El 64,2% de las startups españolas la utiliza, pero solo el 40,9% la adopta como tecnología principal. DISRUPTORES

Más inteligencia artificial y más 'soledad' en el emprendimiento: el 'solopreneur' pisa el acelerador en España

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Las empresas creadas por un solo fundador ('solopreneurs') crecen en España impulsadas por la IA y representan ya el 26,5% de las startups. El perfil del emprendedor se consolida: la edad media sube a 39,4 años, las fundadoras mujeres ascienden al 22,6% y los equipos mixtos marcan récord con un 37,6%. La falta de escala e internacionalización se mantiene como asignatura pendiente, con el 61% de las startups recurriendo a recursos propios para financiar su primera ronda. El sector de la salud lidera la actividad del ecosistema emprendedor español, seguido por fintech y educación, con un claro dominio del modelo B2B y las suscripciones. Preguntas ¿Por qué ha crecido la proporción de solopreneurs hasta el 26,5% en España? El Mapa del Emprendimiento 2026 vincula el crecimiento de solopreneurs a la implantación de la inteligencia artificial, que reduce costes y permite a fundadores individuales lanzar productos con recursos limitados. Salvador Aragón (IE) señaló la relación entre IA y solopreneurs como indicador de la tendencia. ¿Qué consecuencias tiene para las startups españolas que una de cada cuatro sea solopreneur? Ya ocurrido: aumenta la dependencia de recursos propios y la prevalencia de empresas pequeñas; podría ocurrir: dificultar la escala y la internacionalización por falta de equipos y capacidades complementarias. ¿Quiénes son los solopreneurs que más proliferan en España y qué perfil tienen? Predominan fundadores con formación avanzada y más experiencia: la edad media sube a 39,4 años y casi la mitad tiene máster; además crece la proporción de emprendedores en serie, lo que impulsa esta fórmula. ¿Cómo afecta al acceso a financiación el auge de los solopreneurs en España? Las solopreneurs refuerzan la dependencia de fondos propios en fases tempranas, donde España ya registra un 61% de autofinanciación en primeras rondas; esto limita la entrada temprana de capital privado y la capacidad de escalar. ¿Qué papel juega la IA frente al modelo latinoamericano de rentabilidad temprana en la evolución del ecosistema español? La IA facilita productos y procesos que permiten lanzar startups con recursos reducidos; frente al modelo latinoamericano, que prioriza rentabilidad temprana por escasez de capital, España mantiene un sesgo hacia la internacionalización impulsado por mayor acceso a financiación.

Se constató hace un año y 2026 sólo ha hecho que acelerar una realidad en el ecosistema startup español de la mano de la inteligencia artificial. La foto fija es clara: a medida que avanza la implementación y propuestas basadas en esta tecnología tan disruptiva y transformadora, la figura del solopreneur recobra más fuerza.

Como reflejamos en DISRUPTORES - EL ESPAÑOL el pasado enero, el número de empresas fundadas por una sola persona no ha hecho más que crecer en nuestro país en los últimos dos años.

El Mapa del Emprendimiento 2026, desarrollado por South Summit e IE University, ha vuelto a ahondar en esta realidad. Los datos son reveladores: los solopreneurs representan ya el 26,5% de las startups en España, frente al 23% de hace sólo un año.

Al respecto, Salvador Aragón, CIO de IE University, ha corroborado esta conexión durante la presentación del informe. "Hemos visto una sólida relación entre IA y solopreneurs. Emprendedores que, con recursos muy limitados, son capaces de construir sus propios proyectos. Es solo un primer indicador de todo lo que está por venir", ha asegurado.

El dato de un 26,5% de startups con un único fundador en España supone que una de cada cuatro startups españolas ha abogado ya por esta fórmula en un momento clave del aterrizaje de la IA en la economía real, el porcentaje más alto de la serie, aunque todavía por debajo de Europa (29,6%).

Avanzan sí, pero la realidad continúa reflejando que los equipos de dos o tres fundadores siguen siendo los más habituales en el ecosistema español, con un 59% del total.

En España, las startups puestas en marcha por equipos mixtos de hombres y mujeres alcanzan el 37,6%, frente al 32% de 2025, el porcentaje más elevado en toda la serie histórica. Pese a este avance, España todavía se sitúa ligeramente por debajo de Europa, donde los equipos mixtos representan el 38,9%.

Más mujeres y más experiencia

El retrato robot del emprendedor español es principalmente masculino, aunque el peso de la mujer avanza y la edad media de las personas que fundan una startup también, podemos decir que para emprender la edad es cada día más un grado.

