El David contra Goliat de la edición de imágenes con IA: así es la startup de Barcelona que supera a Google y Meta

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LO ESENCIAL Las claves La startup Krea, fundada por los barceloneses Víctor Pérez y Diego Rodríguez, ha situado su nuevo modelo Krea 3 en el cuarto puesto global de edición de imágenes según la clasificación independiente Arena.ai. El modelo superador de Krea logra posicionarse por delante de los desarrollos de gigantes tecnológicos como Google, Meta y ByteDance, siendo superado únicamente por OpenAI. Krea 3 destaca por su ultravelocidad al ejecutar ediciones complejas en menos de 8 segundos a un coste de 0,06 dólares por imagen, siendo hasta diez veces más rápido que sus competidores directos. Con sede en San Francisco y un equipo de 35 personas, la empresa suma más de 30 millones de usuarios y ha captado más de 83 millones de dólares de fondos como a16z y Bain Capital Ventures. Preguntas ¿Quiénes son Víctor Pérez y Diego Rodríguez, los fundadores de Krea? Son dos emprendedores barceloneses que fundaron Krea tras estudiar en Barcelona y cursar un posgrado en Nueva York; interrumpieron su formación para lanzar la empresa y hoy dirigen la startup que desarrolla Krea 3. ¿Qué diferencia técnica permite a Krea 3 ser más rápida que Google Nano Banana Pro u OpenAI? Krea 3 combina entrenamiento y datos optimizados para eficiencia, lo que le permite realizar ediciones complejas en alta resolución en menos de ocho segundos frente a los treinta o cuarenta segundos de competidores. ¿Qué consecuencias ha tenido para Krea estar en el top de Arena.ai frente a Google y Meta? Ya conseguido, el reconocimiento en rankings independientes ha impulsado su tracción comercial y la confianza de inversores de Silicon Valley; potencialmente, abre puertas a más clientes corporativos y alianzas. ¿Cómo ha crecido la presencia comercial de Krea desde Barcelona hasta empresas globales? Krea se estableció en la Costa Oeste para acceder a talento y capital, acumula más de treinta millones de usuarios registrados y presta servicio a una de cada tres empresas de la lista Fortune 500 mediante plataforma propia e integraciones.

En un ecosistema tecnológico dominado por gigantes multinacionales respaldados por presupuestos multimillonarios e infraestructuras gigantescas, una pequeña empresa emergente con sello español ha logrado tambalear los cimientos de la inteligencia artificial creativa.

Krea, la startup de IA fundada por los barceloneses Víctor Pérez y Diego Rodríguez, se ha convertido en el gran fenómeno disruptivo del sector tras situar su nuevo modelo, Krea 3, por delante de los desarrollos de corporaciones como Google, Meta o ByteDance en las clasificaciones globales independientes.

El hito cobra una dimensión especial al analizar los rankings del sector. En Arena.ai -la principal plataforma de evaluación del mercado basada en votaciones a ciegas estilo Elo- Krea 3 ocupa el cuarto puesto global en edición de imágenes, únicamente precedido por tres modelos desarrollados por OpenAI.

La tecnología de los dos emprendedores catalanes supera en rendimiento directo a todas las variantes de Google —incluidas Nano Banana Pro y Nano Banana 2.1—, situándose además como la única compañía del top 10 mundial cuya valoración no asciende a miles de millones de dólares.

La clave de este sorpasso no reside en la masa crítica de ingenieros, sino en una filosofía radicalmente enfocada en la eficiencia técnica y la obsesión por el producto.

Sus señas de identidad para competir cara a cara con las Big Tech están claramente definidas. "Venimos del mundo creativo, no solo de la ingeniería, y construimos la herramienta que nosotros mismos queremos usar", explican a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL los cofundadores de Krea Víctor Pérez y Diego Rodríguez.

