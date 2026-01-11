El ojo clínico de la ingeniería civil: drones y algoritmos para aterrizar el mantenimiento de carreteras en la era digital

Javier Losada (primer plano) y Juan Pan (detrás), en el acto de entrega del Premio Innovación 2025 del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE).

Las claves nuevo Generado con IA La startup gallega Aguia emplea drones e inteligencia artificial para inspeccionar y mantener infraestructuras críticas como carreteras. Su sistema automatiza la generación de informes detallados sobre el estado del pavimento, integrándolos en Sistemas de Información Geográfica y gemelos digitales. Aguia ha sido reconocida con el Premio Innovación Aeronáutica 2025 y mantiene contratos y pilotos con administraciones públicas como la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid y diputaciones. La empresa se encuentra en proceso de internacionalización, con acuerdos en Dubái y explorando mercados en Estados Unidos y México.

La inteligencia artificial continuará este 2026 marcando el desarrollo del sector tecnológico a escala mundial y el papel de las startups va a continuar siendo determinante para aterrizar esta tecnología tan transformadora en el mercado.

La startup gallega Aguia es el caso paradigmático de talento español para afrontar con éxito esta mayúscula meta que afronta nuestra sociedad. La compañía cofundada por los ingenieros aeronáuticos Javier Losada y Juan Pan pone al servicio de las administraciones públicas y la empresa privada una tecnología puntera para la supervisión de infraestructuras críticas gracias al potencial del uso de drones e inteligencia artificial.

Su primer producto está desarrollado para evaluar el estado del pavimento de carreteras (PCI) y ya ha cosechado el reconocimiento del sector de la ingeniería en España al alzarse como ganadora del Premio Innovación Aeronáutica 2025 que concede el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE).

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa en este punto de inflexión para la startup con Juan Pan, cofundador de Aguia, compañía que está asentando su crecimiento en España y que ya mira al exterior este año con intereses en Oriente Medio, Estados Unidos y Latinoamérica, una estrategia de expansión que refuerza el reciente reconocimiento del COIAE.

La génesis de Aguia se remonta a los años 90, cuando los dos cofundadores, Juan Pan y Javier Losada, se conocieron durante la carrera universitaria en Madrid. Aunque su intención siempre fue volver a su tierra natal, Galicia, la mayor parte del sector aeronáutico se concentraba en Madrid y Andalucía en aquel entonces y la decisión siempre quedaba postergada. Hasta que llegó la pandemia del coronavirus.

El parón de la pandemia propició a ambos el brainstorming necesario para investigar y establecer las bases del modelo de negocio que daría lugar definitivamente a Aguia en mayo de 2022. "Nos pareció que el tema de las inspecciones de infraestructuras tenía bastante margen de mejora. En la actualidad, continúan siendo los inspectores quienes recorren las carreteras en sus vehículos y van tomando nota de todo lo que hay. Es cierto que estos profesionales conocen muy bien sus carreteras, pero toda esa información suele estar en la cabeza de una persona".

"Es muy difícil trasladarla de manera adecuada a un sitio donde los gestores pues pueden utilizarla para tomar las mejores decisiones. Digamos que falla la parte de la digitalización", añade Pan. Ahí es donde Aguia aporta todo su valor añadido a la gestión de infraestructuras. Su tecnología genera automáticamente un informe pormenorizado de los defectos de las carreteras, fácilmente integrables en el Sistema de Información Geográfica (GIS) o gemelo digital, que proporciona una máxima usabilidad de resultados al gestor de la infraestructura.

"Analizamos con algoritmos de manera automática las imágenes del dron y lo incorporamos a un proceso automático de manera que los informes de estado se generan también automáticamente" Juan Pan, cofundador de Aguia

El sistema realiza mediciones de longitudes de grieta y áreas del resto de defectos directamente a partir de las imágenes, a lo largo de miles de kilómetros y con precisión centimétrica. La empresa aporta las fotos obtenidas en los vuelos, para que se puedan revisar las condiciones de la carretera de manera totalmente independiente del análisis automático. Igualmente, los detalles de los defectos se apreciarán con precisión.

"Los gestores se están equipando de vehículos terrestres con distintos tipos de de sensores para hacer la inspección a medida que recorre un vehículo la carretera. Pero lo que nos hemos encontrado es que estos sistemas suelen ser bastante caros y también requieren de un análisis manual en oficina". Es decir, se ha avanzado con la automatización en la captación de datos, pero "sigue siendo necesario un trabajo manual en la parte del análisis".

En este punto, el dron es un elemento de gran valor para sobrevolar el elemento que se quiera inspeccionar, bien sea un puente, una carretera u otro tipo de infraestructura.

"Después, analizamos con algoritmos de manera automática todas las imágenes que obtiene el dron y lo incorporamos a un proceso automático de manera que los informes de estado se generan también de manera automática", detalla el cofundador de Aguia.

Administración pública: principal cliente

"El alto nivel de automatización en el flujo de trabajo nos permite ser muy eficientes y generar los informes que hay que entregar en plazos muy reducidos con alta calidad".

Su cliente principal es el sector público -Ministerio, comunidades autónomas y diputaciones-, sobre quien recae la gestión de las carreteras.

