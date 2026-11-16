Lorena de Antonio y Juan Gómez, cofundadores de Hermet, la startup que ha ganado INNDAY 2026 de Santalucía Impulsa, con su inteligencia artificial conversacional para acompañar y cuidar a personas mayores. DISRUPTORES

Cuando conversar con una IA salva vidas: los algoritmos que acompañan a nuestros mayores y detectan si algo va mal

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La startup española Hermet ha desarrollado a 'María', una IA conversacional mediante llamadas telefónicas tradicionales que acompaña a personas mayores que viven solas y estimula su memoria. Creada por una enfermera y un ingeniero informático, la herramienta permite detectar cambios de humor, patrones de deterioro cognitivo y caídas leves para anticipar respuestas sociosanitarias. Hermet opera bajo un modelo B2B2C integrado en empresas de teleasistencia, residencias y aseguradoras, gestionando unas 7.500 llamadas al mes con una duración media de 23 minutos. El proyecto ha sido galardonado en la categoría Startup en la IX Edición de los Premios INNDAY 2026 de Santalucía Impulsa por su impacto y visión humana de la tecnología. Preguntas ¿Qué es María, la IA de Hermet, y cómo funciona para acompañar a mayores? María es una inteligencia conversacional que llama al teléfono habitual del usuario y mantiene charlas naturales. Registra memoria contextual a largo plazo para recordar conversaciones previas y realizar ejercicios de estimulación y detección de cambios en rutinas o ánimo. ¿Por qué crearon Hermet Lorena de Antonio y Juan Gómez? Los fundadores partieron de experiencias familiares con abuelas que quedaron viudas y mostraron pérdida de rutina y estímulo; Lorena aporta experiencia clínica y Juan, ingeniería y deep learning, y decidieron unir ambas disciplinas para diseñar un producto con propósito. ¿Qué diferencia a María de la teleasistencia tradicional y qué puede detectar ya? María realiza acompañamiento continuo, no solo reacción a emergencias; detecta cambios en ánimo, rutinas y cognición y permite anticipar hospitalizaciones o caídas leves notificadas por usuarios. Lo ya ocurrido: ha servido para notificar hospitalizaciones no detectadas y alertar sobre caídas leves. Lo que podría ocurrir: ofrecer prevención temprana sistemática entre episodios de atención puntual. ¿A qué canales y perfiles se dirige el modelo de negocio de Hermet? Hermet opera en B2B2C: integra a María en empresas de teleasistencia, compañías de cuidado a domicilio, aseguradoras y residencias para llegar al usuario final mediante esos proveedores. ¿Qué evidencias de uso y aceptación tiene María entre las personas mayores? Hermet gestiona alrededor de siete mil quinientas llamadas mensuales con una duración media de veintitrés minutos y el setenta por ciento de usuarios quiere seguir conversando, lo que refleja aceptación y uso sostenido.

Siempre insistimos en DISRUPTORES - EL ESPAÑOL que lo más importante de esta actual ola de la inteligencia artificial es, precisamente, su facultad para aflorar aquello que nos hace humanos y poner la tecnología al servicio de lo que verdaderamente importa: la calidad de vida de las personas.

Porque si la tecnología no es per se buena ni mala, sino que depende del uso que de ella se haga, qué finalidad más loable hay en la actualidad que situar a las personas más vulnerables en el centro del relato para brindarles todo el poder transformador de esta tecnología tan disruptiva.

La startup Hermet es el caso paradigmático de esta visión humana de la inteligencia artificial, esa que nos indica de nuevo que esta revolución en marcha donde las máquinas están acaparando todo el interés de la opinión pública va, en el fondo de personas, y de aquello que nos identifica como tal.

Su tecnología da de lleno en un problema social de nuestro tiempo. Personas mayores que viven solas -unas por elección propia y otras por necesidad- y que fían a la teleasistencia tradicional su bienestar y margen de acción ante una posible emergencia.

