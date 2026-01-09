eVoost AI firma un acuerdo con Metrovacesa y cierra 2025 con 3.000 millones en volumen de negocio

Las claves nuevo Generado con IA eVoost AI cerró 2025 con un volumen de negocio inmobiliario de 3.000 millones de euros, multiplicando por quince su actividad respecto a 2024. La startup española firmó un acuerdo destacado con Metrovacesa, además de contratos con otras promotoras en Europa y Oriente Próximo. eVoost AI, fundada en 2024 y con sede en Abu Dabi, se apoya en alianzas internacionales y colaboraciones con empresas como Idealista para su expansión. La compañía prevé obtener beneficios de unos 40 millones de euros a medio plazo, impulsados por su crecimiento global y su plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial.

La proptech eVoost AI cerró el ejercicio 2025 con un volumen de negocio inmobiliario bajo acuerdos comerciales valorado en unos 3.000 millones de euros, tras multiplicar por quince su actividad respecto a finales de 2024. Entre los contratos firmados durante el año figura un acuerdo con Metrovacesa, una de las principales promotoras del mercado residencial español.

La compañía española, fundada en 2024 y con sede actual en Abu Dabi, señala que su crecimiento se apoya en la firma de acuerdos con promotoras y grupos inmobiliarios en distintos mercados, incluidos España, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

Además de Metrovacesa, eVoost AI ha cerrado contratos con otras firmas del sector en Europa y Oriente Próximo, como Danube Properties, Hercesa, Abauco o, además de contar con acuerdos y partnerships con compañías como Idealista para la analítica de datos en España, Italia y Portugal.

Según la empresa, el volumen anunciado no corresponde a ingresos directos, sino al valor agregado de las operaciones inmobiliarias vinculadas a sus acuerdos comerciales. De cara a los próximos años, la dirección apunta a un objetivo de beneficios de unos 40 millones de euros a medio plazo, ligado a la expansión internacional y al despliegue de su plataforma tecnológica en nuevos mercados.

Una startup española en la jungla emiratí

El CEO de esta startup es Cristian G. Pastrana. De ser promotor inmobiliario en su tierra y después a nivel nacional a solucionar en segundos muchos de los problemas de su gremio. Ese es el camino recorrido por Pastrana y su socio Koh Onozawa Martínez en apenas un año.

"Nos dimos cuenta de que, como promotores teníamos un problema tras el Covid que era común a todos los promotores: el 99% de los procesos de compra-venta de una vivienda o de suelo son presenciales", explicaba recientemente el CEO a DISRUPTORES desde la planta 15 de un lujoso rascacielos de Abu Dabi, con vistas al futuro Museo Guggenheim y al Louvre árabe.

Lo que ocurrió después de la pandemia es muy fácil de explicar: confluyeron esa necesidad de los promotores inmobiliarios y el despegue histórico de la inteligencia artificial. Eran dos mundos condenados a entenderse, afirmaba.