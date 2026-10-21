El fundador de ClickUp advierte en VDS 2026 de que muchas empresas están perdiendo dinero por utilizar incorrectamente la inteligencia artificial y señala la escasez de ingenieros especializados como uno de los grandes desafíos tecnológicos. También identifica a Valencia como uno de los nuevos polos de innovación en Europa.

Chris Cunningham (ClickUp): "Tenemos ingenieros que cobran más de un millón de dólares al año por la guerra del talento en IA"

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LO ESENCIAL Las claves Chris Cunningham, fundador de ClickUp, revela que pagan salarios de más de un millón de dólares al año a ingenieros para retener talento frente a la competencia de gigantes como OpenAI. El directivo advierte que muchas empresas están desperdiciando dinero en créditos de IA por falta de preparación para implementar esta tecnología de manera eficiente. Cunningham compara a Valencia con 'la nueva Miami' por su creciente atractivo como polo tecnológico frente a Madrid y Barcelona durante su participación en el Valencia Digital Summit.

La competencia por los profesionales especializados en inteligencia artificial está disparando las remuneraciones en las compañías tecnológicas, hasta alcanzar cifras que hace apenas unos años parecían reservadas a sus principales ejecutivos. Chris Cunningham, fundador de ClickUp, ha puesto números a esta batalla por el talento durante su participación en Valencia Digital Summit.

"En ClickUp tenemos varios ingenieros que ganan más de un millón de dólares al año de salario", asegura el empresario, quien atribuye estas retribuciones a la presión competitiva de gigantes como OpenAI y otras compañías del sector. "Para retener a tus mejores profesionales necesitas ofrecerles buenos salarios, darles participaciones en la empresa y hacerles sentir que forman parte de algo grande, porque de lo contrario se marcharán a otro sitio", advierte.

Más allá de las dificultades para contratar especialistas, Cunningham considera que muchas organizaciones están abordando la adopción de inteligencia artificial sin la preparación necesaria, lo que provoca importantes ineficiencias económicas. "La mayoría de las empresas saben que necesitan utilizar inteligencia artificial, pero no saben cómo hacerlo, así que desperdician todos esos créditos de IA y están perdiendo dinero", sostiene el fundador de ClickUp.

A su juicio, las compañías deben profundizar en el conocimiento de herramientas como Claude Code o Codex, mejorar sus capacidades para interactuar con los modelos y prepararse para un escenario comercial en el que los asistentes inteligentes sustituyan progresivamente algunas búsquedas tradicionales. La visibilidad de los negocios en estos nuevos canales será determinante para captar clientes.

En su primera visita a Valencia, el empresario estadounidense también ha destacado el creciente atractivo de la ciudad como destino tecnológico y empresarial, estableciendo paralelismos con la transformación de determinadas urbes norteamericanas que han conseguido atraer inversión y profesionales procedentes de los grandes centros económicos tradicionales. "Creo que Valencia es como la nueva Miami, la nueva ciudad de moda", afirma Cunningham, quien considera que la capital valenciana está ganando protagonismo frente a los polos consolidados de Madrid y Barcelona. Su interés por España, asegura, también responde a factores culturales y de calidad de vida que pueden contribuir a reforzar la capacidad de atracción del ecosistema emprendedor.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.