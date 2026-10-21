El exjugador de baloncesto reivindica en VDS 2026 el talento emprendedor valenciano, defiende la transferencia de los valores del deporte al mundo empresarial y reconoce su interés por conocer las oportunidades que abre la inteligencia artificial.

Víctor Claver, de la NBA a la inversión en startups: "Muchas veces tenemos que creérnoslo un poquito más"

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LO ESENCIAL Las claves El exjugador de baloncesto Víctor Claver se orienta hacia la inversión y el acompañamiento a emprendedores, destacando el crecimiento del ecosistema tecnológico en Valencia. Claver señala los paralelismos entre la carrera de un deportista profesional y la gestión empresarial, donde el atleta debe gestionarse como una compañía. El internacional español reivindica el talento de los profesionales nacionales y pide superar la falta de confianza colectiva para dejar la modestia de lado. La conversación ha tenido lugar en el Valencia Digital Summit (VDS), un evento internacional que prevé reunir a más de 12.000 profesionales de 120 países.

El exjugador de baloncesto Víctor Claver, con pasado en la NBA y la selección española, ha encontrado en la inversión y el acompañamiento a emprendedores una nueva faceta profesional, especialmente vinculada al deporte. Valenciano de nacimiento, ha sido testigo de la evolución del ecosistema tecnológico de su ciudad y del propio Valencia Digital Summit, que ha pasado de sus modestos orígenes a reunir a profesionales e inversores internacionales. "He visto toda la evolución, cómo ha ido creciendo", explica Claver, quien considera que Valencia tiene motivos para sentirse orgullosa de su posicionamiento.

La inteligencia artificial también despierta el interés del antiguo deportista, aunque reconoce que su aproximación al emprendimiento responde más a una inquietud personal que a una estrategia sistemática de inversión. "Yo vengo más para empaparme de todo lo que está pasando y de aprender", señala, antes de reconocer que durante su trayectoria deportiva ya buscaba oportunidades para explorar otros ámbitos profesionales. Esa experiencia le ha permitido identificar paralelismos entre la gestión de una empresa y la carrera de un deportista profesional: "El deportista puede ser también o gestionarse como una empresa en la que tienes que gestionar muchas cosas".

Claver también reivindica el reconocimiento internacional del talento español, especialmente después de haber desarrollado buena parte de su carrera fuera de nuestras fronteras. A su juicio, los profesionales nacionales destacan por su iniciativa, ambición y actitud, cualidades que contribuyen a atraer talento e interés empresarial hacia España. "A veces no somos conscientes de que somos ejemplos en los países", sostiene el exjugador, quien invita a superar cierta falta de confianza colectiva: "Muchas veces tenemos que creérnoslo un poquito más, ¿no? Dejar la modestia aparte".

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.