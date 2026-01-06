La española Legit.Health se alía con el grupo polaco Lux Med para expandir por Europa su dermatología asistida por IA

Hay proyectos emprendedores que están llamados a poner a las personas en el centro del relato y lograr que su tecnología, por muy puntera que sea, no pierda esa necesaria finalidad que es mejorar la vida de la gente.

La startup Legit.Health es el caso paradigmático de estos proyectos, muy centrados en el ámbito de la salud y la investigación, cuyos avances impactan de forma directa en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Legit.Health es un dispositivo médico de software basado en inteligencia artificial aplicada a la dermatología que ya está presente en varios países europeos, colaborando tanto con sistemas públicos de salud como con redes privadas, aseguradoras y compañías farmacéuticas.

"España es nuestro principal mercado, con una fuerte implantación en el sistema público, a nivel de comunidades autónomas, así como en el sector privado. Además, contamos con proyectos activos en Francia, Suecia, Portugal, Alemania y Polonia, donde recientemente hemos anunciado una colaboración estratégica con LUX MED, parte del Grupo Bupa", explica para DISRUPTORES-EL ESPAÑOL Andy Aguilar, CEO y cofundadora.

LUX MED forma parte del Grupo Bupa, uno de los referentes internacionales en salud, con presencia global y una amplia experiencia impulsando innovación y calidad asistencial. Su alcance internacional amplifica el impacto potencial de esta colaboración.

La empresa incorporará los algoritmos de última generación de Legit.Health, que dan soporte al diagnóstico y miden la severidad de más de 323 patologías dermatológicas a partir de imágenes tomadas con un teléfono móvil.

Esta tecnología pionera ya utilizada por hospitales y aseguradoras en varios países ofrece una precisión comparable a la de especialistas dermatólogos y representa un avance revolucionario en la forma en que se evalúan y monitorizan las enfermedades de la piel.

Utilización de la tecnología de la statup Legit.Health.

Una alianza que impulsa la innovación La dermatología es una especialidad saturada, con listas de espera prolongadas y una creciente incidencia de enfermedades cutáneas crónicas y cáncer de piel. La innovación en este ámbito se ha vuelto crítica para garantizar un acceso más rápido y equitativo a la atención sanitaria.

La colaboración con LUX MED permitirá implementar estas capacidades en uno de los ecosistemas sanitarios más avanzados de Europa, abriendo la puerta a la expansión hacia nuevos mercados estratégicos, explican desde la compañía.

Este acuerdo representa un hito en la estrategia de expansión de Legit.Health, que continúa consolidando su presencia en Europa con alianzas que demuestran su valor clínico y su capacidad de impacto.

Junto con LUX MED, la compañía podrá llegar a más pacientes y profesionales, dando un paso decisivo hacia su objetivo de democratizar la dermatología especializada a escala internacional.

"Estamos impulsando nuestra expansión en Europa de forma progresiva, especialmente en Reino Unido, los países nórdicos y Europa Central" Andy Aguilar, CEO y cofundadora de Legit.Health

"A partir de esta base, estamos impulsando nuestra expansión en Europa de forma progresiva, priorizando mercados donde la presión asistencial en dermatología, las listas de espera, la escasez de especialistas hacen especialmente relevante el uso de herramientas de apoyo clínico basadas en IA como Reino Unido, los países nórdicos y Europa Central", añade Aguilar.

España es uno de sus principales mercados, donde más experiencia atesora la startup, tanto en la sanidad pública, especialmente a nivel de comunidades autónomas, como en la red privada.

"En cualquier país, los procesos de adopción en el sector público suelen requerir más tiempo debido a los procedimientos administrativos y de evaluación clínica y técnica. En paralelo, la sanidad privada y los grupos aseguradores suelen permitir despliegues más ágiles, lo que facilita validar impacto y escalar soluciones. En ambos entornos, el interés por herramientas que ayuden a mejorar el triaje, reducir listas de espera y optimizar recursos es cada vez mayor, y España está claramente alineada con las tendencias europeas".

El objetivo, en última instancia, es facilitar el acceso temprano a la atención dermatológica y optimizar los recursos sanitarios mediante tecnología validada clínicamente.

Latinoamérica, en el punto de mira

Pero la startup ya mira más allá de Europa. Según confirma la CEO a esta redacción, el objetivo de Legit.Health es "estar presente en aquellos países donde el acceso a la atención dermatológica especializada es limitado, y Latinoamérica forma parte de nuestra hoja de ruta a medio plazo".

De hecho, está operando en Brasil, donde cuenta con certificación regulatoria, con más países en su radar.

"Operamos ya en Brasil y analizamos otros países de la región donde el acceso al dermatólogo es limitado y la atención primaria juega un papel clave" Andy Aguilar, CEO y cofundadora de Legit.Health

"Estamos analizando otros países de la región donde el acceso al dermatólogo es limitado y la atención primaria juega un papel clave; nuestra tecnología permite apoyar al profesional sanitario en el triaje, la priorización de casos y la detección temprana de patologías cutáneas, utilizando únicamente imágenes tomadas con el móvil".

"El crecimiento en Latinoamérica lo abordaremos de forma progresiva, priorizando proyectos con instituciones, hospitales y grandes grupos sanitarios que garanticen impacto clínico real, escalabilidad y sostenibilidad", matiza la responsable de la ehealth española.

Fortalecimiento del equipo

El reto que supone esta expansión internacional irá acompañado de un refuerzo del equipo. Según explica la CEO, su estrategia de expansión se basa "en comprender en profundidad las necesidades sanitarias de cada país, identificar los principales retos de acceso a la dermatología y ofrecer una solución tecnológica basada en evidencia clínica, interoperable y alineada con los flujos reales de los profesionales sanitarios".

Para poder ejecutar esta estrategia, "en 2026 seguiremos fortaleciendo áreas clave incorporando perfiles con experiencia local e internacional. Todo ello con el objetivo de escalar de forma sostenible, manteniendo el rigor científico, el cumplimiento regulatorio y una implementación alineada con las necesidades reales de los profesionales sanitarios y los pacientes", concluye Andy Aguilar.

En definitiva, una prometedora startup que acelera su presencia en el exterior, sobre todo en Europa, con el objetivo de ayudar a esa población, entre el 1% y el 3% del total, que padece psoriasis. En España se calcula que es algo más de un millón de personas las afectadas por esta patología de la piel.