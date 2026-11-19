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Visión general

El emprendimiento femenino abarca desde el trabajo autónomo hasta la creación de startups. Las mujeres representan el 37,9% de los titulares de empresas cuya forma jurídica es la persona física y el 22,6% de las personas fundadoras de startups. Dos modelos empresariales en los que su presencia varía tanto por la estructura del negocio como por sectores de actividad.