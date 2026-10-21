La consejera delegada de ENISA reivindica en VDS 2026 el impacto de la Ley de Startups y la consolidación de su certificación como un distintivo de calidad para inversores y administraciones públicas. La entidad ha financiado más de 800 empresas valencianas con 120 millones de euros.

Carolina Rodríguez (ENISA): "Ya hemos certificado 3.000 startups en España y 275 en Valencia"

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LO ESENCIAL Las claves ENISA ha certificado ya a 3.000 startups en toda España, de las cuales 275 se ubican en la Comunitat Valenciana. El ecosistema valenciano se consolida como el tercer polo de actividad de ENISA con más de 800 empresas financiadas y 120 millones movilizados. El sello de certificación de la Ley de Startups se ha convertido en una referencia cada vez más demandada por inversores y convocatorias públicas. La consejera delegada Carolina Rodríguez destaca el impacto de la inteligencia artificial para reducir costes y validar proyectos en etapas tempranas. Preguntas ¿Por qué ENISA ha certificado ya 3.000 startups en España, según Carolina Rodríguez? Porque la implementación de la Ley de Startups y el procedimiento de certificación han facilitado que las empresas soliciten el sello desde su constitución, convirtiéndolo en referencia para inversores y convocatorias públicas. ¿Qué consecuencias tiene para las startups valencianas que ENISA haya financiado más de 800 empresas y movilizado 120 millones en la región? Ya ha aumentado el acceso a capital y la capacidad de escalar proyectos locales; en el futuro podría consolidar a Valencia como polo internacional y atraer más inversores y talento. ¿Quién es Carolina Rodríguez y qué papel tiene en ENISA? Es la consejera delegada de ENISA, responsable de dirigir la estrategia de financiación de pymes innovadoras y de promover la certificación de startups como referencia para inversores y administraciones. ¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial los procesos de creación de compañías, según ENISA? La IA generativa permite validar propuestas en fases tempranas, reduciendo tiempo y costes de experimentación y acelerando la entrada al mercado. ¿Qué significa para Valencia que VDS reúna a más de 12.000 profesionales y cientos de inversores este 2026? Significa mayor visibilidad internacional y un efecto económico directo ya observado en ediciones previas; además potencia las redes de inversión que pueden canalizar capital hacia startups locales.

El ecosistema emprendedor valenciano se ha consolidado como el tercer gran polo de actividad de ENISA en España, por detrás de Madrid y Barcelona, con más de 800 empresas financiadas y 120 millones de euros movilizados por la entidad pública.

Así lo ha explicado Carolina Rodríguez, consejera delegada de ENISA, durante su participación en Valencia Digital Summit, donde ha destacado la articulación del tejido innovador de la región y su creciente proyección internacional. "Hay muchísimas iniciativas que en colaboración público-privada están empujando el ecosistema valenciano", señala Rodríguez, quien considera que el crecimiento del encuentro tecnológico refleja la madurez alcanzada por las startups locales y su capacidad para atraer talento, inversión y nuevas oportunidades empresariales.

La aplicación de la Ley de Startups constituye otro de los grandes avances que reivindica la responsable de ENISA, especialmente por la consolidación de un sistema de certificación que comienza a tener efectos más allá de los incentivos inicialmente previstos.

"Estamos en 3.000 empresas emergentes certificadas. En Valencia en concreto estamos en torno a 200, estamos en 275, de hecho, y creciendo", detalla Rodríguez, quien explica que cada vez más compañías solicitan este reconocimiento prácticamente desde su constitución. A su juicio, el sello se ha convertido en una referencia para inversores y administraciones públicas: "Los inversores cada vez lo piden más", asegura, al tiempo que destaca su incorporación como requisito en determinadas convocatorias y programas públicos de apoyo empresarial.

La inteligencia artificial también está modificando los procesos de creación y desarrollo de nuevas compañías, una transformación que ENISA contempla como una oportunidad para acelerar la innovación y reducir los costes de experimentación. Rodríguez considera que las herramientas generativas permiten a los emprendedores desarrollar sus propuestas y comprobar su viabilidad comercial en etapas mucho más tempranas.

"Supone mayor eficiencia, mayor reducción de tiempo y de costes", sostiene la consejera delegada, quien destaca especialmente la posibilidad de validar soluciones antes de comprometer grandes inversiones. Esta capacidad para acortar los ciclos de desarrollo puede facilitar la aparición de nuevos proyectos empresariales y acelerar su llegada al mercado.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.