Sin embargo, no en pocos casos, cuando se aprieta el botón rojo se evidencia que los controles previos ya fallaron. Nos referimos a esa labor tan importante de monitoreo -acompañamiento, supervisión- que antes asumían las propias familias y que en la actualidad, en la era de la IA, de la velocidad y la hiperexigencia en todos los ámbitos, no queda más remedio en demasiadas ocasiones que delegarla a la tecnología.

Esta compleja realidad es el marco en el que germinó Hermet, la startup que humaniza la tecnología con una inteligencia conversacional que nunca suplirá el calor de un humano, pero sí ha logrado erigirse en la alternativa más parecida a esa voz amiga y cercana cuando no podemos acompañar permanentemente a esa persona que vive sola o pasa largos periodos de tiempo en soledad.

El impacto de su solución digital ha quedado refrendado recientemente al proclamarse ganadora en la categoría Startup de INNDAY 2026, la cita anual de innovación abierta de Santalucía Impulsa. Este programa de emprendimiento corporativo del Grupo Santalucía se ha consolidado como un puente clave entre el talento emprendedor y las demandas reales del sector insuflando innovación a su modelo de negocio.

Premio Santalucía Impulsa

En esta edición, que también ha premiado a los proyectos Hogarea —impulsado por alumnos de Comillas-ICADE— y GoHogar —desarrollado en el programa interno de empleados—, la corporación ha presentado su nuevo modelo de innovación. A lo largo de su trayectoria, el programa de Santalucía Impulsa suma ya 40 startups aceleradas e incubadas, cuyas empresas participantes han logrado captar más de 25 millones de euros en financiación.

Para Hermet, este reconocimiento supone un espaldarazo definitivo a un proyecto que une dos disciplinas condenadas a caminar juntas: la alta ingeniería de software y la atención clínica especializada. La startup también ha logrado este 2026 incorporarse a la Red de Atención a Mayores en Soledad de la Comunidad de Madrid y ha alcanzado la fase final en el AI Pitch Event de Norrsken Barcelona

Los cofundadores de Hermet en los Premios INNDAY 2026 de Santalucía Impulsa. DISRUPTORES

Detrás de la arquitectura técnica de Hermet se encuentra una vivencia profundamente humana con la que no es difícil identificarse. La startup nació hace un año y medio a partir de una experiencia familiar compartida por sus dos cofundadores: Lorena de Antonio, enfermera especialista en Salud Mental, y Juan Gómez, ingeniero informático especializado en deep learning.

"Los dos hemos visto cómo les cambió la vida al quedarse viudas y lo difícil que ha sido para ellas tener que rehacer su día a día sin su compañero de vida. Fue un antes y un después" Lorena de Antonio, cofundadora de Hermet

Ambos han vivido de cerca el impacto que supuso para sus respectivas abuelas quedarse viudas y enfrentarse a la reconstrucción de su rutina diaria sin su compañero de vida. Tal como recuerda Juan a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL: "Los dos hemos visto cómo les cambió la vida al quedarse viudas y lo difícil que ha sido para ellas tener que rehacer su día a día sin su compañero de vida. Fue un antes y un después, no solo por el golpe de perder a su marido sino también por la falta de estímulo y de motivos para hacer cosas".

Una experiencia personal

La soledad no tardó en traducirse en un deterioro silencioso del bienestar y la autonomía de sus familiares. "Al vivir solas, pasaban muchas horas sin hablar con nadie. Luego ves que dejan de cocinar porque 'para qué, si solo estoy yo', y te enteras de casualidad que han dejado de dar su paseo de por la mañana porque ya no se sienten seguras al caminar y les da miedo que les pase algo", detalla Juan sobre aquellos momentos de incertidumbre familiar.

A pesar del esfuerzo constante de las familias por estar pendientes, la realidad cotidiana resultaba abrumadora. "Como familia hacemos lo que podemos e intentamos estar siempre pendientes, pero la realidad que viven ellas es que pasan días enteros con la TV de fondo y sintiéndose cada vez menos capaces de todo y eso es muy doloroso", enfatiza Juan.

