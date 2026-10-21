Sigue en 'streaming' la primera jornada del VDS

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LO ESENCIAL Las claves La novena edición del VDS se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia organizada por Startup Valencia. El evento cuenta con el lema “Origin of What’s Next” y desplegará más de 200 sesiones y 100 horas de contenido en ocho escenarios. Participan más de 600 ponentes, con un 46% de presencia internacional procedente de grandes compañías globales como NVIDIA, IBM o Spotify. El programa abordará retos tecnológicos clave como la inteligencia artificial autónoma, la neurotecnología, la defensa o el futuro del trabajo.

Todo está listo para la celebración este miércoles y este jueves de la novena edición de VDS, el evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

El evento tecnológico internacional desplegará más de 200 sesiones y 100 horas de contenido en ocho escenarios alrededor de las transformaciones que están redefiniendo la economía y la sociedad: desde la expansión de la inteligencia artificial hacia sistemas cada vez más autónomos hasta el auge de las tecnologías duales y de defensa, la neurotecnología, las nuevas formas de construir y financiar compañías, el futuro del trabajo, el espacio o la transformación de industrias como la logística, las telecomunicaciones, las finanzas y el audiovisual.

Bajo el concepto GENESIS y el lema “Origin of What’s Next”, VDS 2026 pondrá el foco en el origen de la próxima generación de tecnologías, compañías y modelos capaces de transformar industrias y responder a los grandes retos globales.

Más de 600 ponentes, un 46% de ellos internacionales, participarán en una programación con referentes de NVIDIA, IBM, Spotify, ClickUp, AstraZeneca, Rolls-Royce, Applied Materials, Read AI, LG Technology Ventures, Miro, Qualcomm, Qonto, Preply, Plug and Play, Hostinger, Harvey AI, ElevenLabs, Poolside, INBRAIN Neuroelectronics y Red Points, entre muchas otras compañías y organizaciones internacionales.