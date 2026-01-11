El ojo clínico de la ingeniería civil: drones y algoritmos para aterrizar el mantenimiento de carreteras en la era digital
El primer producto de la gallega Aguia genera automáticamente informes sobre los defectos en pavimentos asfálticos como grietas, baches y otros elementos de la red viaria como señales, pintura o imbornales.
Su tecnología, premiada por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE), otorga una máxima usabilidad de resultados a los gestores de infraestructuras como administraciones públicas o empresas privadas.
Más información: La pionera ingeniería española de izado de buques de gran tonelaje para un sector naval más competitivo y sostenible
Las claves
nuevo
Generado con IA
La startup gallega Aguia emplea drones e inteligencia artificial para inspeccionar y mantener infraestructuras críticas como carreteras.
Su sistema automatiza la generación de informes detallados sobre el estado del pavimento, integrándolos en Sistemas de Información Geográfica y gemelos digitales.
Aguia ha sido reconocida con el Premio Innovación Aeronáutica 2025 y mantiene contratos y pilotos con administraciones públicas como la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid y diputaciones.
La empresa se encuentra en proceso de internacionalización, con acuerdos en Dubái y explorando mercados en Estados Unidos y México.
La inteligencia artificial continuará este 2026 marcando el desarrollo del sector tecnológico a escala mundial y el papel de las startups va a continuar siendo determinante para aterrizar esta tecnología tan transformadora en el mercado.
La startup gallega Aguia es el caso paradigmático de talento español para afrontar con éxito esta mayúscula meta que afronta nuestra sociedad. La compañía cofundada por los ingenieros aeronáuticos Javier Losada y Juan Pan pone al servicio de las administraciones públicas y la empresa privada una tecnología puntera para la supervisión de infraestructuras críticas gracias al potencial del uso de drones e inteligencia artificial.
Su primer producto está desarrollado para evaluar el estado del pavimento de carreteras (PCI) y ya ha cosechado el reconocimiento del sector de la ingeniería en España al alzarse como ganadora del Premio Innovación Aeronáutica 2025 que concede el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE).
DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa en este punto de inflexión para la startup con Juan Pan, cofundador de Aguia, compañía que está asentando su crecimiento en España y que ya mira al exterior este año con intereses en Oriente Medio, Estados Unidos y Latinoamérica, una estrategia de expansión que refuerza el reciente reconocimiento del COIAE.
La génesis de Aguia se remonta a los años 90, cuando los dos cofundadores, Juan Pan y Javier Losada, se conocieron durante la carrera universitaria en Madrid. Aunque su intención siempre fue volver a su tierra natal, Galicia, la mayor parte del sector aeronáutico se concentraba en Madrid y Andalucía en aquel entonces y la decisión siempre quedaba postergada. Hasta que llegó la pandemia del coronavirus.
El parón de la pandemia propició a ambos el brainstorming necesario para investigar y establecer las bases del modelo de negocio que daría lugar definitivamente a Aguia en mayo de 2022.
"Nos pareció que el tema de las inspecciones de infraestructuras tenía bastante margen de mejora. En la actualidad, continúan siendo los inspectores quienes recorren las carreteras en sus vehículos y van tomando nota de todo lo que hay. Es cierto que estos profesionales conocen muy bien sus carreteras, pero toda esa información suele estar en la cabeza de una persona".
"Es muy difícil trasladarla de manera adecuada a un sitio donde los gestores pues pueden utilizarla para tomar las mejores decisiones. Digamos que falla la parte de la digitalización", añade Pan.
Ahí es donde Aguia aporta todo su valor añadido a la gestión de infraestructuras. Su tecnología genera automáticamente un informe pormenorizado de los defectos de las carreteras, fácilmente integrables en el Sistema de Información Geográfica (GIS) o gemelo digital, que proporciona una máxima usabilidad de resultados al gestor de la infraestructura.
"Analizamos con algoritmos de manera automática las imágenes del dron y lo incorporamos a un proceso automático de manera que los informes de estado se generan también automáticamente"
El sistema realiza mediciones de longitudes de grieta y áreas del resto de defectos directamente a partir de las imágenes, a lo largo de miles de kilómetros y con precisión centimétrica. La empresa aporta las fotos obtenidas en los vuelos, para que se puedan revisar las condiciones de la carretera de manera totalmente independiente del análisis automático. Igualmente, los detalles de los defectos se apreciarán con precisión.