La trayectoria profesional de Lorena de Antonio, quien durante casi una década ejerció en la sanidad pública atendiendo a pacientes en hospitales, centros de salud y en sus propios domicilios, fue clave para identificar cómo transformar esta necesidad en una idea innovadora.

Para ella, Hermet representaba la oportunidad de llevar el cuidado profesional más allá de las paredes institucionales. "Yo siempre supe desde que era pequeña que quería dedicarme a algo en lo que el trato humano fuera el centro", explica Lorena. "He atendido a personas en diferentes entornos, desde el salón de su casa o el centro de salud de su barrio hasta los pasillos de un hospital. Para mí, Hermet es la manera de transformar y acercar el cuidado a muchas más personas".

"Tras más de 14 años desarrollando software para grandes empresas, dejé todo para construir un producto con propósito que pueda ayudar y llegar a las personas" Juan Gómez, cofundador de Hermet

Por su parte, Juan aportó un bagaje de más de 14 años en la creación de software para grandes corporaciones, liderazgo de equipos y especialización técnica. Desde sus inicios tempranos montando ordenadores y programando aplicaciones de niño hasta escalar sistemas complejos, sintió la necesidad de reorientar su carrera. "Tras más de 14 años desarrollando software para grandes empresas, liderando y escalando equipos de ingeniería, y habiéndome especializado en deep learning, dejé todo para construir un producto con propósito que pueda ayudar y llegar a las personas", relata el cofundador.

El escenario que vivieron Lorena y Juan refleja una realidad sociodemográfica de gran magnitud. Actualmente, casi una de cada tres personas mayores de 75 años vive sola en España, y las proyecciones demográficas señalan que para el año 2035 una de cada cuatro personas superará los 65 años. Esta tendencia coincide con una creciente escasez de profesionales sociosanitarios y de recursos asistenciales.

Los servicios de atención actuales cumplen un papel fundamental, pero presentan barreras operativas insalvables. La teleasistencia tradicional está estructurada para reaccionar ante emergencias puntuales, mientras que las visitas de cuidadores a domicilio se limitan a unas horas semanales.

Entre un episodio y otro se abre un espacio temporal donde las pequeñas pérdidas de autonomía o el deterioro físico y cognitivo pasan desapercibidos.

Señales desapercibidas

Como advierte Lorena desde su perspectiva clínica: "Lo que he visto como enfermera es que siempre hay señales que pasan desapercibidas. La caída que vemos es el síntoma final, pero antes empiezan a estar más inestables y dejan de querer salir, hay cosas que no cuentan por 'no molestar'...".

Es precisamente en esa franja desatendida del día a día donde interviene María, la solución de inteligencia artificial desarrollada por Hermet.

Se trata de una IA artificial conversacional especializada en el acompañamiento y la prevención. Su funcionamiento prescinde de interfaces complejas: realiza llamadas telefónicas directas al número habitual del usuario y entabla conversaciones en un lenguaje natural y cercano.

Uno de los pilares de la tecnología de Hermet es su memoria contextual a largo plazo. María recuerda el contenido de cada charla previa, lo que genera una experiencia de interacción basada en la confianza y la continuidad. Para el usuario mayor, la llamada representa un momento de conversación, estimulación cognitiva y conexión emocional.

El teléfono de toda la vida

Para las empresas de asistencia, se convierte en una herramienta capaz de detectar patrones y cambios en el estado de ánimo, las rutinas o la cognición, respetando en todo momento los protocolos de privacidad.

El desarrollo del canal de comunicación requirió un proceso de aprendizaje directo con los usuarios. En las primeras fases del proyecto, la startup probó la interacción mediante tablets y altavoces inteligentes. Sin embargo, la experiencia no resultó satisfactoria. "No era un canal natural para ellos: se acercaban al altavoz, se agachaban… era una interacción muy complicada", reconoce Lorena.