En concreto, el informe revela que el 77% de los fundadores son hombres y el 22,6% son mujeres (4,6 puntos porcentuales por encima del año pasado).

Su edad media asciende a 39,4 años, frente a los 38 de 2025, y cuenta con una sólida formación académica: el 49% ha cursado un Máster, al mismo nivel que la media europea. Por su parte, los emprendedores en serie en España representan el 52,2% del total, lo que implica un importante crecimiento desde el 39% registrado en 2013 y da evidencias del círculo virtuoso que se construye alrededor de estos emprendedores.

Las motivaciones del emprendedor español han evolucionado en los últimos años, tal y como confirma el Mapa del Emprendimiento 2026. Identificar una oportunidad de mercado gana peso como principal razón para crear una startup en España, con un 47% frente al 45% de 2025.

El modelo de Latam y el europeo

Este porcentaje ha aumentado considerablemente desde 2020, cuando apenas el 28,3% de los emprendedores señalaba este motivo. Por el contrario, la vocación de emprender pierde protagonismo y desciende del 35% al 33,3% en el último año.

Dentro del ecosistema global conviven dos modelos de startups con distintas prioridades. Latinoamérica es la región con más startups rentables: el 28,6% tiene un EBIDTA positivo. Europa, por su lado, destaca por su internacionalización (24,9%).

La diferencia responde, en parte, al acceso a la financiación: las limitaciones de recursos en América Latina empujan a los emprendedores a construir negocios rentables desde etapas tempranas, centrados en las necesidades de su mercado local. En Europa, en cambio, el mayor acceso a capital favorece modelos que priorizan la expansión internacional antes de alcanzar la rentabilidad, con solo un 9,3 % de startups con EBITDA positivo.

Esta diferencia de enfoque puede invertir el camino habitual, tal y como indican el Mapa del Emprendimiento. Si durante años Latinoamérica adaptó modelos de negocio europeos y estadounidenses a su realidad, ahora el ecosistema podría experimentar una tropicalización: las startups de distintas regiones mundiales pueden incorporar estrategias latinoamericanas basadas en la rentabilidad temprana, el crecimiento local y la atención a segmentos desatendidos, especialmente en sectores como las finanzas y el retail.

María Benjumea, presidenta y fundadora de South Summit, durante la presentación del Mapa del Emprendimiento 2026. DISRUPTORES

Con la vista puesta en su decimoquinto aniversario y en su próxima edición, que se celebrará del 2 al 4 de junio de 2027, South Summit ha aprovechado la presentación del informe para hacer también balance de la evolución del ecosistema emprendedor en los últimos 14 años, donde se refleja la dimensión internacional que ha adquirido.

En 2013, el 86% de las candidaturas a su Startup Competition procedía de España, mientras que en 2026 ese porcentaje se ha reducido al 18%. Este cambio refleja el creciente alcance global de la competición, que el presente año ha reunido 4.360 startups de todo el mundo, y cuyos datos sirven de base para la elaboración del Mapa del Emprendimiento 2026.

"Estos datos reflejan el camino recorrido durante estos años y el cumplimiento de uno de nuestros grandes objetivos desde el nacimiento de South Summit: demostrar el potencial del ecosistema emprendedor español, dar visibilidad a su talento y atraer inversión internacional", ha explicado María Benjumea, presidenta y fundadora de South Summit.

"A lo largo de estos 14 años, las startups finalistas de nuestra competición han levantado más de 22.200 millones de euros en inversión, de los cuales el 52% corresponde a startups españolas. Son cifras que reafirman nuestro compromiso con el talento nacional y demuestran que hemos conseguido situar a España en el mapa global del emprendimiento".

Más madurez con la escala como asignatura pendiente

Por otra parte, el informe también muestra que el ecosistema español ha ganado en madurez, pero no en escala. El reto de la próxima etapa es convertir la resiliencia en crecimiento; que las startups lleguen a la edad adulta con el tamaño, la facturación y la ambición para competir en Europa. Ahí, y no en el número de nuevas empresas, se juega el siguiente salto del ecosistema. Además, la edad media de los proyectos ha aumentado un 59%. Desde 2019, han pasado de 2,2 a 3,5 años. Concretamente, en nuestro país el 61% de las startups tiene entre 1 y 5 años de actividad.

Esta mayor madurez aún no se refleja en una presencia internacional comparable a la de otras regiones. En España, el 17,9% de las startups obtiene más del 20% de sus ingresos fuera de su mercado principal, frente al 24,9% de Europa.

