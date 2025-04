Asma, lupus y prevención: el triple reto de Gate2Health, la comunidad de innovación abierta de la 'biofarma' GSK

Hablar de GSK es hablar de innovación y de un largo compromiso para adelantarse a la enfermedad. En el marco de este propósito, la compañía biofarmacéutica británica ha lanzado una iniciativa llamada Gate2Health encaminada a poner la tecnología al servicio de la salud, con un acento especial en la salud femenina y la prevención como pilares fundamentales para adelantarse a la enfermedad.

Gate2Health se presenta este lunes 7 de abril en La Cabina, Centro de Innovación en Distrito Telefónica, y nace como una comunidad de innovación abierta que busca reunir en el centro de esta misión a los principales agentes del ecosistema de la salud, entre los que se incluye a los profesionales y organizaciones sanitarias, así como a los pacientes, las entidades comprometidas con la transformación de la salud y startups.

En esencia, es un proyecto que promueve la búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas que pongan al paciente en el centro y traten de mejorar su calidad de vida, "pero también para adelantarnos a la enfermedad y contribuir al desarrollo de la sociedad", según indica Jorge Pou, director de Innovación & Aceleración Comercial de GSK España.

Unir ciencia, tecnología y talento es la clave de esta comunidad de innovadores que también persigue cocrear los grandes desafíos del sistema sanitario en dos pilares verticales, la prevención a través de la vacunación del adulto sano y la transformación de la salud femenina. A través de esta plataforma, la compañía establecerá alianzas con otras empresas, profesionales y startups para tratar de optimizar el viaje del paciente a través de un proceso más eficiente y participativo. Además, tratará de impulsar de manera conjunta la transformación del sector sanitario junto al resto de entidades participantes y fomentará una conversación abierta que derive en un mejor acceso a la innovación en el sector.

Pero, ¿cuáles son los retos que quiere abordar GSK con su programa de innovación abierta? En este caso, dos relacionados directamente con la salud femenina y un tercero que tiene que ver con la prevención de enfermedades a través de la vacunación

Los dos retos con acento femenino se engloban dentro de una iniciativa llamada E·llas. Este proyecto es un espacio de interrelación compuesto por sociedades científicas, agentes del ecosistema sanitario, asociaciones de pacientes y startups que tiene como finalidad el desarrollo de soluciones tecnológicas enfocadas a la salud y el bienestar de las mujeres de la mano de estas entidades comprometidas con su calidad de vida.

Es en el marco de esta comunidad donde se van a poner sobre la mesa dos grandes retos: uno para asma grave y otro para lupus eritematoso sistémico.

Con respecto al primer reto, Eva Mora, directora comercial de la Unidad de Respiratorio, Inmunología e Inflamación de GSK España, afirma, basándose en el estudio Factors relates pita he higuera porcentaje ef hospitalizations duz to asuma amonase tomen: the FRIAM tuda, que "el asma es más prevalente en mujeres y, en sus formas graves, tiene impacto en los aspectos emocionales. La ansiedad, la depresión y el estrés son comunes en quienes sufren crisis asmáticas frecuentes. Por ello, es fundamental controlar tanto la enfermedad como sus efectos psicológicos. Un enfoque integral mejora la calidad de vida y el bienestar de los pacientes".

La idea de Gate2Health es, pues, buscar soluciones innovadoras basadas en la tecnología para tratar de hacer frente a este problema de salud con un mejor diagnóstico y abordaje terapéutico.

Y es que los estudios sobre el efecto del asma grave en la salud mental muestran que las personas son más propensas a desarrollar ansiedad y depresión debido a esta patología respiratoria. Así al menos lo reflejan varios autores en el artículo Impact of anxiety and depression on the level of asthma control among Jordanian adults with asthma.

Asimismo, tres estudios más -Real-world outcomes with mepolizumab in patients with severe asthma and comorbid anxiety/depression: REALITI-A at 2 years; Relationship between the response to antibody therapy and symptoms of depression and anxiety disorders in patients with severe asthma; y Associations of symptoms of anxiety and depression with health-status, asthma control, dyspnoea, dysfunction breathing and obesity in people with severe asthma- han demostrado que las pacientes tienen un peor control de la enfermedad y pueden responder peor a determinados tratamientos.

