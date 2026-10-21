El fundador y CEO de Data Origin explica en VDS 2026 cómo su compañía utiliza la IA para identificar oportunidades comerciales en ferias internacionales y reclama mayor autocrítica a las empresas sobre la automatización de sus procesos.

Joaquín Montesinos (DataOrigin): "Todo lo que hay detrás de nuestra empresa es inteligencia artificial"

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LO ESENCIAL Las claves La startup DataOrigin ayuda a las empresas a prospeccionar clientes potenciales en ferias internacionales sin necesidad de asistir físicamente. Joaquín Montesinos explica que la inteligencia artificial fundamenta toda la tecnología de DataOrigin para identificar asistentes y recopilar información comercial. El fundador señala que las empresas tienen un amplio margen de mejora para revisar y automatizar sus procesos internos mediante el uso de la IA. La entrevista se realizó en VDS 2026, encuentro internacional que prevé reunir a más de 12.000 profesionales y 800 inversores en Valencia.

Las ferias internacionales siguen siendo un escaparate comercial para miles de empresas, aunque identificar clientes potenciales y rentabilizar la participación en estos encuentros exige un trabajo previo de prospección que no siempre resulta sencillo. Ahí ha encontrado su oportunidad DataOrigin, la startup fundada y dirigida por Joaquín Montesinos, que facilita información sobre las compañías que participan en eventos profesionales de distintos sectores y países.

"No te hace falta ir a una feria de Alemania para saber qué empresas asisten y poder hacer una prospección comercial dentro del evento", explica el emprendedor, cuya compañía trabaja principalmente con empresas españolas que buscan ampliar su actividad en Europa, aunque ya recibe solicitudes de mercados como Francia, Estados Unidos y Japón.

La inteligencia artificial constituye la base tecnológica de Data Origin, aunque Montesinos prefiere que sus clientes perciban sus aplicaciones prácticas antes que la complejidad de las herramientas utilizadas. "Lo que hay detrás de Data Origin es todo inteligencia artificial", afirma el directivo, quien detalla que esta tecnología interviene en la identificación de asistentes a ferias, la recopilación de información comercial y la automatización de tareas internas.

Su objetivo es aumentar la productividad de un equipo reducido y aprovechar las posibilidades de la IA para mejorar tanto los procesos propios como los servicios que ofrece a sus clientes, especialmente en los departamentos de marketing y ventas.

Más allá de su propia experiencia, Montesinos considera que numerosas organizaciones todavía tienen un amplio recorrido para integrar adecuadamente la inteligencia artificial en sus operaciones. "Cada uno cree que utiliza la inteligencia artificial mejor, pero luego cuando te pones a ver los procesos ves que hay mucho margen de mejora", advierte el fundador de Data Origin, quien reclama una revisión más exigente de las dinámicas empresariales. "Hay que hacer autocrítica de qué procesos están no siendo automatizados dentro de la empresa e intentar mejorarlo", sostiene, convencido de que observar las prácticas de otras organizaciones puede ayudar a identificar nuevas oportunidades de eficiencia.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.