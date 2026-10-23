Asistentes en la segunda jornada de VDS 2026 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. DISRUPTORES

VDS 2026 refuerza la posición de España en la carrera europea de los chips

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LO ESENCIAL Las claves VDS 2026 reúne a más de 12.000 profesionales de 120 países en Valencia y presenta una hoja de ruta para reforzar el papel de la región en la estrategia europea de semiconductores Chips Act 2.0. Startup Valencia anuncia la creación de su International Advisory Board, un consejo asesor integrado por líderes globales para conectar la industria tecnológica valenciana con los principales mercados e inversores internacionales. La startup Nanogrow se proclama ganadora de la VDS Startup Competition 2026 gracias a su desarrollo de terapias basadas en nanocuerpos para tratar el cáncer y enfermedades del sistema inmunitario. El evento contó con la visita de la infanta Elena y representantes institucionales, además de ponencias sobre inteligencia artificial, biotecnología, tecnología deportiva con César Azpilicueta y la creación de la Federación Comunitat Startup. Preguntas ¿Por qué la Generalitat Valenciana ha presentado una hoja de ruta de semiconductores en VDS 2026? La Generalitat ha presentado la hoja de ruta para coordinar iniciativas regionales y aumentar la participación valenciana en las cadenas de valor europeas de chips, apoyando la Chips Act 2.0 y la autonomía tecnológica de Europa. ¿Qué consecuencias tiene la hoja de ruta valenciana de semiconductores para las empresas de la Comunidad Valenciana? Ya favorece la coordinación entre universidad, industria y administraciones; en el futuro podría atraer proyectos y capacidad industrial, incrementar inversión y mejorar acceso a cadenas europeas de valor. ¿Quiénes participan en la iniciativa valenciana para reforzar la industria de chips? Participan la Generalitat Valenciana, Valencia Silicon Cluster, Ayuntamiento de Valencia, Valencia Innovation Capital, Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Startup Valencia y otros clústeres e instituciones regionales. ¿Cómo conecta la presentación en VDS 2026 la estrategia valenciana de semiconductores con la Chips Act 2.0 de la UE? La exposición incluye contribuciones técnicas alineadas con Chips Act 2.0 para articular una posición compartida entre actores industriales y reforzar la participación valenciana en la estrategia y cadenas europeas. ¿Qué papel tiene Startup Valencia y su nuevo International Advisory Board en la internacionalización del ecosistema valenciano? Startup Valencia crea el International Advisory Board para facilitar conexiones con centros globales de innovación, acceso a capital y mercados, y potenciar la proyección internacional de empresas valencianas.

VDS 2026, el evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia, ha situado en su segunda jornada a España en el debate europeo sobre el futuro de los semiconductores con la presentación de una hoja de ruta compartida para reforzar las capacidades tecnológicas e industriales de la Comunidad Valenciana en un sector estratégico para la competitividad y la autonomía de Europa. La segunda jornada también ha acogido el anuncio del nuevo International Advisory Board de Startup Valencia, integrado por referentes empresariales internacionales que contribuirán a ampliar las conexiones de la industria tecnológica valenciana con los principales mercados globales.

La novena edición de VDS reunió este 22 de octubre, por segundo día consecutivo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, a más de 12.000 profesionales de más de 120 países, 3.000 startups y scaleups, 1.500 corporaciones, más de 800 inversores que gestionan activos por valor de más de 300.000 millones de euros y más de 600 ponentes.

Bajo el concepto “GENESIS. Origin of What’s Next”, VDS 2026 pone el foco en cómo las nuevas tecnologías están transformando las industrias y los modelos de negocio, con especial atención a la inteligencia artificial, la defensa, el espacio, la energía y las capacidades que Europa necesita desarrollar para competir internacionalmente. Las iniciativas presentadas durante esta segunda jornada han reflejado, además, la evolución de VDS como plataforma capaz de conectar empresas, instituciones, universidades e inversores para impulsar proyectos que trascienden los dos días del encuentro.

Uno de los principales hitos de la jornada ha sido la presentación de la hoja de ruta valenciana de semiconductores y de las contribuciones técnicas de la Generalitat Valenciana a la estrategia europea Chips Act 2.0, una iniciativa que busca articular una posición compartida entre los principales actores del sector y reforzar la participación de la Comunidad Valenciana en las cadenas de valor europeas.

