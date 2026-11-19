Emprendimiento tradicional
Empresas activas con persona física como forma jurídica: 1.859.925
Sectores de actividad
Del total de personas físicas de ese sector.
El emprendimiento femenino abarca desde el trabajo autónomo hasta la creación de startups. Las mujeres representan el 37,9% de los titulares de empresas cuya forma jurídica es la persona física y el 22,6% de las personas fundadoras de startups. Dos modelos empresariales en los que su presencia varía tanto por la estructura del negocio como por sectores de actividad.
Empresas activas con persona física como forma jurídica: 1.859.925
Del total de personas físicas de ese sector.
Hombres: 77,4%
La actividad emprendedora femenina varía entre comunidades autónomas. Madrid registra la tasa más elevada, con un 7,3% de mujeres implicadas en iniciativas emprendedoras recientes, frente al 3,3% de La Rioja y Extremadura.
TEA (Total early-stage Entrepreneurial Activity)
*TEA: Porcentaje de mujeres de 18 a 64 años que participaban en iniciativas emprendedoras recientes, con negocios nacientes o de hasta 3,5 años.
La financiación condiciona las posibilidades de poner en marcha una empresa, desarrollar su actividad y crecer. Las diferencias en el acceso al capital, el peso de los recursos propios y la participación en rondas de inversión permiten observar algunas de las barreras que afrontan las mujeres emprendedoras.
6 de cada 10 emprendedoras digitales encuentran dificultades para acceder a financiación en fase semilla.
préstamos concedidos
de financiación total
de importe medio por préstamo
¹ Enisa. Línea Emprendedoras Digitales
Para medir de forma rigurosa la brecha financiera del emprendimiento femenino, conviene distinguir cuatro vías:
Inversión en capital, rondas, tickets y participación de fondos.
Préstamos, ayudas y programas específicos.
Acceso a deuda y condiciones de financiación.
Ahorros personales, aportaciones de socios y financiación del entorno.
Las mujeres participan menos que los hombres en el emprendimiento, una diferencia que se acentúa en los negocios consolidados. La brecha pasa de 1,3 puntos porcentuales en las iniciativas recientes a 3 puntos en las empresas con más de 3,5 años de trayectoria.
Las emprendedoras tienen mayor presencia del trabajo autónomo: el 53% de las iniciativas recientes y el 67% de las consolidadas.
Prevén contratar entre 1 y 5 personas en los próximos cinco años. Las mujeres muestran menor tendencia a proyectar plantillas de más de 20 empleados.
La intención de emprender no siempre se traduce en la puesta en marcha de un negocio. En 2025, el 13% de las mujeres manifestaba esa intención, frente al 7% que participaba en iniciativas empresariales recientes.
Más de la mitad de las iniciativas
iniciativas femeninas cuentan con menos de 30.000 euros de capital inicial.
En diez años, la proporción de mujeres que manifiestan intención de emprender se ha más que duplicado. También ha aumentado la tasa de emprendimiento reciente, pero el emprendimiento consolidado permanece prácticamente estancado. La evolución refleja una mayor incorporación de mujeres a la actividad emprendedora, aunque no un avance equivalente en la consolidación empresarial.
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Informe España 2024-2025, 2025-2026. South Summit e IE University, Mapa del Emprendimiento 2026. SISTA y Boston Consulting Group (BCG), Gender Parity in Startups: A Persistent European Challenge (2025). ONE, Las mujeres en el ecosistema emprendedor de España 2024. FECYT, Mujeres e Innovación 2026. Enisa, Balance de financiación 2025. Colegio de Registradores, El rol de la mujer en la empresa española (2026), GEM España y GIRA Mujeres, Evolución del emprendimiento de las mujeres en España 2015-2025.