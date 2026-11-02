Vista general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias durante la celebración de VDS 2026. DISRUPTORES

La inversión en startups de la Comunidad Valenciana crece un 88% y supera los 234 millones de euros

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LO ESENCIAL Las claves Las startups de la Comunidad Valenciana captaron más de 234 millones de euros de inversión entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento del 88% respecto al año anterior. El ecosistema alcanza las 1.852 empresas emergentes (un 15,45% más) y genera 23.250 empleos, duplicando el número de startups que superan los 500.000 euros de facturación anual. La Inteligencia Artificial está presente en más del 22% de las startups y lidera las nuevas creaciones, destacando los sectores de Publicidad/Marketing y Educación. Más del 50% de las empresas emergentes opera en mercados internacionales, con un 80% orientadas al impacto social, ambiental y financiero. Preguntas ¿Por qué ha crecido un 88% la inversión en startups de la Comunidad Valenciana entre enero y septiembre de 2026? La subida responde a mayor actividad en rondas tempranas (pre-seed y seed), a la presencia creciente de startups de IA y al aumento de empresas que ya facturan; todo ello refleja más operaciones y mayor apetito inversor en el ecosistema valenciano. ¿Qué consecuencias tiene para el empleo valenciano que la inversión en startups supere los 234 millones y el número de empresas aumente un 15,45%? Ya ocurrido: el informe registra un incremento del 8% del empleo en el sector, hasta 23.250 puestos; posible consecuencia: más puestos cualificados y demanda de talento tech que puede presionar salarios y formación local. ¿Quién es Startup Valencia y qué papel ha tenido en estos datos del Observatorio? Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro fundada en 2017 que conecta startups y scaleups con capital y alianzas internacionales; ha elaborado el Observatorio junto a la Conselleria y lidera la medición y difusión del crecimiento del ecosistema. ¿Cómo influye la inteligencia artificial en el crecimiento de las nuevas startups valencianas en 2026? La IA está presente en más del 22% de las startups y las nuevas compañías de 2026 se orientan mayoritariamente a desarrollar software basado en IA, lo que impulsa la creación de proyectos en publicidad, marketing y educación. ¿Qué evidencia hay de que el ecosistema valenciano se está internacionalizando? Más de la mitad de las startups afirma tener alcance en mercados internacionales y la comunidad de Startup Valencia conecta con capital y redes en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, lo que facilita la expansión fuera de España.

Las startups de la Comunidad Valenciana han captado más de 234 millones de euros de inversión entre enero y septiembre de 2026, un 88% más que en el mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento viene acompañado de un aumento del 15,45% en el número de empresas emergentes, hasta alcanzar las 1.852 startups, y de un incremento del 8% en el empleo generado, que se sitúa en 23.250 puestos de trabajo.

Así lo recoge el Observatorio Startup de la Comunidad Valenciana, elaborado por Startup Valencia en colaboración con la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana. El informe, con datos hasta septiembre de 2026, refleja el crecimiento y la consolidación de la industria tecnológica valenciana, con una mayor capacidad para atraer inversión, generar empleo y desarrollar proyectos empresariales.

El conjunto del ecosistema tecnológico y emprendedor valenciano alcanza las 2.376 entidades, un 6,14% más que en 2025, incluyendo startups, inversores, universidades, centros de investigación, aceleradoras y otros agentes de apoyo al emprendimiento.

Estos resultados se presentaron durante la novena edición de VDS, celebrada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en un encuentro en el Pavilion de Fundación LAB. En él también se dieron a conocer el Observatorio de Inversión de BIGBAN Inversores y el Observatorio LAB de I+D+i, tecnología y emprendimiento, elaborado por el Ivie en colaboración con Fundación LAB Mediterráneo.

Como señala Nacho Mas, CEO de Startup Valencia y VDS, "lo relevante no es solo que haya más inversión o más startups, sino que cada vez más empresas están creciendo, facturando y generando empleo. Esa es la señal de madurez que queremos consolidar: una industria tecnológica capaz de competir en los mercados internacionales y seguir creando valor desde la Comunidad Valenciana".

Más inversión y facturación

El aumento de la inversión viene acompañado de una evolución positiva de los indicadores empresariales. El 69% de las startups analizadas ha recibido financiación, con un peso destacado de las fases tempranas, especialmente pre-seed y seed.

La evolución también es significativa en términos de facturación. El número de startups que supera los 500.000 euros de ingresos anuales se ha duplicado respecto a 2025, mientras que las empresas que facturan más de un millón de euros han aumentado un 16%.

Además, más de la mitad de las startups encuestadas registran ingresos anuales superiores a los 100.000 euros.

Mónica Payá, directora general de Emprendimiento e Internacionalización de la Generalitat Valenciana, destaca que "los resultados del Observatorio reflejan el crecimiento del emprendimiento innovador en la Comunidad Valenciana y la importancia de acompañar a las startups en todas sus etapas. Desde la Generalitat queremos favorecer un entorno que facilite su acceso a financiación, talento y nuevos mercados, reforzando la colaboración entre las administraciones, las universidades, los inversores y las empresas".

La IA avanza

La inteligencia artificial continúa impulsando la creación y el desarrollo de startups en la Comunidad Valenciana. Según el Observatorio, la IA está presente en más del 22% de las empresas emergentes, mientras que las nuevas startups creadas durante 2026 se orientan principalmente al desarrollo de software basado en esta tecnología.

Por sectores de actividad, Publicidad y Marketing concentra el 11,39% de las startups valencianas, seguido de Educación, con un 10,65%.

El informe relaciona el crecimiento de ambos sectores con el auge de la inteligencia artificial generativa y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.

El modelo de negocio dirigido a otras empresas también gana protagonismo. Cerca de dos tercios de las startups valencianas desarrollan soluciones B2B o B2B2C, lo que refleja la importancia del desarrollo de tecnología y servicios para otras compañías.

Ecosistema más internacional

La internacionalización es otro de los rasgos destacados del ecosistema tecnológico valenciano. Más de la mitad de las startups tiene alcance en mercados internacionales, mientras que el 37,48% opera principalmente en el mercado nacional y el 8,85% concentra su actividad en el ámbito regional.

El informe también recoge el compromiso de las empresas emergentes con la sostenibilidad y el impacto social. El 80% de las startups encuestadas declara perseguir un triple impacto social, ambiental y financiero, mientras que el 85% afirma estar alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro fundada en 2017 que conecta desde Valencia a startups y scaleups con capital global, talento internacional y alianzas estratégicas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Su comunidad reúne a más de 50.000 profesionales y su red conecta a más de 3.000 startups y scaleups. La entidad trabaja para impulsar el crecimiento de la industria tecnológica valenciana, facilitar la internacionalización de sus empresas y generar nuevas oportunidades de colaboración entre emprendedores, inversores, corporaciones, talento e instituciones.