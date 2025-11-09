Mercedes-Benz y la "semicrisis": cómo salvar el problema de suministro de chips gracias a la inteligencia de procesos

Jörg Burzer, Miembro del Consejo de Dirección de Mercedes y responsable de Producción, Calidad y Gestión de la Cadena de Suministro

Las claves nuevo Generado con IA Mercedes-Benz ha superado el problema de suministro de chips utilizando inteligencia de procesos y minería de datos gracias a la plataforma de Celonis. La integración de datos antes aislados ha permitido a Mercedes-Benz anticipar y resolver ineficiencias, mejorando la entrega a tiempo y la toma de decisiones ágiles. Celonis y la inteligencia artificial ya son elementos centrales en la gestión de la cadena de suministro, producción, calidad y posventa de la automotriz alemana. Mercedes-Benz apuesta por digitalización avanzada, flexibilidad ante la electrificación y la introducción de robots humanoides en sus plantas, apoyándose en datos y IA.

Ha quedado claro esta semana en Múnich (Alemania), durante la celebración del evento anual de Celonis -Celosphere 2025-, que la minería y la inteligencia de procesos está empezando a resultar clave para cualquier empresa.

Cada vez hay más datos y esos datos, bien interpretados, pueden anticipar y solucionar muchos problemas que quizá pasen desapercibidos para quien debe tomar decisiones. La IA generativa y agéntica de la compañía tecnológica alemana ha conseguido crear una plataforma totalmente adaptable a sus clientes en la que estos visualizan inmediatamente dónde se ha producido un error, una ineficiencia, un pequeño desliz…

El valor de anticipar y solucionar estas situaciones es incalculable, aunque Celonis lo ha calculado: casi 9.000 millones de dólares.

Durante el evento, se han presentado diversos casos de éxito de empresas que han confiado en la tecnológica para mejorar su inteligencia de procesos. Y uno de ellos ha llamado especialmente la atención, porque demuestra que por más gigante que seas, ni escapas del riesgo de sufrir determinados golpes ni del cada vez más común problema de no saber cómo poner a interactuar a todos los datos de los que dispones.

Esa empresa se llama Mercedes-Benz y, evidentemente, necesita poca presentación. Jörg Burzer, Miembro del Consejo de Dirección de la empresa y responsable de Producción, Calidad y Gestión de la Cadena de Suministro, habló de la "semicrisis", que no es una crisis venida a menos; de hecho, es todo lo contrario. Utiliza el prefijo 'semi' para referirse a los semiconductores.

El problema de abastecimiento que ha sufrido esta industria ha obligado a Mercedes a ingeniárselas para buscar que tenga un menor impacto. Ahí entró Celonis.

"Fue un desafío bastante interesante porque teníamos muchos datos. Teníamos datos en las plantas, teníamos datos de los proveedores, teníamos datos en la logística de salida y los procesos logísticos. Pero no pudimos conectar estos datos porque los datos estaban en silos y estábamos buscando un socio que realmente pudiera conectar estos datos y mostrarnos dónde estaban los desafíos reales", resume Burzer.

El gemelo virtual de Celonis hizo lo que Mercedes necesitaba. Hasta el punto que mejoró parámetros como la entrega a tiempo de sus vehículos y la toma de decisiones ágiles en situaciones complejas.

"Queríamos conectar los datos y uno de los temas, el tema más importante, es que queríamos democratizar los datos", resume el directivo alemán.

Aquella experiencia con la crisis de los semiconductores salió tan bien que Mercedes decidió seguir contando con Celonis para pasar al siguiente nivel de digitalización industrial.

"Queremos implementarlo en cada vez más procesos: desde procesos de cadena de suministro hasta procesos de producción, procesos de calidad y procesos de posventa. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. De los 10 procesos más importantes, creo que trabajamos con Celonis en ocho de ellos", explica.

Pero hay más. Mercedes-Benz utiliza Celonis en otras operaciones críticas, y eso incluye agentes de IA que predicen los plazos de entrega, optimizan la secuenciación y reducen los retrasos; una identificación de cuellos de botella en la logística de piezas de servicio; y una gestión de la calidad que detecta con IA desviaciones antes de que puedan afectar la calidad de la producción.

Es lo que Celonis llama la IA empresarial, impulsada por la inteligencia de procesos. "Es un elemento central ya en la empresa", dicen en Mercedes.

"IA, clave en la industria automotriz"

Burzer explica que "la IA es lo principal para nosotros en la industria automotriz y para nosotros es realmente un motor no solo para cambiar nuestra eficiencia, sino también, como dije, nuestra cultura".

Ahí aparece la figura de un campus de fábrica digital convertido en un centro de excelencia para la inteligencia artificial. "Lo que estamos haciendo allí es capacitar a nuestra gente en IA que genera soluciones para ellos".

De cara al futuro Mercedes-Benz no se plantea nada que no tenga que ver con la tecnología y con el papel de la inteligencia de procesos que impulsan compañías como Celonis. "Nosotros lo llamamos producción de siguiente nivel", explica el directivo.

Y hay dos cuestiones, la primera "hacer que nuestros planes sean flexibles en términos de transformación eléctrica, algo que está generando mucha complejidad en las plantas, y es por eso que necesitamos la digitalización y a Celonis para dominar esta complejidad en las líneas".

La segunda, empezar a introducir en los procesos a los robots humanoides. "Estamos trayendo robots humanoides a nuestras plantas. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque esta es la combinación perfecta. Es el proceso de la inteligencia artificial y la mecánica inteligente juntas, y también aquí necesitamos datos. Los datos están en todas partes", concluye.