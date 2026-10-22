Sigue en 'streaming' la segunda jornada del VDS

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LO ESENCIAL Las claves La novena edición de VDS se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia organizada por Startup Valencia. El evento cuenta con más de 200 sesiones y 100 horas de contenido repartidas en ocho escenarios principales. Bajo el lema 'Origin of What’s Next', la edición analiza el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas. Participan más de 600 ponentes internacionales de grandes empresas como NVIDIA, IBM, Spotify, Rolls-Royce y AstraZeneca. Preguntas ¿Quién organiza VDS 2026 y qué busca conseguir con la novena edición? Startup Valencia organiza VDS 2026 con el objetivo de posicionar Valencia como hub global de innovación y conectar startups, corporaciones e inversores para generar oportunidades de negocio y escalado internacional. (Fuente: El Español — https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/ecosistema-startup/startups/20261002/vds-anuncia-agenda-ponentes-unicornios-daran-cita-valencia/1003744404234_0.html; fragmento: "Organizado por Startup Valencia...plataforma clave para posicionar Valencia como hub global de innovación tecnológica"). ¿Qué temas centrales abordará VDS y por qué la IA es clave en esta edición? La agenda pone el foco en la inteligencia artificial —especialmente sistemas agénticos y modelos aplicados al mundo físico— porque la conferencia quiere mostrar cómo esos sistemas permiten automatizar tareas complejas y crear nuevas infraestructuras empresariales e industriales. (Fuente: El Español — misma URL; fragmento: "La inteligencia artificial ocupará un lugar central...agentes capaces de operar de manera autónoma, modelos aplicados al mundo físico..."). ¿Qué tipo y escala de participantes reúne VDS 2026? Participan más de 600 ponentes, 17 unicornios, más de 20 scaleups y más de 50 fondos de inversión, con un 46% de ponentes internacionales, lo que evidencia una mezcla de talento, capital y compañías de escala global. (Fuente: El Español — misma URL; fragmento: "Más de 600 ponentes, un 46% de ellos internacionales...17 unicornios...más de 50 fondos e inversores"). ¿Qué implicaciones tiene la presencia de empresas como NVIDIA, IBM y Harvey AI en el congreso? Su presencia señala que VDS abordará tanto infraestructuras (hardware y cloud) como aplicaciones sectoriales de la IA, y permitirá debates sobre escalado industrial y requerimientos técnicos para sistemas autónomos. (Fuente: El Español — misma URL; fragmento: "NVIDIA tendrá asimismo una presencia destacada...IBM aportará la visión...Jorge Bestard, VP EMEA de Harvey AI..."). ¿Cómo puede afectar la programación sobre defensa y tecnologías duales a la industria europea? VDS 2026 ya plantea debates sobre autonomía estratégica y el paso de innovación a soluciones desplegables, lo que podría acelerar la colaboración entre empresas, gobiernos y aliados europeos para desarrollar capacidades duales operativas. (Fuente: El Español — misma URL; fragmento: "La defensa y las tecnologías duales ganarán peso...autonomía estratégica europea...convertir innovación en soluciones que puedan desplegarse en entornos reales").

Todo está listo para la celebración este miércoles y este jueves de la novena edición de VDS, el evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

El evento tecnológico internacional desplegará más de 200 sesiones y 100 horas de contenido en ocho escenarios alrededor de las transformaciones que están redefiniendo la economía y la sociedad: desde la expansión de la inteligencia artificial hacia sistemas cada vez más autónomos hasta el auge de las tecnologías duales y de defensa, la neurotecnología, las nuevas formas de construir y financiar compañías, el futuro del trabajo, el espacio o la transformación de industrias como la logística, las telecomunicaciones, las finanzas y el audiovisual.

Bajo el concepto GENESIS y el lema “Origin of What’s Next”, VDS 2026 pondrá el foco en el origen de la próxima generación de tecnologías, compañías y modelos capaces de transformar industrias y responder a los grandes retos globales.

Más de 600 ponentes, un 46% de ellos internacionales, participarán en una programación con referentes de NVIDIA, IBM, Spotify, ClickUp, AstraZeneca, Rolls-Royce, Applied Materials, Read AI, LG Technology Ventures, Miro, Qualcomm, Qonto, Preply, Plug and Play, Hostinger, Harvey AI, ElevenLabs, Poolside, INBRAIN Neuroelectronics y Red Points, entre muchas otras compañías y organizaciones internacionales.