La propuesta se enmarca en la evolución de la estrategia comunitaria para fortalecer la autonomía tecnológica de Europa, reducir dependencias industriales y acelerar el desarrollo de componentes esenciales para sectores como la inteligencia artificial, la automoción, la defensa y las telecomunicaciones.

La hoja de ruta plantea superar las iniciativas aisladas y avanzar hacia una estrategia coordinada que integre la formación de talento especializado, la investigación, la transferencia tecnológica, la capacidad industrial y la colaboración público-privada, conectando el desarrollo de semiconductores con las necesidades de las empresas que utilizan estas tecnologías.

La iniciativa reúne las capacidades de la Generalitat Valenciana, Valencia Silicon Cluster, el Ayuntamiento de Valencia y Valencia Innovation Capital, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, Startup Valencia, AVIA, Espai Aero, Clúster Digital y Plug and Play, entre otros agentes. El objetivo es aprovechar el conocimiento científico, tecnológico e industrial existente en la Comunidad Valenciana para atraer nuevos proyectos, reforzar su participación en la industria europea de semiconductores y convertir la innovación en una ventaja competitiva para su tejido empresarial.

Startup Valencia crea un consejo asesor internacional

La proyección internacional de Valencia ha protagonizado otro de los anuncios estratégicos de VDS 2026 con la presentación del International Advisory Board de Startup Valencia, un consejo asesor integrado por líderes empresariales y tecnológicos internacionales que contribuirá a reforzar la conexión de la industria valenciana con los principales centros de innovación, inversión y desarrollo empresarial del mundo.

El anuncio ha tenido lugar en el Main Stage durante la sesión "Why Valencia? An International Advisory Board for a Global Ambition", moderada por Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, y con la participación de tres de sus miembros fundadores: Ann Hiatt, antigua jefa de gabinete de Eric Schmidt en Google y colaboradora de Jeff Bezos en Amazon; Laura Urquizu, CEO y presidenta de Red Points; y Christian Teichmann, CEO de Burda Principal Investments y miembro del Consejo Ejecutivo de Hubert Burda Media.

La iniciativa responde a uno de los desafíos que afrontan los ecosistemas tecnológicos europeos: contar con talento, universidades y empresas innovadoras resulta fundamental, pero también lo es disponer de conexiones internacionales que faciliten el acceso a capital, clientes, socios estratégicos y mercados.

Con este nuevo órgano asesor, Startup Valencia refuerza su ambición de posicionar Valencia como hub global de innovación tecnológica y como puente de negocio entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, favoreciendo que cada vez más compañías puedan crecer internacionalmente desde la ciudad.

La infanta Elena visita VDS

La infanta doña Elena de Borbón ha visitado este 22 de octubre VDS 2026, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, para conocer de primera mano el alcance de su novena edición y la actividad de un encuentro que reúne a startups, grandes corporaciones, inversores y líderes internacionales de la industria tecnológica.

La segunda jornada ha contado asimismo con la presencia de representantes del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y otras instituciones, entre ellos Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria; José Luis Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana; y José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública.

La infanta Helena ha visitado VDS 2026 en la segunda jornada del evento tecnológico internacional celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. DISRUPTORES

También han visitado el encuentro Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular; Alma Alfonso, diputada por Valencia; César Sánchez, diputado por Alicante; y Belén Hoyo, diputada por Valencia en el Congreso de los Diputados, entre otros representantes institucionales.

La segunda jornada de VDS también ha acogido la presentación de los principales indicadores sobre el desarrollo del ecosistema tecnológico valenciano a través de tres instrumentos de análisis complementarios: el Observatorio de Startups de Startup Valencia, el Observatorio de Inversión de BIGBAN Inversores y el Observatorio LAB de I+D+i, tecnología y emprendimiento, elaborado por el Ivie en colaboración con Fundación LAB Mediterráneo.

Nuevos datos sobre startups, inversión e innovación

El encuentro, celebrado en el Fundación LAB Pavilion, ha permitido analizar la evolución de la actividad emprendedora y su conexión con la inversión y la investigación, tres dimensiones fundamentales para consolidar una industria tecnológica competitiva y capaz de generar nuevas empresas y empleo.

