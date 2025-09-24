Mastercard encumbra la 'tokenización' en la lucha contra el fraude en pagos digitales

Los expertos alertan de un fraude creciente que ya mueve cifras comparables a grandes economías. Enfrente encontrará la tokenización, tecnología que avanza en Europa con la meta de blindar todas las credenciales de pago en 2030.

La transformación de los pagos digitales vive un momento decisivo en Europa. Con el auge del comercio electrónico y la irrupción de nuevas formas de pago, la seguridad se ha convertido en la principal preocupación para entidades financieras, comercios y reguladores. Bajo este prisma, Mastercard celebró en Madrid el encuentro “La transformación de los pagos en el nuevo ecosistema digital”, en el que expertos de la compañía y de la industria debatieron sobre los retos y oportunidades que plantea la tokenización como palanca para un comercio más seguro y fluido.

El director general de Mastercard en España, Juan Pablo Vivas, abrió la jornada con un mensaje rotundo: “Mastercard es el sistema operativo de la economía digital”. El directivo subrayó que la tokenización —el proceso por el cual los datos de una tarjeta se sustituyen por un número aleatorio— es fundamental para reducir el fraude y facilitar operaciones más ágiles.

“La tokenización ya está generando beneficios tangibles, destacando unas mayores tasas de aprobación, así como una menor fricción para el usuario y una mayor conversión para los comercios”, apuntó.

Según Vivas, la compañía se ha fijado el objetivo de alcanzar el 100% de tokenización de credenciales en Europa en 2030, un hito del que ya ha completado la mitad. En un contexto donde la European Payments Council estima que las transacciones digitales en la UE crecerán a doble dígito en los próximos años, el reto de blindar las operaciones resulta estratégico.

Un escenario marcado por el fraude

La vicepresidenta de Productos y Soluciones de Mastercard en Iberia, Susana Rubio, advirtió que la presión del fraude es ya comparable al tamaño de las principales economías mundiales: “El coste del cibercrimen a día de hoy, si se midiera en términos de PIB, sería la tercera economía más grande del mundo, con más de 12 billones de dólares”.

Rubio subrayó tres tendencias clave en el ecosistema: la fragmentación de los pagos, el aumento de las amenazas de fraude y la necesidad de mejorar la experiencia de usuario.

La vicepresidenta de Productos y Soluciones de Mastercard en Iberia, Susana Rubio.

Los datos confirman la magnitud del problema. Según el Europol Internet Organised Crime Threat Assessment 2024, las estafas relacionadas con pagos digitales son uno de los delitos más en auge en Europa, con un crecimiento sostenido impulsado por el uso de malware y el “phishing” avanzado.

En este contexto, Rubio insistió en la necesidad de colaboración: “El desafío actual es responder a la demanda de los usuarios por adoptar nuevas tecnologías y soluciones que permitan realizar pagos inmediatos, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, mientras se mantiene el nivel de seguridad y la protección contra el fraude”.

El vicepresidente de Fraude y Crimen Financiero de Mastercard en Europa, Alberto López, alertó sobre dos tendencias al alza: los “fake merchants” —comercios fraudulentos, con más de 1.200 detectados en 2024 a nivel global— y el llamado “friendly fraud”, en el que usuarios simulan cargos indebidos para estafar a los comercios.

“Es crucial que las empresas adopten un enfoque proactivo en la lucha contra el fraude. No hay que esperar a identificarlo; utilizando herramientas de inteligencia artificial y compartiendo información podemos anticiparnos a las amenazas”, afirmó.

López también defendió el papel de la regulación europea en este terreno. No en vano, la PSD2, en vigor desde 2019, ha reforzado la autenticación reforzada de clientes (SCA) y reducido ciertos tipos de fraude.

El vicepresidente de Fraude y Crimen Financiero de Mastercard en Europa, Alberto López.

Ahora, la futura PSD3 y el Reglamento de Pagos (PSR) buscan dar un paso más simplificando normas y ampliando la cobertura a nuevos actores fintech. “Tras los esfuerzos realizados en la adaptación de la PSD2, esperamos que la nueva regulación sea más sencilla de aplicar”, señaló.

Comercios y el futuro de los pagos

Los debates posteriores abordaron el impacto de la tokenización en el comercio minorista. Ignacio González-Posada, vicepresidente de Retail & Comercio de Mastercard en España, recordó que “hay 20.000 millones de dispositivos conectados a nivel global, y muchos de ellos gestionan procesos de pagos a diario. La demanda del consumidor ha cambiado, ya que el usuario quiere pagos inmediatos, sin fricción y desde cualquier parte del mundo”.

El directivo defendió que la tokenización permitirá avanzar hacia “un nuevo paradigma en el que se mejoren las experiencias de usuarios y vendedores, con cambios de modelos de negocio y experiencias de compra”.

El evento concluyó con la presentación de Agent Pay, la solución de comercio con agentes desarrollada por Mastercard, que permite realizar compras, reservas de hoteles o pedidos en restaurantes a través de un agente virtual en un entorno de conversación segura. Según la compañía, ya se están desplegando pilotos en varios mercados internacionales.