad. La de las vacaciones es la época más preciada del año”.

En este sentido, insiste con la ayuda de la inteligencia artificial. Si algo falla en uno de los 52.000 camarotes, por ejemplo, evitamos que los huéspedes tengan que ir a recepción a solucionar el problema y esperen largas colas. En este caso, la IA es parte del proceso de interacción con el humano para detectar el error y arreglarlo lo antes posible”.

En lo referente a seguridad, y como buena praxis de innovación, “queremos asegurarnos al 100% de que sólo las personas autorizadas pueden acceder al barco”, por lo que en abril inauguraron en Miami un sistema biométrico de embarque al estilo de alguno de los aeropuertos más avanzados del planeta.

Emisiones cero para 2050

Volviendo a otro de los pilares de la estrategia de transformación digital de MSC Cruceros, apostar por la sostenibilidad, Pronzati indica que el objetivo es ser una compañía ‘cero emisiones’ para 2050.

Para lograrlo, están implementando tecnologías de monitorización de la eficiencia y consumo de energía. “Actualmente, estamos evaluando el consumo de los astilleros”. Y, por ejemplo, “queremos ir un paso más allá en la próxima generación de camarotes, incluso en términos de iluminación. Además, estamos trabajando en tecnologías adicionales para los motores, incluso, con estudios y análisis de fuentes de combustible futuras”.

"Nuestra operativa es compleja porque tenemos a miles de personas bajo nuestra responsabilidad"

El tecnólogo cree que como industria se está avanzando mucho en este aspecto. “Imaginemos que al llegar a ciertas zonas podemos conectar el buque al sistema energético terrestre y apagar el motor. Esto era algo impensable hace sólo tres años. Y esto habla, por supuesto, de nuestro compromiso con el medio ambiente”, concluye.