En este mismo espacio se ha presentado la Federación Comunitat Startup, una iniciativa que reúne a las comunidades emprendedoras de las tres provincias valencianas, con la participación de Startup Valencia, XarxaTEC y Alicantec.

La nueva federación nace con el objetivo de reforzar la cooperación entre los distintos territorios, compartir recursos y facilitar nuevas oportunidades para startups, inversores y profesionales, ampliando la capacidad de representación y conexión de la comunidad emprendedora de la Comunidad Valenciana.

CaixaBank DayOne amplía su colaboración con Startup Valencia

Las nuevas alianzas empresariales también han tenido protagonismo durante este 22 de octubre con la ampliación de la colaboración entre Startup Valencia y CaixaBank DayOne, formalizada en el CaixaBank DayOne Pavilion de VDS.

El acuerdo refuerza la vinculación de la entidad financiera con el Startup Valencia Corporate Innovation Club, una iniciativa que conecta a grandes empresas con startups y scaleups para favorecer la innovación, el desarrollo de proyectos conjuntos y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

CaixaBank DayOne, especializado en servicios financieros para empresas tecnológicas, innovadoras y sus inversores, consolida así su participación en una comunidad empresarial que trabaja durante todo el año para conectar las necesidades de las corporaciones con las soluciones desarrolladas por el tejido emprendedor.

La innovación abierta también ha tenido un espacio destacado con la presentación por parte de Peninsula del informe Del reto al impacto. Aprendizajes del ecosistema de innovación abierta en España, en el CaixaBank DayOne Pavilion.

El estudio analiza los aprendizajes del ecosistema español de innovación abierta y los desafíos que afrontan las compañías para convertir la colaboración con startups en resultados empresariales concretos, poniendo el foco en la necesidad de que estos proyectos respondan a retos específicos y contribuyan al desarrollo de nuevas soluciones con aplicación real.

La transformación de los modelos de negocio ha continuado protagonizando la programación del Main Stage, con sesiones dedicadas a las aplicaciones de la inteligencia artificial, la convergencia entre las finanzas tradicionales y las tecnologías blockchain y las nuevas herramientas que están transformando sectores como la educación y el deporte.

La IA, las finanzas digitales y el deporte

Uno de los participantes ha sido Volodymyr Nosov, fundador y presidente de W Group y vinculado a WhiteBIT, quien ha abordado en Building Bridges: How Web3 Is Transforming Web2 cómo las tecnologías descentralizadas están encontrando aplicaciones en la economía tradicional, desde los pagos digitales y la tokenización de activos hasta la identidad digital y la trazabilidad.

La participación de Nosov conecta también con el deporte internacional a través de WhiteBIT, compañía que mantiene acuerdos de patrocinio con el FC Barcelona y la Juventus de Turín, y que desarrolla iniciativas vinculadas a nuevas formas de interacción digital entre clubes y aficionados.

Precisamente, la relación entre tecnología y alto rendimiento ha centrado la intervención de César Azpilicueta, futbolista español y ganador de la UEFA Champions League, que ha participado en el Main Stage junto a Diego Ferragud, director de Programa de VDS, en la sesión Hacking Elite Performance: How SportsTech Is Redefining Athlete Longevity.

Azpilicueta ha trasladado su experiencia en el fútbol de élite a una conversación sobre cómo los datos biométricos, las tecnologías de recuperación, la monitorización del descanso y las nuevas herramientas de análisis están transformando la preparación de los deportistas y su capacidad para mantener un alto rendimiento durante más tiempo.

La inteligencia artificial también ha protagonizado el debate sobre el futuro del aprendizaje con Dmytro Voloshyn, cofundador y CTO de Preply, plataforma internacional de enseñanza de idiomas que alcanzó una valoración de 1.200 millones de dólares en 2026 y conecta a más de 150.000 profesores con estudiantes de 180 países.

Su participación ha puesto el foco en cómo utilizar la inteligencia artificial generativa para personalizar los procesos educativos, mejorar las herramientas de apoyo a los docentes y ampliar el acceso al aprendizaje sin sustituir el valor de la interacción humana.

En el NextTalent Stage, la sesión How Can We Ensure That Innovation Generates Meaningful and Positive Impact on Society? ha reunido a Concepción Monje, catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid; Nuria Marcos, directora general de PONS IP; y Pilar Mateo, fundadora y CEO de Women Paint Too, en una conversación moderada por Rosa Sanchidrián, rectora de la Universidad Europea de Valencia.

