El camino de Asisa para soltar el lastre del mainframe y adoptar una nube ágil y gobernada

Fundada en 1971 por un grupo de médicos bajo un modelo cooperativo, Asisa se ha consolidado como una de las grandes aseguradoras privadas en España. La compañía cuenta hoy con más de 3,2 millones de asegurados y una red asistencial propia integrada en el Grupo Hospitalario HLA, que suma 18 hospitales y más de 30 centros médicos en todo el país. Con una plantilla superior a los 6.000 empleados, la compañía ha diversificado su negocio hacia seguros de salud, dental, vida o decesos, manteniendo intacta su vocación de reinvertir beneficios en la mejora de la atención al paciente.

Semejante aventura sigue apoyándose, desde la perspectiva tecnológica, en mainframes, los viejos sistemas heredados del siglo pasado que siguen en el corazón de muchas empresas de todo el mundo. Infraestructuras que claramente no ofrecen el mínimo de agilidad, eficiencia y capacidad de innovación para ser competitivos en estos momentos.

“La compañía estaba anclada en un mainframe. Durante un tiempo nos dio estabilidad, pero llegó un momento en el que era absolutamente ineficiente, no podíamos seguir evolucionando con la agilidad que necesitábamos. Había código antiguo, apenas quedaba documentación y era imposible gobernar correctamente los sistemas. Dependíamos de un conocimiento tácito que estaba en muy pocas manos. Si esas personas desaparecían, el riesgo era enorme”, explica José Pereira, director de Tecnología (CTO) de Asisa.

En entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Pereira reconoce abiertamente que la falta de documentación era uno de los problemas más críticos: “Nos encontrábamos con sistemas que nadie sabía explicar al detalle, con desarrollos de hace décadas que seguían en producción pero sin un manual claro. Eso hacía imposible pensar en iniciativas modernas de inteligencia artificial o automatización”.

Ante esta situación, Asisa decidió afrontar la modernización de forma integral. No se trataba solo de mover datos del mainframe a la nube, sino de replantear cómo se gobernaban los sistemas.

“Este cambio no ha consistido únicamente en sustituir un sistema antiguo por uno nuevo, sino en crear una gobernanza sólida”, detalla José Pereira. “Ahora sabemos en cada momento qué está pasando, tenemos procesos estandarizados y podemos escalar mucho más rápido. Lo más relevante ha sido el cambio cultural. Eso nos permite pensar en nuevas iniciativas de automatización e incluso en inteligencia artificial, porque tenemos una base mucho más robusta sobre la que construir. Ese es el salto cualitativo que nos prepara para los próximos años”.

Para lograrlo, la aseguradora apostó por una transición progresiva de la mano de HCL Tech, priorizando aquellas áreas donde la dependencia del mainframe generaba más ineficiencias. “No podíamos hacerlo todo de golpe. Teníamos que ir migrando por fases, asegurando que cada paso se hacía sin poner en riesgo la operación”, asume el CTO.

Aprendizajes del camino

Los beneficios de este enfoque ya son palpables. “Antes había procesos que podían tardar tres días en completarse, ahora tardan horas o minutos. Hoy tenemos visibilidad inmediata de lo que ocurre. La eficiencia que hemos ganado no es solo tecnológica, también organizativa. Ahora tenemos un modelo de gobernanza claro, que nos permite anticipar problemas, tomar decisiones basadas en datos y asegurar que todos los equipos trabajan de manera coordinada”.

La nueva arquitectura tecnológica no es un fin en sí mismo, sino la base sobre la que construir la próxima etapa de la digitalización de Asisa. Su CTO lo deja claro: “Estamos eliminando tareas manuales, integraciones hechas a mano, pasos que consumían tiempo y eran poco fiables. El objetivo es que cada vez más procesos funcionen de forma automática”.

Y esa base también permitirá desplegar inteligencia artificial de manera realista: “Con el mainframe era imposible pensar en IA. Ahora tenemos los datos accesibles, procesos estandarizados y capacidad de escalar. Eso abre un abanico de posibilidades que antes ni siquiera podíamos contemplar”.

Un viaje progresivo

El proyecto, sin embargo, está lejos de haber concluido. “Todavía tenemos sistemas que no han dado el salto a la nube y vamos a seguir trabajando en ello”, reconoce Pereira. “Lo importante es que hemos redefinido nuestra estrategia: sabemos qué aplicaciones tienen sentido en el cloud, cuáles debemos sustituir y cuáles debemos evolucionar de otra manera. Este es un proceso progresivo, pero ya hemos dado los pasos más críticos”.

En esta hoja de ruta, la prioridad está en los sistemas que impactan directamente en la relación con el cliente. “Estamos empezando por todo lo relacionado con el contact center y la interacción con asegurados. Es un área donde la eficiencia y la experiencia del usuario son críticas, y donde más podemos ganar con este nuevo modelo”, adelanta el CTO a este medio.