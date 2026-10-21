Constrik capta 350.000 euros para introducir la inteligencia artificial en los proyectos de construcción

La startup española, fundada este mismo año, cierra una ronda liderada por Plus Partners para acelerar su implantación entre grandes y medianas constructoras.

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LO ESENCIAL Las claves La startup española Constrik Intelligence ha cerrado una ronda de financiación pre-seed de 350.000 euros liderada por Plus Partners. Su plataforma utiliza inteligencia artificial para optimizar la preparación de ofertas y el análisis económico en los departamentos de estudios de las constructoras. Los fondos se destinarán a ampliar el equipo con nuevas contrataciones y acelerar la comercialización en empresas medianas y grandes del sector. La empresa ya ha realizado un programa piloto con un gran grupo constructor catalán y ha iniciado la implantación de su software en la constructora San Martín.

La construcción sigue siendo uno de los sectores más rezagados en la adopción de inteligencia artificial, pese a las oportunidades que esta tecnología ofrece para automatizar algunas de sus tareas más complejas y mejorar la rentabilidad de los proyectos. Una oportunidad de mercado que pretende aprovechar Constrik Intelligence, startup española fundada en 2026 que acaba de cerrar una ronda de financiación pre-seed de 350.000 euros liderada por Plus Partners, con la que aspira a acelerar la comercialización de una plataforma dirigida a los departamentos de estudios de las empresas constructoras.

La compañía, fundada por Octavi Uyà, concentra su propuesta tecnológica en una fase especialmente delicada para estas organizaciones: la preparación de las ofertas y el análisis económico de los proyectos antes de comprometerse a ejecutarlos. Un proceso que exige revisar documentación técnica, realizar mediciones, solicitar presupuestos a proveedores y valorar miles de partidas, frecuentemente bajo una considerable presión de tiempo y con equipos reducidos. Cualquier error en estos cálculos puede acabar comprometiendo la rentabilidad de una obra, puesto que las constructoras asumen habitualmente la ejecución de los trabajos por un precio previamente establecido.

Según los datos recogidos por la propia compañía, apenas el 11,4% de las empresas españolas de construcción utiliza inteligencia artificial, frente al 17,5% de la industria y el 25,7% de los servicios. Este retraso tecnológico resulta particularmente significativo en unos departamentos de estudios que continúan dependiendo, en buena medida, de procesos manuales, herramientas tradicionales y conocimientos acumulados por profesionales con una larga experiencia en el sector.

"El departamento de estudios es donde de verdad se decide el margen de una constructora, y sin embargo sigue funcionando con herramientas de hace veinte años y con un conocimiento que vive en la cabeza de dos o tres personas", explica Octavi Uyà, fundador y consejero delegado de Constrik.

La plataforma desarrollada por esta firma incorpora herramientas de inteligencia artificial para auditar presupuestos, recuperar información de ofertas anteriores, gestionar las solicitudes de precios a empresas industriales y elaborar planificaciones de obra, además de identificar posibles interferencias en los proyectos. Su tecnología se integra con las herramientas de presupuestación utilizadas habitualmente en el sector y, según la compañía, mantiene alojados los datos de sus clientes en territorio español.

La relevancia económica de estos procesos se aprecia en el propio funcionamiento comercial de las constructoras. De acuerdo con las estimaciones que maneja Constrik, una empresa mediana puede preparar decenas de ofertas anuales para promotoras privadas y administraciones públicas, con una tasa media de adjudicación de aproximadamente una de cada ocho propuestas. Ello obliga a dedicar numerosos recursos a estudiar proyectos que finalmente no llegan a contratarse, al tiempo que incrementa la importancia de identificar posibles desviaciones de costes antes de presentar una oferta.

Acelerar su crecimiento

Constrik ya ha completado un programa piloto con un gran grupo constructor catalán, cuya identidad no ha trascendido, y ha comenzado la implantación de su tecnología en San Martín, una empresa con más de un siglo de trayectoria. Estas dos experiencias constituyen las primeras referencias comerciales de la startup, que pretende concentrar su crecimiento en constructoras de tamaño mediano y grande.

Los 350.000 euros obtenidos en la ronda permitirán acometer las tres primeras contrataciones de la compañía, que incorporará un perfil comercial especializado en construcción, un ingeniero de implantación y un desarrollador full-stack. Con este refuerzo, Constrik busca ampliar su capacidad de despliegue y acompañar la integración de su software en los procesos habituales de trabajo de sus clientes.

La operación cuenta con el respaldo de Plus Partners, cuyo cofundador, Enrique Linares, destaca el conocimiento sectorial del emprendedor como uno de los principales argumentos de inversión. "El sector de la construcción no se transforma por personas externas sino por personas que han trabajado dentro durante años y están obsesionados con resolver los problemas que han sufrido en primera persona. Una de estas personas es Octavi Uyà", sostiene el inversor.

Linares considera, además, que la escasa digitalización de la industria abre nuevas oportunidades para compañías especializadas en resolver problemas operativos mediante inteligencia artificial. En el caso de Constrik, esa estrategia pasa por intervenir en las tareas de preparación y gestión de proyectos, donde las decisiones sobre precios, costes y planificación condicionan posteriormente los márgenes económicos de las obras.