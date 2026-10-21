Javier Cortés (Gamma), en el media corner de DISRUPTORES en el Valencia Digital Summit 2026. DISRUPTORES

El directivo de Gamma, con una extensa trayectoria en Silicon Valley y compañías como Instacart o Flexport, defiende en VDS 2026 la colaboración entre humanos e inteligencia artificial y reclama mayor ambición internacional a los emprendedores españoles.

Javier Cortés (Gamma): "En España tenemos muchísimo talento, pero hay que creérselo más y pensar en global"

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LO ESENCIAL Las claves Javier Cortés, chief of staff de Gamma, aboga por la 'co-inteligencia' como un modelo de colaboración entre profesionales y sistemas inteligentes para mejorar la productividad. El directivo urge a los emprendedores españoles a perder el miedo, salir de su zona de confort y desarrollar productos con vocación y ambición global desde sus inicios. Cortés destaca el gran talento del ecosistema tecnológico valenciano y atribuye su consolidación a la colaboración público-privada y a la atracción de profesionales internacionales. La novena edición de Valencia Digital Summit (VDS) reúne a más de 12.000 profesionales de 120 países y 800 inversores para debatir sobre IA, movilidad y energía. Preguntas ¿Por qué Javier Cortés defiende la 'co-inteligencia' como modelo para Gamma? Cortés plantea la co-inteligencia como colaboración entre personas y sistemas para aprovechar la IA sin perder la aportación humana; lo propone como vía para mejorar productividad y calidad de los resultados. ¿Qué diferencia identifica Javier Cortés entre el ecosistema emprendedor español y el estadounidense? Señala que en Estados Unidos los fundadores piensan desde el inicio en un mercado global, mientras que en España persiste una orientación más local que limita la ambición internacional de las startups. ¿Qué consecuencias tiene para el emprendimiento valenciano la colaboración público-privada que describe Cortés? Ha permitido consolidar una comunidad tecnológica que atrae talento extranjero y hace crecer el ecosistema local, facilitando la creación y escalado de proyectos tecnológicos. ¿Cómo afecta a los ciudadanos la mayor adopción de inteligencia artificial según Javier Cortés? A corto plazo afecta la forma de trabajar en empresas tecnológicas al permitir hacer tareas más rápido y con mayor calidad; a medio plazo puede transformar productos y servicios que utilizan los ciudadanos. ¿Qué papel juega la Valencia Digital Summit en la estrategia de internacionalización que menciona Cortés? VDS funciona como plataforma que reúne a miles de profesionales e inversores internacionales, amplificando la visibilidad del ecosistema valenciano y ofreciendo oportunidades para lanzar proyectos con vocación global.

La inteligencia artificial está transformando la manera de desarrollar productos y organizar el trabajo en las empresas tecnológicas, pero su verdadero potencial dependerá de la capacidad de los profesionales para incorporarla a sus actividades cotidianas. Javier Cortés, chief of staff de Gamma, defiende que las organizaciones deben superar las reticencias ante esta tecnología y aprovechar sus posibilidades para mejorar la productividad y la calidad de los resultados.

"Yo creo que lo más importante es que traigamos la inteligencia artificial a la mesa, que no tengamos miedo de lo que nos pueda hacer, sino de considerarlo un aliado para poder hacer las cosas mejor, más rápido y con unos outputs de mayor calidad", explica el directivo valenciano, que lleva seis años trabajando en este ámbito y que anteriormente desarrolló su carrera en compañías como Instacart y Flexport. Su propuesta pasa por la 'co-inteligencia', un modelo de colaboración entre personas y sistemas inteligentes en el que considera imprescindible preservar la aportación humana.

Tras dos décadas de experiencia profesional fuera de España, buena parte de ellas vinculadas al ecosistema tecnológico estadounidense, Cortés también identifica diferencias relevantes en la ambición comercial de los emprendedores de ambos países. A su juicio, España dispone de profesionales cualificados, tanto en perfiles técnicos como empresariales, pero todavía necesita reforzar su capacidad para desarrollar compañías con vocación internacional desde sus primeras etapas.

"En Estados Unidos se vive de otra manera porque no piensan en un mercado acotado, sino que cuando montan un producto montan a nivel global", señala, convencido de que superar las limitaciones geográficas constituye un paso necesario para aumentar la competitividad del emprendimiento español. "Hay que creérselo un poquito más, salir de nuestra zona de confort", insiste.

Cortés también mantiene una vinculación especial con el ecosistema emprendedor valenciano, del que formó parte durante los primeros pasos de la actual Valencia Digital Summit. Desde aquella etapa inicial, recuerda, existía la convicción de que la ciudad contaba con suficiente talento para desarrollar proyectos tecnológicos competitivos y atraer profesionales internacionales. "Siempre creímos que había muchísimo talento en Valencia", asegura el directivo, quien atribuye la consolidación del ecosistema a la colaboración entre agentes públicos y privados y al trabajo de la asociación local de startups.

A su juicio, esta coordinación ha permitido crear una comunidad tecnológica que continúa creciendo y beneficiándose de la llegada de profesionales extranjeros con nuevas experiencias y formas de abordar la innovación.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.