El encuentro ha abordado el impacto de la inteligencia artificial y la robótica, la importancia de incorporar distintas perspectivas al desarrollo de nuevas tecnologías y la necesidad de que la innovación responda a necesidades reales de la sociedad.

De los ecosistemas regionales a las tecnológicas globales

El crecimiento internacional de las empresas tecnológicas ha sido otro de los ejes de la segunda jornada, con la participación de Saeed Amidi, fundador y CEO de Plug and Play, y Carolin Wais, Partner EMEA Ventures, que han analizado las condiciones necesarias para que los ecosistemas tecnológicos regionales puedan impulsar compañías capaces de competir en mercados globales.

La conversación ha abordado la importancia de las redes internacionales, la colaboración con grandes corporaciones, el acceso al capital y la capacidad de las startups para desarrollar proyectos con potencial de crecimiento más allá de sus mercados de origen.

La financiación también ha estado presente con Enrique Linares, founding partner de Plus Partners, en una sesión sobre fondos de fondos y estructuras de inversión que pueden contribuir a fortalecer la capacidad europea para desarrollar y escalar compañías tecnológicas.

Estas conversaciones se suman a una programación que durante las dos jornadas ha abordado el papel de los chips y el hardware para inteligencia artificial, el desarrollo de infraestructuras digitales, las nuevas capacidades de defensa y la convergencia entre espacio, ciberseguridad y comunicaciones.

NextTalent conecta formación y empresa

El talento tecnológico también ha tenido un papel destacado durante esta segunda jornada a través de VDS NextTalent, la plataforma impulsada por Startup Valencia con la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València como NextTalent Partners.

Tras la jornada de trabajo celebrada ayer en The Challenge, el hackathon de VDS, los equipos participantes han presentado sus propuestas ante un jurado encargado de evaluar las soluciones desarrolladas para responder a retos reales de innovación. La iniciativa ha reunido a más de 50 participantes que han puesto a prueba sus conocimientos técnicos, su creatividad y su capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares, acercando la formación a las necesidades de las compañías tecnológicas.

Apoyo de grandes corporaciones e instituciones

VDS 2026 cuenta con el respaldo de grandes corporaciones, empresas tecnológicas e instituciones nacionales e internacionales. Banco Santander participa como Diamond Sponsor, mientras que Valencia Innovation Capital, del Ayuntamiento de Valencia, lo hace como Host Partner. Por su parte, la Generalitat Valenciana se suma como VDS Defense Partner, Plug and Play como VDS Competition Partner y la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València como NextTalent Partners.

Entre los Supporting Sponsors destacan la República de Estonia, Work in Estonia, Tallinn, Fundación LAB, CaixaBank DayOne, Malta Enterprise, OVHcloud Startup Program, IBM, Lãberit, Opentop de Valenciaport, BStartup de Banco Sabadell, EY, Burda Principal Investments, Suma Capital, PropHero, Wayra Telefónica, Aquaservice, MAPFRE, Microsoft, TEMU, OMN Hub, RRHH Digital y Orange, entre otras organizaciones que contribuyen al alcance internacional de esta novena edición.

Asimismo, VDS 2026 cuenta con la participación de empresas vinculadas a Startup Valencia a través de su Corporate Innovation Club, entre las que se encuentran BStartup de Banco Sabadell, Wayra Telefónica, Plug and Play, HP, BBVA Spark, Marina de Empresas, Banco Santander, Innsomnia Group, CaixaBank DayOne, Naturgy, Sesame, Zinco y Santalucía Impulsa.

En el ámbito institucional, VDS 2026 mantiene el apoyo de sus Institutional Partners, entre los que se encuentran el Ayuntamiento de Valencia, Valencia Innovation Capital, la Generalitat Valenciana, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, el Parc Científic de la Universitat de València, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la Ciudad de las Artes y las Ciencias, CDTI, ENISA, Red.es, ICEX, Madrid Innovation y el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, junto con organismos del Gobierno de España.

Este respaldo conjunto refuerza el papel de VDS como plataforma de conexión entre el sector público y privado, impulsando nuevas oportunidades de negocio, inversión y colaboración internacional y contribuyendo al posicionamiento de Valencia como hub global de innovación tecnológica.