Por tanto, uno de los grandes desafíos del emprendimiento español pasa por convertir la mayor longevidad de sus proyectos en empresas capaces de crecer y ampliar su presencia en otros mercados.

Patentes, financiación y visibilidad

El acceso a financiación revela una particularidad del ecosistema español en el ámbito de las patentes. Aunque únicamente el 19,8% de las startups españolas ha registrado alguna patente, frente al 24,9% de las europeas, los proyectos nacionales que sí cuentan con una presentan los mejores resultados en captación de capital externo.

La dependencia de los recursos propios es también una constante en los catorce años de estudio del Mapa del Emprendimiento. En 2026, el 61% de las startups españolas recurre a ellos para financiar su primera ronda, frente al 52% de 2025. Se trata de uno de los registros más elevados de la serie histórica y confirma el peso de la autofinanciación en las primeras fases de desarrollo.

Aun así, España se sitúa por debajo de la media europea, donde el 66,7% de los proyectos utiliza fondos propios. Por su parte, la financiación procedente de familiares y amigos (FFF) cae hasta el 13%, su mínimo histórico, aunque duplica el porcentaje europeo (7%). Por otra parte, el capital privado representa el 20% de las primeras rondas de las startups en España, lo que implica un decrecimiento desde el 25% registrado en 2013.

Esta dependencia de los recursos propios se mantiene incluso en etapas más avanzadas. A pesar de que la presencia de capital privado aumenta hasta el 30,3% en las últimas rondas de financiación, continúa por debajo de la media europea (35,2%). Los fondos propios todavía representan el 46,8% de la financiación en estas fases.

Salud y tecnología, sectores clave

Fernando Escobar, subdirector General de Ciudadanía, Talento y Emprendimiento Digital de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha asegurado que "el sector público tiene la responsabilidad de llegar allí donde el privado a veces no se atreve, también a través de la financiación. Ese impulso puede ser decisivo para las startups, por lo que debemos seguir trabajando de forma conjunta para favorecer su crecimiento y conseguir que las empresas que nacen aquí puedan consolidarse en España".

La salud vuelve a encabezar la clasificación de sectores con mayor presencia entre las startups españolas, tal y como sucedió en 2025. El principal cambio se produce en el segundo puesto, que ahora ocupa fintech tras superar a educación, que desciende a la tercera posición.

Pero más allá del sector en el que desarrollan su actividad, las startups españolas comparten una clara orientación hacia el mercado empresarial. Tres de cada cuatro (74,7%) utilizan modelos B2B, de forma exclusiva o combinada con otros tipos de clientes, una proporción ligeramente inferior a la europea (78,1%).

Esta orientación se acompaña de un predominio de los modelos de ingresos por suscripción, presentes en el 68,1% de las startups españolas, ya sea como única fuente de ingresos o junto a otras modalidades de pago. En Europa, su implantación es todavía mayor, con un 79,8%.

Madrid, un ecosistema joven

Los fundadores de startups madrileñas tienen una edad media de 37,9 años, y casi la mitad (47,1%) tiene menos de 35 años. Esta juventud también se refleja en la antigüedad de los proyectos: el 80,8% de las startups madrileñas tiene menos de cinco años.

Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que "cada día se crean 81 startups en la Comunidad de Madrid y nuestras empresas emergentes son, después de Oslo, las que más rápido crecen. Tenemos un ecosistema joven, bien formado y con un fuerte peso de la Inteligencia Artificial y el software, pero debemos avanzar en internacionalización, rentabilidad y generación de patentes”.

Concretamente, el software tiene una gran presencia en el ecosistema madrileño, con el 63,6% de los proyectos. Según el delegado de Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, "Madrid se ha consolidado como una capital mundial del emprendimiento tecnológico, capaz de atraer talento de todo el mundo. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 30.000 profesionales tecnológicos y un sector que genera 5.000 millones de euros. El reto es que ese talento se quede, cree nuevas empresas y contribuya a transformar la economía".

Si hablamos de fundadores de startups, la Comunidad de Madrid tiene un 58,1% de equipos exclusivamente masculinos, mientras que 1 de cada 3 son mixtos (33%). Sin embargo, el 41,9% de sus startups cuenta con al menos una fundadora. Y en el ámbito de la financiación, el capital privado representa el 16,8% de las primeras rondas, mientras que las startups madrileñas recurren a familiares y amigos en el 15,6% de los casos.