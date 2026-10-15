Estos son los diez ganadores de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026

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LO ESENCIAL Las claves La sexta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards ha reunido a más de 400 profesionales en el Palacio de Neptuno de Madrid para premiar la innovación y la digitalización en diez categorías diferentes. Entre los galardonados destacan Qilimanjaro Quantum Tech como mejor startup, Marc Badosa como mejor inversor, Sergio Merchán (Iberdrola) como mejor CIO y Santander X por su impulso al ecosistema. Proyectos de impacto como la transformación digital de Ribera Salud, los materiales sostenibles de Pyratex, las vacunas europeas SpeedCell y la línea de comunicación cuántica de Galicia también resultaron reconocidos. Los ganadores fueron elegidos de manera independiente por un jurado de 15 expertos a partir de una selección de 50 finalistas realizada por el equipo editorial de DISRUPTORES.

Más de 400 personas se han dado cita un año más en el Palacio de Neptuno de Madrid para vivir la gala de los DISRUPTORES Innovation Awards. En su sexta edición, celebrada este jueves, ha quedado demostrado que estamos ante una cita imprescindible en el calendario.

Directivos, profesionales del sector y responsables de empresas asociadas han disfrutado de un evento que se caracteriza por su buen ambiente y por la emoción de conocer a los diez ganadores en cada una de las categorías, ganadores que son elegidos por un jurado independiente. Este año, como novedad, ha habido música en directo, que ha servido como aperitivo al plato fuerte de la noche: conocer a los vencedores.

Cabe recordar que se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor iniciativa de impulso al ecosistema, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

Como suele ser habitual, el editor de DISRUPTORES y DISRUPTORES Américas, Rafa Navarro, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los presentes, animándoles ya no solo a disfrutar de la gala sino a aprovechar para tender puentes entre diferentes agentes del ecosistema, una de las vocaciones fundacionales de este medio, decano y líder de la prensa especializada en innovación y tecnología

Este año la ponencia inaugural ha corrido a cargo de Luisa Alli, líder del Observatorio de Derechos Digitales (ODD), directora general de la Fundación Hermes y directora adjunta a Presidencia de Fundación Telefónica. Posteriormente, Alberto Iglesias Fraga, director de DISRUPTORES, ha sido el encargado de presentar a los miembros del jurado, momento tras el cual se ha empezado a hacer público el nombre de los ganadores.

Mejor startup del año: QILIMANJARO QUANTUM TECH

Marta P. Estarellas, CEO de Qilimanjaro Quantum Tech. Javier Carbajal.

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha presentado este año su tercer ordenador cuántico, completando su puesta en marcha Marenostrum-Ona y Qilimanjaro Quantum Tech es la spinoff del BSC detrás de esta nueva infraestructura cuántica. Ha recogido el premio Marta P. Estarellas, CEO de Qilimanjaro Quantum Tech, ha recibido el premio de manos de Juan Cumbrado, director del desarrollo de Negocio de Capacidades Digitales e Hiperservicio de Mapfre España.

Qilimanjaro está inmersa en una política de expansión sustentada en una ronda de inversión de aproximadamente 50 millones de euros que la compañía tiene en marcha en la actualidad.

Mejor iniciativa de impulso al ecosistema: SANTANDER X

Ana Alemán, directora global de Santander X. Javier Carbajal.

Sólo en el último ejercicio, Santander X, iniciativa de impulso a emprendedores perteneciente al Banco Santander, ha impulsado el crecimiento de casi 60.000 empresas y emprendedores en una decena de países.

La oferta global de Santander X integra, por tanto, una visión 360 grados que va desde formación especializada, retos de innovación, premios, beneficios y descuentos exclusivos a eventos y soluciones financieras personalizadas. Su directora global, Ana Alemán ha recibido el galardón de manos de Ignacio Martínez de Lizarrondo Iriarte, analista de IDC Research Spain.

Mejor inversor del año: MARC BADOSA (4Founders Capital)

El cofundador y Managing Partner de 4Founders Capital, Marc Badosa. Javier Carbajal.

El cofundador y Managing Partner de 4Founders Capital, Marc Badosa, ha hecho de la cultura del esfuerzo, el orden y la responsabilidad su leit motiv, una máxima que también aplica a la hora de impulsar las ideas de la nueva economía digital.

El encargado de entregarle el premio ha sido César Tello, director general de Adigital, y en su discurso, Badosa ha incidido en que, con 134 millones de euros bajo gestión, 4Founders se ha consolidado como la gestora de mayor tamaño especializada en etapas pre-semilla en España.

Mejor proyecto de digitalización en gran empresa: RIBERA SALUD

Tania Menéndez, DTO de Ribera Salud. Javier Carbajal.

Rafa Navarro, presidente y editor de DISRUPTORES, ha entregado el premio a Manuel Bosch, CIO de Ribera Salud, quien ha explicado que esta compañía impulsa una transformación digital orientada a redefinir la atención sanitaria mediante el uso de tecnologías avanzadas, analítica de datos e inteligencia artificial.