Foto de grupo de la IX Edición Santalucía Impulsa INNDAY 2026. DISRUPTORES

El salto cualitativo se produjo al trasladar la herramienta al teléfono de toda la vida. "En cuanto lo llevamos al teléfono, vimos un cambio enorme. Algunos se ponen la silla al lado de su teléfono fijo para hablar con María, como han hecho siempre. Parece evidente, pero si quieres construir algo para ellos, eres tú el que se tiene que adaptar, y no al revés", reflexiona la cofundadora.

A diferencia de otras soluciones similares de teleasistencia, María incorpora un diseño clínico riguroso desde su concepción. En la interacción diaria con mayores afloran cuestiones complejas relacionadas con la soledad no deseada, la pérdida de autonomía o la sensación de ser una carga familiar.

"Estas conversaciones no pueden dejarse en manos de un chatbot genérico", aclara Lorena. "Por eso enfermeras, psicólogos y expertos en geriatría diseñamos cada conversación. Incluimos ejercicios de memoria de forma natural y acompañamiento específico en temas como el duelo, la soledad no deseada o la dependencia".

Hermet ha articulado su modelo de negocio bajo un esquema B2B2C, de forma que integran a María en las operaciones de empresas de teleasistencia, compañías de cuidado a domicilio, aseguradoras y residencias. Durante el año 2026, la startup ha validado el valor operativo de su plataforma en entornos reales de cuidado.

23 minutos de conversación

Las cifras de uso reflejan la aceptación de la herramienta entre los usuarios finales. Actualmente, Hermet gestiona en torno a 7.500 llamadas mensuales, con una duración media de 23 minutos por conversación. Asimismo, el 70 % de las personas atendidas manifiesta su deseo de continuar conversando con María.

Más allá de las cifras y las métricas, las llamadas telefónicas han demostrado un valor terapéutico y de prevención temprana. Mediante los ejercicios memorísticos integrados en el diálogo, los usuarios evocan recuerdos familiares, historias de juventud o hitos personales. Muchos mayores utilizan la llamada para resumir su jornada, dar las buenas noches o compartir inquietudes sobre citas médicas pendientes.

"La tecnología hace posible que María llegue a las personas, pero son ellos [los sanitarios] quienes le ponen el corazón y así cuidaremos a quienes siempre han cuidado de nosotros" Lorena de Antonio, cofundadora de Hermet

En el ámbito asistencial, la detección precoz ha permitido a las empresas prestadoras anticiparse a situaciones críticas. En el transcurso de las llamadas cotidianas, los usuarios comparten detalles sobre caídas leves a las que no habían dado importancia, molestias físicas persistentes o estados de apatía. En algunos casos, las conversaciones han servido para notificar hospitalizaciones no detectadas previamente por los canales habituales, facilitando la reprogramación de los servicios sociosanitarios tras el alta médica, explican los cofundadores.

Nada sería posible sin el equipo humano de Hermet, uno de sus principales activos. La plantilla se estructura en dos áreas complementarias: la ingeniería tecnológica, liderada por Juan con profesionales dedicados al desarrollo del procesamiento del lenguaje natural y la memoria a largo plazo; y el área clínica y de producto, dirigida por Lorena junto a psicólogos y especialistas en geriatría. La startup prevé ampliar su plantilla con nuevos perfiles clínicos.

"Queremos que este próximo año María pueda ayudar a muchas más personas mayores y trabajar aún más en toda la capa de prevención, la cual está siendo indispensable para construir un cuidado 360 donde lo humano colabora con lo tecnológico para que nadie quede desatendido", ha indicado Juan Gómez.

Lorena de Antonio destaca la función de aliado de los profesionales de María: "La tecnología hace posible que esta IA conversacional llegue a las personas, pero son ellos [los sanitarios] quienes le ponen el corazón y eso es lo que nos permitirá cuidar de quienes siempre han cuidado de nosotros".

Es ahí, cuando se alinean objetivos y se pone al ser humano en el centro de todo, el momento en que la tecnología demuestra su poder transformador. Hermet ha demostrado que es posible lograrlo.