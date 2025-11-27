La tecnología que devuelve al espectador más joven a las salas de cine con entradas a mitad de precio

Dos jóvenes consultan la app de Quickets para elegir qué película ver con una rebaja en el precio de hasta el 50%.

En la era de la todopoderosa inteligencia artificial reconforta con el ser humano identificar startups que están triunfando sin necesidad de apelar a la hegemónica tecnología del momento.

Quickets demuestra con su propuesta innovadora que, en ocasiones, no hay como identificar una necesidad del mercado no cubierta y saber jugar muy bien tus cartas para dar en el clavo y empezar un proyecto emprendedor de éxito que, de momento, no para de crecer y que pronto tendrá que incorporar nuevos miembros a su equipo.

Como suele suceder en la mayoría de startups, las experiencias vitales son cruciales para gestar esas ideas que dan lugar a proyectos muy disruptivos que acaban impactando en la vida de las personas. Así sucedió con Felipe Ortiz, CEO y fundador de Quickets.

"La idea de la compañía nace de algo muy personal. Me di cuenta de que cada vez me costaba más convencer a mis amigos para ir al cine: lo veían como un plan caro y preferían hacer cualquier otra cosa. Un día, casi por probar, les dije que había conseguido las entradas a mitad de precio, algo que, en realidad, no era cierto. Para mi sorpresa, todos dijeron que sí al instante", explica en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Aquella maniobra de Felipe propició que su grupo de amigos volviera al "cine como hacía años que no hacíamos". "Algo me hizo clic: el público joven sí quiere ir al cine, solo necesita un incentivo y una experiencia que le resulte divertida, fácil de usar y eficaz".

Felipe Ortiz, CEO y fundador de Quickets.

La pandemia ha ejercido en los últimos años como freno para que las salas de cine vuelvan a llenarse de nuevo y, en ello, tiene que ver también la digitalización y los nuevos hábitos adquiridos durante el confinamiento que impulsó a las plataformas como Netflix, HBO o Amazon Prime, entre otras.

"También me di cuenta de que había claramente menos espectadores que antes, no por falta de interés, sino porque el modelo había dejado de adaptarse a sus hábitos. De ahí surgió la idea de diseñar un sistema nuevo, más dinámico, que hiciera realmente atractivo volver al cine", añade.

Ahí está el acierto de su propuesta encaminada a reactivar el hábito de ir al cine y de conectar de nuevo al público con una experiencia cultural que sigue teniendo un enorme valor.

Quickets ha logrado diseñar y desarrollar un sistema que beneficia a todas las partes: espectadores, cines y, en definitiva, a toda la industria en general.

Integración en tiempo real con los cines

Su tecnología está basada en precios dinámicos por ventanas temporales, que incentivan la planificación ligera. Permite la integración en tiempo real con los cines, operando como un canal de venta más dentro de su sistema.

Además, el modelo activa demanda que antes no acudía, beneficiando tanto al espectador como a los cines y a la industria.

"En resumen, Quickets ofrece una forma nueva de acceder al cine: más flexible para el usuario y más eficiente para el sector", apunta el CEO.

En la práctica, el usuario sólo tiene que conectarse a la aplicación de la startup, ver qué película le interesa y desde una hora antes reservar una butaca con descuentos en la entrada que llegan al 50%.

Startup elegida por el Festival de San Sebastian

La innovación se encuentra precisamente ahí, en una propuesta alejada de grandes desarrollos tecnológicos pero que ha sabido dar en la diana con una necesidad notoria de la industria del cine y de los espectadores.

No en vano, Quickets fue la startup ganadora de la última edición de Zinemaldia Startup Challenge, el concurso de startups del Festival de San Sebastian que cada año elige a las compañías que más están transformando la industria cinematográfica. En concreto, obtuvo por primera vez dos de los premios de la competición de startups: Mejor Proyecto Español y Mejor Emprendedor.

"El premio del Festival de San Sebastián nos ha servido para ganarnos la confianza de las distribuidoras y que un mayor número de ellas quieran trabajar con nosotros" Felipe Ortiz, CEO y fundador de Quickets

"El premio que conseguimos el pasado septiembre nos ha servido para ganarlos la confianza de las distribuidoras y que un mayor número de ellas quieran trabajar con nosotros. Ha sido un aval muy valioso", nos detalla Ortiz.

Quickets se dirige hacia 2026 en un momento de crecimiento sólido, cuenta con más de 120.000 usuarios registrados, más de 65 cines conectados en España y una expansión real en el sector teatral.

"Hemos demostrado que nuestro modelo activa a un público joven que había dejado de ir al cine y que aporta valor directo a las salas. Estamos ya presentes en alguno de los cines de casi todas las principales ciudades de España".

Pero su ambición por revolucionar la industria del entretenimiento y la cultura va mucho más allá. Quickets ha evolucionado su app para adaptarla a los teatros, un sector que se ha mostrado también muy receptivo a su tecnología.

Aplicación de Quickets.

"Aquí es un planteamiento diferente. Ir al teatro se planifica con más antelación, de ahí que no podamos aplicar el descuento una hora antes del inicio de la sesión, sino que nuestros precios dinámicos oscilan en tres baremos; tres días antes, dos días antes y un día antes", relata en conversación con esta redacción el CEO.

En el canal teatro, el descuento puede llegar hasta el 70% y los monólogos y comedias son el tipo de función más demandada. "También hemos identificado que cuando se acuden a musicales, suele ser en grupo, cinco o seis amigos que compran a la vez la entrada para ir juntos". Madrid y, en breve, Valencia, ya contará con su tecnología para ir al teatro.

Salto a Latinoamérica

La startup acelerará en los próximos meses su actividad con la expansión internacional. "Empezaremos en México, donde ya hemos iniciado conversaciones con exhibidores y distribuidores".

Además, en el mercado nacional, Quickets está centrada en escalar su producto en España, incorporando más cadenas de exhibición de cine, más teatros y nuevas funcionalidades dentro de la app, con especial foco en su comunidad "Quickets Social".

"Queremos convertirnos en un aliado estratégico para la industria, colaborando más estrechamente con distribuidoras para impulsar asistencia en estrenos clave mediante nuestro sistema dinámico", concluye Ortiz.

Todo ello no sería posible sin un equipo comprometido que en breve deberá crecer para afrontar los retos vinculados a su próximo crecimiento.

Felipe Ortiz (arriba) junto a Sergio Chuchón (abajo izquierda) y Juan Flores (abajo derecha).

Quickets está conformada por tres personas; Felipe Ortiz, CEO y fundador; Sergio Chuchón, backend y arquitectura técnica. "Es la persona que se asegura de que Quickets funcione siempre, sin caídas. Se ocupa de toda la parte 'oculta' de la aplicación: los servidores, la infraestructura y las conexiones en tiempo real con los cines y teatros".

Completa el equipo Juan Flores, responsable de producto y experiencia de usuario, "se ocupa de que nuestra aplicación sea intuitiva, clara y fácil de usar. Trabaja en la optimización constante del diseño y la experiencia para que Quickets conecte con el público joven".

Hay vida más allá de la inteligencia artificial, Quickets es la prueba fehaciente de ello. "Hasta ahora no nos ha hecho falta. De hecho, nuestros usuarios, una de las cosas que más valoran es que siempre que nos llaman o comunican con nosotros, al otro lado hay una persona atendiéndoles". Sin duda, un proyecto 100% español al que no perder la pista.