"Los gestores se están equipando de vehículos terrestres con distintos tipos de de sensores para hacer la inspección a medida que recorre un vehículo la carretera. Pero lo que nos hemos encontrado es que estos sistemas suelen ser bastante caros y también requieren de un análisis manual en oficina". Es decir, se ha avanzado con la automatización en la captación de datos, pero "sigue siendo necesario un trabajo manual en la parte del análisis".
En este punto, el dron es un elemento de gran valor para sobrevolar el elemento que se quiera inspeccionar, bien sea un puente, una carretera u otro tipo de infraestructura.
"Después, analizamos con algoritmos de manera automática todas las imágenes que obtiene el dron y lo incorporamos a un proceso automático de manera que los informes de estado se generan también de manera automática", detalla el cofundador de Aguia.
Administración pública: principal cliente
"El alto nivel de automatización en el flujo de trabajo nos permite ser muy eficientes y generar los informes que hay que entregar en plazos muy reducidos con alta calidad".
Su cliente principal es el sector público -Ministerio, comunidades autónomas y diputaciones-, sobre quien recae la gestión de las carreteras.
Hasta la fecha han realizado contratos y pruebas piloto con la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid y las diputaciones de Gipuzkoa y Cádiz.
"En una segunda ronda hemos empezado a contactar con ayuntamientos y empresas privadas vinculadas con el mantenimiento, y también a tantear el mercado internacional, puesto que este tipo de propuestas innovadoras muchas veces tienen mejor aceptación en otros mercados", añade. Así, cabe destacar que también están en contacto con ayuntamientos grandes ciudades como Madrid, Gijón y Granada.
La implementación de este tipo de soluciones digitales que facilita la nueva etapa de madurez de la transformación digital entronca, a su vez, con unos protocolos en la esfera pública que no siempre se rigen con la celeridad y flexibilidad que el momento exige.
"Es un sector con una actitud a priori conservadora. Por eso siempre ofrecemos realizar una pequeña prueba para que puedan ver el impacto y funcionamiento de nuestra tecnología"; precisa el emprendedor.
El sector privado también se está interesando por su solución para la conservación de infraestructuras críticas bajo su responsabilidad, aunque todavía se está abordando una primera toma de contacto.
Internacionalización: Oriente Medio, EEUU y Latam
Para 2026, la empresa se ha propuesto realizar su primer proyecto fuera de España. Para ello, ya han firmado un acuerdo de colaboración con una empresa en Dubái para operar en Oriente Medio y están patentando su proceso en Estados Unidos.
Al mismo tiempo están explorando mercados como México, gracias al apoyo del ICEX y las "antenas" comerciales de la Xunta de Galicia. "México es un país interesante por su cercanía a Estados Unidos con quien mantiene muchos vínculos".
"En el extranjero buscamos socios locales para aplicar las diferentes normativas de vuelo de drones y las estructuras administrativas de cada país", puntualiza Juan Pan.
Pese a su corta trayectoria, Aguia ya ha cosechado importantes reconocimientos.
Reconocimientos
“Nosotros consideramos que ya ha sido un éxito poder completar los tres itinerarios de BFAero -incubación, aceleración, consolidación-, competíamos con otras empresas con un producto de gran calidad y, en algunos casos, en un nivel de desarrollo muy superior”.
El equipo también está muy orgulloso de haber sido seleccionados para la final del South Summit 2024, en la vertical de spacetech, y también fue finalista en la edición de 2025 del Premio Emprendedores y Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa, y una de las 101 empresas seleccionadas en el evento Top101 Spain Up Nation organizado por ENISA.
"En el extranjero buscamos socios locales para aplicar las diferentes normativas de vuelo de drones y las estructuras administrativas de cada país"
En la recta final de 2025, se alzaron como finalistas en la competición de startups de la feria Big5 Global, que se celebró en Dubái, a finales de noviembre.
“Y, por supuesto, nos ha hecho mucha ilusión el Premio de Innovación del COIAE, porque somos conscientes del alto nivel que hay en los candidatos que se presentan cada año”, concluye Pan.
Sin lugar a dudas, un proyecto con sello español que comienza a abrirse un hueco en el ecosistema startup de este país y que demuestra cómo la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial están abriendo un nuevo tiempo en la economía y la sociedad.