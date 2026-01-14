Osapiens levanta 100 millones de dólares, alcanza el estatus de unicornio y suma a BlackRock y Temasek a su capital

Las claves nuevo Generado con IA Osapiens, startup alemana de software empresarial, ha levantado 100 millones de dólares en una ronda Serie C, alcanzando el estatus de unicornio. La operación está liderada por Decarbonization Partners, vehículo de inversión de BlackRock y Temasek, y refuerza el accionariado institucional de la compañía. Osapiens planea destinar los fondos a acelerar la innovación y a expandir su presencia internacional, especialmente en mercados como Asia y Estados Unidos. La empresa cuenta con más de 550 empleados y da servicio a más de 2.400 clientes globales, incluyendo grandes firmas como Coca-Cola, Lidl y Carrefour.

La alemana Osapiens, startup especializada en software empresarial para cumplimiento normativo, sostenibilidad y eficiencia operativa, ha cerrado una ronda de financiación Serie C de 100 millones de dólares que la sitúa oficialmente en el club de los unicornios, según ha podido saber en exclusiva DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

La operación está liderada por Decarbonization Partners, el vehículo de inversión impulsado por BlackRock y Temasek, y está pendiente de las aprobaciones regulatorias habituales.

Con esta ronda, que comenzó a gestarse en septiembre del año pasado, Osapiens eleva su valoración por encima de los 1.000 millones de dólares y consolida un accionariado plagado de grandes inversores institucionales.

Decarbonization Partners se suma así a Goldman Sachs, que lideró la Serie B de 120 millones de dólares en 2024, y a Armira Growth, al frente de la Serie A de 27 millones cerrada en 2023.

Alberto Zamora, cofundador y CEO de la firma, explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL que “realmente nos ha ido muy bien y no necesitábamos dinero, porque la mayoría de la Serie B no la habíamos gastado. Pero hay momentos en los que es buena idea hablar con inversores, y cuando vimos lo que estaban creando BlackRock y Temasek entendimos que la combinación era perfecta desde un punto de vista estratégico”.

Actualmente, Osapiens cuenta con más de 550 empleados repartidos entre Europa y Estados Unidos, y da servicio a más de 2.400 clientes en todo el mundo, entre los que figuran grandes grupos industriales y de distribución como Coca-Cola, North America, Lidl, Carrefour, Otto o Acciona-Nordex.

La compañía no ha hecho pública la valoración exacta ni los porcentajes adquiridos en esta última ampliación de capital. Al respecto, Zamora se limita a confirmar que esta serie C “es una inversión minoritaria y seguimos teniendo, como fundadores y empleados, al menos al 50% de la compañía y la mayoría en el consejo, que para nosotros era muy importante”.

Alemana liderada por un español

Fundada en 2018 en Mannheim (Alemania), Osapiens es uno de los actores europeos de referencia en software empresarial ligado a las crecientes exigencias regulatorias en materia de sostenibilidad, cadena de suministro y reporting no financiero.

Según Zamora, el capital captado se destinará a acelerar la innovación de producto y a impulsar su crecimiento internacional, tanto en mercados donde ya opera como en nuevas geografías.

“Para ser líder de una categoría tienes que ser global. No puedes ser líder si no tienes presencia fuerte en Asia y América. Y ahí es donde la combinación de BlackRock y Temasek es perfecta para nosotros. Temasek tiene Singapur como hub en Asia y BlackRock es la mayor gestora de inversión del mundo. Esa combinación nos puede catapultar a ser mucho más global”, detalla Alberto Zamora.

“Estados Unidos es un foco muy grande para nosotros. Ya tenemos más de 50 grandes empresas utilizando nuestra plataforma, pero hasta ahora el foco había estado más en Europa. Eso lo vamos a cambiar e invertir de forma clara en ese mercado”, añade.

Plataforma global

En estos momentos, su herramienta integra más de 25 soluciones empresariales sobre una infraestructura multi-tenant, que combina automatización basada en inteligencia artificial y colaboración entre compañías a lo largo de toda la cadena de valor.

El objetivo último, según el mensaje trasladado al mercado, es reforzar su posición como plataforma global para el crecimiento sostenible, en un contexto de endurecimiento normativo y mayor presión sobre las grandes corporaciones para ganar trazabilidad, eficiencia y capacidad de adaptación.

“Para crecer de forma sostenible, las empresas tienen que pensar en dos cosas: minimizar riesgos y maximizar eficiencia. El crecimiento sostenible es mucho más amplio que el ESG. Incluye compliance, reporting, ciberseguridad, resiliencia, mantenimiento, calidad, circularidad...”, concluye Zamora.

“Pero las empresas ya no pueden permitirse tener cinco soluciones diferentes. Con menos presupuesto y menos gente, necesitan una plataforma que les ayude a resolver muchos problemas a la vez, con menos coste y menos trabajo. Nuestra ventaja es que construimos primero la plataforma y luego las soluciones”, asegura.