"Somos unas 35 personas, así que no podemos competir por tamaño. Competimos cuidando mucho los datos con los que entrenamos y siendo muy eficientes. Según Design Arena, Krea es hoy el segundo laboratorio del mundo en edición de imágenes, solo por detrás de OpenAI y por delante de Google o Meta", sostienen con orgullo.

"La IA de imágenes está completamente abierta a la disrupción. Un equipo pequeño que cuida sus datos y entrena con eficiencia puede llegar mucho más lejos de lo que se piensa, incluso frente a empresas con miles de investigadores" Víctor Pérez, consejero delegado de Krea

Para Víctor Pérez, consejero delegado de la compañía, la validez del sistema de pruebas a ciegas refuerza el valor real de su propuesta frente al músculo financiero tradicional.

"En una prueba a ciegas nadie sabe quién ha hecho cada imagen, así que lo único que cuenta es cuál es mejor. La inteligencia artificial de imágenes está completamente abierta a la disrupción. Un equipo pequeño que cuida sus datos y entrena con eficiencia puede llegar mucho más lejos de lo que se piensa, incluso frente a empresas con miles de investigadores», resalta el cofundador".

De Barcelona a la bahía de San Francisco

El origen de Krea encarna la trayectoria de una nueva generación de emprendedores europeos que combinan una alta preparación académica con la ambición de escalar proyectos a escala global. Tras finalizar sus estudios superiores en Barcelona, los cofundadores se trasladaron a Estados Unidos para realizar un posgrado en Nueva York gracias al respaldo de las becas de la Fundación la Caixa. Fue precisamente durante esa etapa académica cuando tomaron la decisión de interrumpir su formación universitaria para apostar de lleno por su propia empresa.

Los primeros pasos de la compañía fueron intensos y desafiantes. Realizaron una estancia residencial en el programa HF0 en Miami para posteriormente constituir la empresa formalmente en Nueva York. Sin embargo, el ecosistema de la Costa Oeste terminó por convertirse en el epicentro de la compañía.

"Todo el mundo nos hablaba de San Francisco, de la cantidad de talento que había y de lo fácil que es cruzarte allí con la persona adecuada sin buscarla, así que fuimos a comprobarlo. Era verdad. Al principio lo que más necesitábamos era capital y talento, y los dos estaban allí, así que nos quedamos. Y sí, Krea fue global desde el primer día, porque nuestros primeros usuarios llegaron de todo el mundo".

A pesar de su radicación en el principal hub de innovación de Silicon Valley, el ADN del proyecto se mantiene estrechamente vinculado a sus raíces. De las aproximadamente 35 personas que integran el equipo multidisciplinar de Krea, seis son españolas.

"Todo el mundo nos hablaba de San Francisco, de la cantidad de talento que había y de lo fácil que es cruzarte allí con la persona adecuada sin buscarla, así que fuimos a comprobarlo. Era verdad" Víctor Pérez y Diego Rodríguez, cofundadores de Krea

Asimismo, el mercado nacional ha respondido con una adopción entusiasta: más de 1.000 empresas en España —que abarcan desde firmas de moda y comercio electrónico hasta gigantes del entretenimiento como Fever— emplean activamente sus soluciones de edición generativa.

"Víctor y Diego son de Barcelona y buena parte de nuestro equipo también es española. Que un equipo tan pequeño y con acento español esté por delante de Google, Meta o ByteDance demuestra que el talento que sale de España puede competir con cualquiera", subraya Carmen Sánchez Avendaño, directora de estrategia y operaciones de Krea.

El paradigma de la ultravelocidad

Uno de los obstáculos históricos en la adopción de la inteligencia artificial generativa aplicada a la imagen ha sido el dilema entre calidad visual y tiempo de procesamiento. Hasta la llegada de Krea 3, los modelos de máxima fidelidad requerían tiempos de espera prolongados por cada renderizado, lo que ralentizaba la dinámica de trabajo en entornos corporativos exigentes.