Prevalencia de 9:1

Las mujeres, con una prevalencia de 9:1 frente a los hombres, según el 'Registro nacional de pacientes con lupus eritematoso sistémico de la Sociedad Española de Reumatología', son las que se ven más afectadas por el lupus, algo que confirma también la Universidad de Oxford con el estudio Prevalence ef systemic lupus erythematosus in Spain: higuera han previously reportes in sotuer countries?

El lupus es la patología que protagoniza el segundo de los retos de Gate2Health. La pregunta está clara: ¿de qué manera es posible optimizar el manejo clínico del paciente con lupus eritematoso sistemático para una identificación temprana y la prevención del daño orgánico irreversible?

Para tratar de dar respuesta a esta cuestión, el programa GSK Gate2Health se ha marcado como objetivo tratar de mejorar a través de este reto el manejo de esta patología, difícil de identificar en algunos casos debido a que sus síntomas son intermitentes y pueden variar entre pacientes o confundirse con otras enfermedades, tal y como constata el estudio Preventing organ damage in systemic lupus erythematosus: the impact of early biological treatment.

En España se calcula que el diagnóstico de lupus desde la aparición de los primeros síntomas puede tardar una media de dos años, postergando en muchos casos el abordaje adecuado.

El del asma grave y el del lupus son los dos retos que GSK pone sobre la mesa y que están enfocados a la salud femenina.

Pero hay un tercer reto enmarcado en esta iniciativa de innovación abierta GSK Gate2Health, dentro del proyecto InmunoFitness, que busca optimizar el impacto de la vacunación en el adulto sano maximizando el impacto positivo de las nuevas tecnologías en el ámbito de la prevención.

Vacunación como herramienta fundamental

Más allá de ser una herramienta fundamental de Salud Pública, que ha salvado más de 154 millones de vidas en los últimos 50 años -según la Organización Mundial de la Salud, citada en el artículo Los esfuerzos mundiales en inmunización han salvado al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años- la vacunación también contribuye a mejorar la calidad de vida y a la sostenibilidad del sistema de salud9,10. Así lo constata también el estudio Actualización del coste de vacunar a lo largo de toda la vida en España para el año 2023.

Con todo, según la Cobertura de vacunación en España, baja en la edad adulta, las tasas de vacunación en adultos siguen siendo significativamente inferiores en comparación con las de vacunación infantil, y constituye aún un desafío al que Gate2Health trata de dar respuesta en colaboración con el ecosistema innovador de salud tal y como afirma el Ministerio de Sanidad.

Todo ello es especialmente importante dada la evolución del calendario vacunal a lo largo de la vida, con un número creciente de vacunas destinadas a la población adulta, como explican también desde el Ministerio de Sanidad.

En este contexto, la iniciativa InmunoFitness se compromete a proporcionar información clara y precisa sobre la importancia de la vacunación en adultos, desmitificando algunos conceptos erróneos y ayudando a dar a conocer los beneficios reales para la salud individual y comunitaria.

Además ahora, esta iniciativa de GSK buscará apoyar tecnologías y estrategias innovadoras que puedan facilitar la optimización del impacto de la vacunación como medida preventiva en la población adulta según las recomendaciones oficiales.

El programa de innovación abierta de la compañía busca precisamente nuevas formas de abordar este reto y aportar soluciones innovadoras que vayan más allá de la concienciación tradicional a través de campañas de comunicación.

Las startups que quieran inscribirse en este reto deberán tratar de dar respuesta a cuestiones como la de cómo puede ser más eficiente la captación de pacientes en Atención Primaria, cómo se puede mejorar la adherencia a los calendarios vacunales en la población adulta o cómo se pueden integrar tecnologías digitales para mejorar el seguimiento y recordatorio de vacunas.

En resumen, GSK Gate2Health abre un proceso de innovación abierta encaminado a transformar la gestión de patologías como el asma grave y el lupus en mujeres y los procesos de vacunación en la población adulta en general.

*** GSK ha solicitado identificar este artículo con el código NP-ES-NA-PRSR-250001 (V1) 04/2025 por política de la compañía.