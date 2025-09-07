Los top semanales del Índice de la Digitalización: la impresión 3D ya fabrica objetos de una pieza en solo un minuto

Preparar un café, enviar un mensaje o ver un reel en Instagram. Todas son acciones para las que no se requieren mucho más de sesenta segundos, el tiempo justo que necesitaría ahora una impresora 3D para fabricar pequeños objetos de una sola pieza. Así lo hace posible un nuevo sistema de impresión desarrollado en Canadá que bien podría marcar un cambio significativo en las aplicaciones industriales de esta tecnología, ya que, más allá de velocidad, aporta también mayor precisión y facilidad de uso.

Esta es solo una de las innovaciones que reúne esta semana Wake Up BOX,la herramienta de reskilling que aloja el índice de digitalización Inndux 500 y publica los análisis más completos de decenas informes internacionales, agrupados en el Consenso de Tendencias. En el top 10 de esta semana, y al margen de la impresión 3D, es posible hallar pilas que crean energía en lugar de almacenarla, una versión mejorada del grafeno o microbios convertidos en agentes medioambientales que detectan cambios en el terreno.

Todo ello mientras el ecosistema del talento empresarial se encuentra, tanto en Europa como en España, en un momento de inflexión. La madurez de las organizaciones ya no se mide solo por su capacidad de automatizar o atraer el talento digital, sino también por su habilidad para generar sentido, cultivar vínculos internos y activar nuevas fuentes de valor humano. Y en este contexto, emergen dinámicas estratégicas como el refuerzo del sentido de servicio o el enraizamiento local. Así se desprende del último informe sobre gestión de talento publicado en Wake Up BOX.

Piezas completas en 3D impresas en segundos

Quienes han dado con la clave son investigadores de la Universidad de Victoria, en Canadá, y del Consejo Nacional de Investigación de ese mismo país. Su sistema, llamado AE-VAM, utiliza un método de manufactura aditiva volumétrica que solidifica la resina en una sola exposición de luz en vez de construir productos capa por capa, y puede fabricar en menos de un minuto pequeños objetos de testeo que, con otras tecnologías, se terminarían en más de ocho. El sistema detiene además la impresión en el momento justo, lo que permite generar piezas detalladas, robustas y reproducibles con intervención mínima del operador.

Otra gran revolución podría llegar esta vez desde el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (EEUU), donde un grupo de investigadores explora un enfoque radicalmente distinto en el campo del almacenamiento energético: pilas que, en lugar de servir solo para guardar energía, la producen. Esta innovación se sirve del sodio metálico líquido como combustible y del aire como fuente de oxígeno, y utiliza un electrolito cerámico en el centro para facilitar la reacción química. El resultado podría resolver uno de los grandes retos de la electrificación en aviones o trenes, como es el peso y el volumen de sus sistemas de almacenamiento.

Una versión mejorada del grafeno

Además, científicos de la Universidad de Rice han desarrollado un material híbrido 2D que, en la práctica, supone una versión mejorada del grafeno. Nacido de la combinación de capas de vidrio de sílice con otras de grafeno, en este nuevo material, denominado glafeno, los electrones generan interacciones y vibraciones para conferirle propiedades únicas, como una alta conductividad que, según sus investigadores, será muy eficaz en electrónica, fotónica y dispositivos cuánticos. Un nuevo horizonte que resolvería al mismo tiempo muchos de los problemas de empleabilidad del grafeno original.

Y de vuelta al MIT, la spin-off Fieldstone Bio trabaja para convertir microbios en sensores capaces de alertar sobre cambios en el terreno. Programados para cambiar de color al detectar nutrientes específicos, residuos químicos o restos de explosivos, estos microorganismos envían señales que drones equipados con cámaras hiperespectrales capturan y traducen en mapas de calor. Cada cepa está diseñada para identificar un compuesto concreto, desde nitrógeno en campos agrícolas hasta TNT en minas terrestres.

La gestión del talento, ante un punto de inflexión

Por otro lado, la gestión del talento empresarial parece encontrarse a las puertas de un nuevo ciclo en el que las decisiones con propósito, el valor humano y relaciones internas aspiran a medir también la madurez de las organizaciones. Esta es una de las principales conclusiones del último informe sobre Talento Digital descargable en Wake Up BOX, en el que se explica cómo cuatro dinámicas estratégicas emergen para configurar una agenda alternativa en el manejo del talento.

La primera de esas nuevas tendencias es el refuerzo del sentido del servicio, puesto que ya no basta con presentar de una manera llamativa el propósito corporativo: ahora debe ofrecerse como un servicio adaptado a cada persona, a sus valores y a su momento vital. Al mismo tiempo, la segunda de ellas tiene que ver con la cohesión social interna, un activo que rara vez se mide pero que resulta clave, puesto que, como afirma el informe, el verdadero motor silencioso del rendimiento está hoy en los vínculos informales y la confianza emocional entre compañeros.

Asimismo, el talento desagregado, otro de esos elementos laborales que suele pasar desapercibido, representa la tercera de estas grandes dinámicas. En este sentido, descubrir microsegmentos laborales fuera del radar habitual puede marcar la diferencia en un mercado saturado de perfiles estándar. Y por último, tanto el enraizamiento territorial como el talento local constituyen el cuarto de los ejes clave. Si una organización es capaz de articular teletrabajo flexible con un impacto territorial real (por ejemplo, impulsando la formación, el tejido social o la sostenibilidad local), estará, en definitiva, liderando el nuevo modelo de cohesión entre economía digital y revitalización rural.