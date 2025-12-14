La OTAN selecciona a Fossa Systems entre las startups que construirán un nuevo sector de la defensa a escala global

Julián Fernández, CEO de FOSSA, ante la señal captada por la tecnología de señales de la compañía.

Las claves nuevo Generado con IA Fossa Systems ha sido seleccionada por la OTAN, a través del programa DIANA, entre más de 3.600 startups de 24 países para contribuir al sector de la defensa con su tecnología. La empresa española desarrolla nanosatélites con tecnología de inteligencia de señales, enfocados en entornos electromagnéticos degradados para aplicaciones de defensa. Fossa Systems es la empresa española con más satélites en órbita (24) y la única europea que controla todo el proceso de desarrollo, fabricación y monitorización de sus satélites. La selección de Fossa por la OTAN valida la apuesta española por la innovación tecnológica en defensa en un contexto internacional marcado por nuevas amenazas.

Reconocía el CEO de Fossa Systems, Julián Fernández, hace ahora un año en una visita de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL a la sede de FOSSA en el centro de Madrid, que el sector de la Defensa se perfilaba como estratégico para la empresa aeroespacial española que aspira a convertirse en el "roaming satelital de la conectividad IoT" a escala global.

Dicho y hecho. El camino emprendido por el equipo liderado por Julián Fernández y Vicente González, cofundadores de FOSSA Systems, está dando sus frutos y el sector de la Defensa no ha tardado en poner en radar su puntera propuesta tecnológica.

En concreto, ha sido la OTAN, a través de su mítico programa de aceleración DIANA, quien ha seleccionado a Fossa para contribuir con su tecnología a que esta estratégica institución afronte los retos operativos urgentes y mantenga una ventaja competitiva. No es un tema baladí. La OTAN ha anunciado esta semana el nombre de las 150 empresas seleccionadas entre más de 3.600 candidaturas recibidas de 24 países y la española se ha abierto un hueco en esta elite tecnológica.

Así, la tecnología de inteligencia de señales que Fossa incorpora en sus satélites de órbita baja desarrollados internamente, ha sido elegida en el área de entornos electromagnéticos degradados. DIANA proporciona validación en el mundo real y abre vías rápidas de adopción y comercialización en todos los países de la OTAN, en apoyo a la misión de la Alianza de salvaguardar la libertad y la seguridad de sus mil millones de ciudadanos.

Julián Fernández, CEO y cofundador de Fossa destaca que "este logro se alinea con nuestros recientes desarrollos en el ámbito de tecnologías embarcadas en nano y microsatélites para la defensa. Es el primer paso de muchas alianzas que demuestran la validez de nuestra tecnología de doble uso en el ámbito de la defensa".

Por su parte, James Appathurai, director general Interino de DIANA, asegura que "la misión de DIANA es encontrar las empresas más innovadoras, ayudarlas a mejorar sus soluciones y expandir su negocio, y poner las tecnologías que necesitamos en manos de los operadores de la OTAN. Durante el próximo año, estos innovadores impulsarán tecnologías revolucionarias que pueden ayudar a transformar la forma en que la Alianza se defiende contra las amenazas actuales y emergentes".

Fundada hace cinco años por Julián Fernández y Vicente González, FOSSA Systems es la empresa española que más satélites ha puesto en órbita (un total de 24) en su objetivo de desplegar una constelación para brindar conectividad IoT a activos industriales y redes de Defensa de todo el planeta.

Proceso de montaje de los satélites de FOSSA Systems en la sala blanca.

Fossa es la única empresa europea que verticaliza todo el proceso de desarrollo, fabricación, comercialización y monitorización de sus satélites, lo que garantiza una comunicación soberana y segura. Fossa cuenta con más de 50 profesionales en su plantilla y sedes en Madrid y Lisboa.

Sin duda, el sector del emprendimiento innovador y tecnológico ha encontrado en la Defensa un nicho de mercado, impulsado por la incertidumbre y nuevo escenario geopolítico mundial y ahí, nombres de empresas españolas están abriéndose un hueco con soluciones de impacto que están transformando este sector.