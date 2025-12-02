Reveni o cómo dar (otra) vuelta a la logística: de devoluciones y envíos a gestión de impuestos y aduana a golpe de clic

Metidos ya de lleno en la época prenavideña y tras un intenso Black Friday, tan sólo hay que echar la vista atrás unos años para percatarnos cuánto han cambiado los hábitos de compra de los españoles, una tendencia que podríamos hacer extensible al conjunto de la Unión Europea.

Comprar en tiendas físicas nos gusta, pero la pandemia impuso una compra online que, primero por necesidad y después, como hábito ya adquirido, no para de crecer, sobre todo entre las nuevas generaciones, muchas de ellas, nativas digitales.

Según diversos estudios, el comercio electrónico representa el 11,2% de todas las ventas minoristas en España, y más de 29,4 millones de personas compran a través de Internet en nuestro país.

Esta nueva hegemonía digital ha propiciado un profundo cambio de la economía que ha dado pie al afloramiento de proyectos muy disruptivos que están transformando la economía tal y como la conocíamos.

Reveni emerge en este contexto como una iniciativa cien por cien española que ha sabido aprovechar la coyuntura e identificar con acierto una necesidad del mercado en el prolífico nicho de la logística inversa, a la que no sólo le ha dado una vuelta, 'sino dos'.

La compañía nació en 2022 y, en la actualidad, se ha convertido en un player de referencia para marcas como Nude Project, Silbon, Victoria Beckham, Loavies, Scuffers o Flabelus en su meta de acceder a una logística competitiva y eficiente.

Además, esta empresa forma parte de la comunidad global Santander X 100 por su propuesta innovadora. A esta comunidad internacional pertenecen las empresas más destacadas de Santander X, iniciativa global de emprendimiento de Banco Santander, que apoya a pymes, startups, scaleups y proyectos emprendedores con programas formativos, cursos online, beneficios y descuentos, eventos exclusivos, retos y premios, una comunidad de expertos y oferta financiera personalizada.

Convertir un desafío en una oportunidad

"La idea de Reveni surge en un momento muy concreto durante mi etapa en Glovo. En una reunión con un directivo de El Corte Inglés, mientras hablábamos sobre cómo podíamos ayudarles a optimizar su logística, mencioné el término "logística inversa". En ese instante, vi cómo le cambiaba la expresión: quería saber más. Ahí entendí que había un problema real y profundo en el ecommerce con todo lo relacionado con las devoluciones y los cambios".

Habla para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Fernando Pedraz, CEO y cofundador de Reveni. "Durante años, las marcas habían visto la logística inversa como un quebradero de cabeza, incluso poniendo barreras a los clientes que querían devolver. Pero el mercado estaba cambiando, y las marcas más innovadoras comenzaban a entender que una buena experiencia de devolución podía ser una ventaja competitiva".

"Nuestra misión es conseguir que devolver o cambiar un producto sea tan sencillo, rápido y justo como comprarlo" Fernando Pedraz, CEO y cofundador de Reveni

A partir de esa idea, de convertir un problema en una oportunidad, nació Reveni. La empresa se fundó a principios de 2022 con la misión de transformar la experiencia post-venta, con un equipo que comparte la misma obsesión: "hacer que devolver o cambiar un producto sea tan sencillo, rápido y justo como comprarlo".

Desde el principio, en Reveni quisimos darle la vuelta a la logística inversa. En lugar de que las devoluciones fuesen un problema o un centro de costes para las marcas, queríamos que se convirtieran en una palanca de crecimiento.

Reembolsos y cambios instantáneos

En este contexto, Reveni desarrolló una plataforma que no solo automatiza devoluciones y cambios, sino que introduce un concepto que realmente transforma la logística inversa: los reembolsos y cambios instantáneos.

"Esto es posible gracias a nuestro modelo de riesgos propio, que evalúa en tiempo real cada solicitud para determinar si puede ser aprobada. Una tecnología que combina datos, machine learning y lógica fintech, fruto de la experiencia previa del equipo en ese sector", precisa el CEO.

Fernando Pedraz, cofundador y CEO de Reveni.

Siendo ya una empresa de referencia en logística inversa, este año Reveni decidió salir de su zona de confort y dar una vuelta de tuerca más a este sector, vertiendo todo su conocimiento cosechado en cambios y devoluciones a los envíos, lo que lograba alcanzar en su plataforma la cuadratura del círculo.

Se trata de Reveni Atlas, una evolución natural de su visión para ayudar a las marcas también en la gestión de su logística directa. Atlas automatiza los envíos nacionales e internacionales y simplifica la gestión de impuestos y aduanas, un reto crítico para los ecommerce que quieren crecer fuera de sus fronteras.

No se trata de una cuestión baladí. La nueva situación geopolítica a escala mundial tras la llegada de la Administración Trump a la Casa Blanca y la guerra arancelaria a escala global hacen de este problema un tema crítico para la rentabilidad de millones de marcas en todo el mundo que se han visto obligadas a adaptar su estrategia logística y financiera. Con Atlas, las marcas pueden escalar su negocio global con total control, transparencia y eficiencia", precisa Fernando Pedraz.

De esta manera, Reveni conseguía, gracias a su plataforma, unificar toda la logística de las marcas, tanto la directa como la inversa.

Aliado en la expansión internacional

En su misión como aliado de las marcas en esta nueva economía digital, Reveni también apoya a las marcas en todo el proceso de expansión internacional. Su foco se centra en brindarles su ayuda a la hora de tomar decisiones con su logística: "si les compensa tener almacén propio en un país determinado, si es mejor un almacén compartido, si directamente la mejor opción es enviar los productos desde el país local, etc", añade.

Este 2025 ha sido un año clave para Reveni. Por una parte, por el lanzamiento de Atlas, que ha marcado su transición desde la logística inversa hacia la gestión integral del ecommerce cross-border, gracias a que su plataforma permite a las marcas tener una visión global de su logística y tener absoluto control de sus ventas.

Reveni acaba de cerrar una ronda de 7,5 millones de euros que le aporta la liquidez necesaria para afrontar los retos marcados en 2026

Por otro lado, acaba de cerrar una ronda de financiación de 7,5 millones de euros, que en un contexto donde acceder a la financiación sigue siendo un verdadero escollo para las startups, le da vía libre para seguir desarrollando producto, reforzar áreas estratégicas y acelerar su expansión internacional.

De cara a 2026, Reveni está centrada en consolidar su presencia en Reino Unido y los países nórdicos, además de seguir creciendo en el resto de Europa. "También continuaremos ampliando el equipo, porque sabemos lo importante que es rodearnos de los mejores para seguir desarrollando una solución capaz de transformar la industria".

Sin duda, tal y como recalcaba el CEO, el éxito de la propuesta no se entendería sin un equipo comprometido con la misión de la compañía. Reveni cerrará 2025 con un equipo de alrededor de 35 personas, repartidas casi al 50% entre perfiles técnicos y de growth.

"Contamos con un equipo con fuerte experiencia en el sector fintech, lo que ha sido clave para desarrollar nuestro modelo de riesgos y nuestra infraestructura tecnológica. Pero, sobre todo, somos un grupo de personas unidas por una misma idea: reinventar la forma en que las marcas gestionan su logística y construyen relaciones de confianza con sus clientes", concluye el cofundador.