Lanzado oficialmente el pasado 15 de octubre, Krea 3 ha pulverizado esas barreras técnicas. Según explican sus impulsores, en su modo rápido, el modelo es capaz de ejecutar ediciones complejas en alta resolución en menos de 8 segundos.

La cifra contrasta significativamente con las métricas de sus competidores directos: la herramienta de Google, Nano Banana Pro, requiere un promedio de 30 segundos por operación, mientras que GPT Image 2.5 de OpenAI roza los 40 segundos. Krea 3 logra ser hasta diez veces más rápido que sus rivales de calidad equivalente, ofreciendo un coste competitivo de 0,06 dólares por imagen.

Esta ventaja competitiva permite a la startup transformar la edición generativa en un proceso interactivo en tiempo real. El modelo mantiene intactos productos, personas o tipografías de pequeño tamaño dentro de la composición mientras modifica con precisión materiales, vestuario, iluminación o escenarios de fondo.

"Hace diez años esto habría sido impensable. Hoy buena parte de la investigación es abierta y, en un campo tan nuevo como este, una buena idea bien ejecutada pesa más que tener miles de ingenieros" Víctor Pérez y Diego Rodríguez, cofundadores de Krea

"Hace diez años esto habría sido impensable", aseguran los cofundadores sobre las dinámicas actuales de la IA. "Hoy buena parte de la investigación es abierta y, en un campo tan nuevo como este, una buena idea bien ejecutada pesa más que tener miles de ingenieros".

El impacto de este avance ha sido respaldado por los propios inversores de Silicon Valley. "Durante años, los modelos de imagen han obligado a los creadores a elegir entre la mejor calidad y la rapidez necesaria para probar ideas. Krea 3 acaba con ese dilema".

"Cuando una edición de primer nivel llega tan rápido que puedes probar la siguiente idea al momento, el modelo deja de ser un paso más del proceso y pasa a ser el proceso», destaca Justine Moore, socia del prestigioso fondo a16z (Andreessen Horowitz), una de las firmas inversoras de la startup".

La solidez técnica y la rápida tracción de mercado de Krea han atraído una fuerte inyección de capital privado. La empresa ha completado rondas de financiación por un valor superior a los 83 millones de dólares, contando en su accionariado con firmas institucionales de primer nivel internacional como Bain Capital Ventures, a16z y Abstract.

Respaldados por los gigantes del capital riesgo

Esta base financiera ha permitido acelerar la penetración de la plataforma a nivel global. En la actualidad, Krea cuenta con más de 30 millones de usuarios registrados a escala mundial y sus herramientas forman parte del flujo de trabajo de una de cada tres empresas incluidas en la lista Fortune 500.

La tecnología se comercializa tanto a través de su plataforma directa (krea.ai) como mediante integraciones en infraestructuras y API de terceros como fal, Replicate u OpenRouter, además de acuerdos corporativos a medida mediante su división Krea Partnerships.

Sus aplicaciones prácticas abordan sectores verticales como el comercio electrónico, las agencias publicitarias o los estudios de producción audiovisual, permitiendo adaptar campañas a múltiples formatos, probar prototipos de producto o simular entornos de iluminación antes de la producción física.

"Los modelos de edición de imágenes ya se usan en el comercio electrónico, el cine y la publicidad, pero la lentitud los ha frenado: los que tienen calidad suficiente para un uso profesional son demasiado lentos para el día a día. Krea 3 ofrece ediciones de alta calidad en menos de 8 segundos, y eso es lo que lo hace apto para trabajar a gran escala", concluye Helena Grau, directora comercial de Krea.

En definitiva, la historia de Krea reafirma que, en el vertiginoso terreno de la inteligencia artificial, el talento y la ejecución precisa pueden ser un punto diferencial para sobrevivir y posicionarse a escala mundial. Que una startup impulsada por dos españoles esté en esta primera línea da cuenta del talento que existe en este país. Sin duda, un proyecto para seguir la pista de cerca en DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.