El grupo trabaja en nuevos modelos asistenciales capaces de mejorar la eficiencia de los centros sanitarios y ofrecer una atención más personalizada y proactiva a los pacientes. La iniciativa explora nuevos conceptos vinculados a la hospitalización, la monitorización remota y la gestión inteligente de los recursos clínicos.

Mejor proyecto de digitalización en empresa: PYRATEX

Regina Polanco, fundadora y CEO de Pyratex. Javier Carbajal.

Pyratex trabaja en el desarrollo de materiales textiles avanzados a partir de fibras naturales, recicladas y sostenibles, colaborando con grandes marcas internacionales para impulsar la transformación de la industria de la moda. La compañía combina investigación, desarrollo de materiales, digitalización y gestión de la cadena de suministro.

Regina Polanco (fundadora y CEO) ha recibido el premio, entregado por María Guerra, CEO de Penteo Research, y ha explicado que su modelo busca llevar la innovación textil del laboratorio a la producción a escala industrial, mejorando aspectos como la trazabilidad y la sostenibilidad.

Mejor CIO del año: SERGIO MERCHÁN (Iberdrola)

Sergio Merchán, CIO de Iberdrola. Javier Carbajal.

Sergio Merchán lidera la modernización de la infraestructura digital de un coloso como Iberdrola: la primera energética de Europa y la segunda del mundo, con una capitalización bursátil de más de 120.000 millones de euros, 100 millones de clientes y alrededor de 160.000 millones en activos.

Le entregó el premio José Martínez Valenzuela, Cybersecurity Consulting Manager de Innovasur y el ganador ha recordado que la compañía está liderando el despliegue de cientos de agentes inteligentes, siempre poniendo el foco en los riesgos y en la IA responsable, para más de 200 casos de uso identificados.

Mejor proyecto impulsado por parques o centros tecnológicos: TEKNIKER

Luis Uriarte, director general de Tekniker. Javier Carbajal.

Tekniker participa en algunos de los proyectos científicos más ambiciosos del mundo con el desarrollo de espejos de altísima precisión para la próxima generación de telescopios astronómicos. Estos componentes son críticos para infraestructuras que permitirán ampliar el conocimiento sobre el universo durante las próximas décadas.

El encargado de recoger el premio ha sido Luis Uriarte (director general), quien ha destacado que con este galardón se demuestra la capacidad de la ingeniería española para afrontar proyectos de gran complejidad tecnológica y relevancia estratégica. Recibió el reconocimiento de manos de Luisa Alli, presidenta de la Fundación Hermes y coordinadora del Observatorio de Derechos Digitales.

Mejor investigador del año: LAURA FERRER (Proyecto SpeedCell)

Laura Ferrer. Javier Carbajal.

Laura Ferrer lidera el proyecto SpeedCell, una iniciativa europea orientada a reducir los tiempos necesarios para desarrollar y fabricar vacunas frente a futuras amenazas infecciosas. El proyecto combina investigación biomédica, capacidades industriales y colaboración internacional para acelerar estos procesos.

La iniciativa busca que Europa pueda responder con mayor rapidez ante nuevas emergencias sanitarias y reforzar su capacidad de producción de vacunas. La propia Laura Ferrer ha recibido el premio y lo ha hecho de manos de Fernando Suárez, presidente del Consejo de Colegios de Ingeniería Informática (CCII)

Mejor proyecto en el sector público: XUNTA DE GALICIA

Román Rodríguez, consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia. Javier Carbajal.

El premio ha sido para la línea de comunicación cuántica más larga de toda España. Este hito, que conecta de forma ininterrumpida Santiago de Compostela y Vigo a lo largo de 120 kilómetros, sitúa a la comunidad autónoma como un referente continental en el despliegue de infraestructuras críticas ultraseguras.

La iniciativa es el resultado de una alianza estratégica entre el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y el Vigo Quantum Communication Center (VQCC), contando con el firme respaldo de la Xunta para su ejecución. Ha recogido el premio Román Rodríguez, consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, de manos de Jose Manuel Ávalos, Cybersecurity Business Leader y Government & Public Sector de Vodafone.

Mejor iniciativa de Latinoamérica: CLIP (México)

Xavier Salas, director de Desarrollo Corporativo de Clip. Javier Carbajal.

Considerado el primer unicornio fintech de México, en sus inicios Clip democratizó y trasladó la venta online a través del teléfono móvil a miles de pequeños comerciantes en el país. Lo hizo usando solo un pequeño receptor que, por aquel entonces, se conectaba al puerto de los auriculares.

La compañía ha dado un paso más con el lanzamiento de Mi Clip, una nueva cartera virtual que tiene como objetivos digitalizar el dinero en metálico mediante transferencias instantáneas, ampliar dicha inclusión financiera y facilitar el acceso al crédito mediante el análisis de datos transaccionales y el uso de la IA. Ha recogido el premio Xavier Salas, Director de Desarrollo Corporativo de Clip y se lo ha entregado Julio Miravalls, colaborador de DISRUPTORES, en representación del jurado.

La jornada ha contado con el patrocinio de Mapfre, Vodafone, GTT, Innovasur, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia, Gobierno de Cantabria y Junta de Extremadura, además de los ayuntamientos de Madrid y San Sebastián.

Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES