La startup que convierte al farmacéutico en el aliado de la gestión del estrés y la ansiedad gracias a la fitoterapia

Equipo de Superlativa, la startup española que está revolucionando con su enfoque científico y natural la gestión del estrés y la ansiedad.

Hay viajes que tienen el poder de cambiar la vida de las personas para siempre. Teresa Pueyo, fundadora y CEO de Superlativa desconocía cuando emprendió aquella estancia en Singapur que la cultura que estaba a punto de descubrir no sólo cambiaría el prisma de su visión de la vida en múltiples aspectos, sino que sería el detonante para una aventura aún mayor que le aguardaba de la mano del emprendimiento.

Hasta el momento de poner en marcha Superlativa, Teresa Pueyo había sido una competitiva profesional del sector financiero y el mundo del venture capital, invirtiendo en la intersección entre el consumo y la tecnología. Sin embargo, los años que pasó en el sureste asiático le permitieron descubrir el potencial de la fitoterapia para afrontar el estrés crónico que se derivaba de un trabajo tan exigente, y lo que es más importante, experimentar los beneficios en primera persona.

"Yo llegué de España, con mis ojos de española, y aquella cultura me impactó en mi bienestar de forma muy notoria. Fue así como poco a poco tuve una fuerte convicción de que el complemento alimenticio a base de plantas con efecto farmacológico tiene que ser una herramienta más de la sociedad. En Asia conviven muy bien este uso de las plantas con la medicina tradicional que nosotros también utilizamos", relata a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Aquella visión más holística del bienestar que Teresa Pueyo experimentó le cambió la vida, primero, y su trayectoria profesional, después. "Me di cuenta de que no soy una persona especial y que, como yo, había muchas mujeres y hombres sufriendo estrés crónico. Mi experiencia profesional lo propiciaba además".

La fitoterapia, es decir, los complementos alimenticios a base de plantas, junto a un modo de vida saludable, le permitió afrontar mejor el estrés y los efectos que provocaba en su cuerpo y su mente -"de hecho no sabía que muchos de esos síntomas provenían de ahí", matiza-. Ahí entró en juego su visión más analítica para identificar que la fitoterapia iba a ser un sector al alza en Europa que crecería a doble dígito en los próximos años.

Teresa Pueyo, CEO y fundadora de Superlativa.

No se equivocó. El estrés es un problema capital de salud pública, con efectos significativos en la salud física y mental, según la OMS. En España nueve de cada diez personas (96%) han sentido estrés en el último año, según InfoCop – Consejo General de la Psicología en España. Para la mayoría, forma parte del día a día; pero hay situaciones -un pico laboral, una mudanza, un vuelo largo, un problema afectivo- que disparan esa tensión y sensación de ansiedad dejándonos en estado de alerta.

La pandemia fue un punto de inflexión para que la propuesta innovadora de Teresa Pueyo fuera acompañada por los tempos adecuados. "Nacimos en 2020, pero comenzamos a andar en 2021", precisa la CEO.

La visibilización de la salud mental y la necesidad de tratar las cuestiones relacionadas con el estrés y la ansiedad pasaron a un nuevo escenario con motivo de la covid. De alguna manera, la sociedad fue más consciente de la urgencia por tratar estas dolencias para no llegar a patologías más serias.

Cuando 2025 encara su recta final, el proyecto se ha consolidado como la marca de referencia en España en la gestión natural del estrés, con una base científica que está convirtiendo a los farmacéuticos en el aliado del ciudadano para afrontar estas situaciones que, en buena parte de la sociedad, acaban convirtiéndose en crónicas. Alrededor de 1.500 farmacias en toda España ya ofrecen su suplementación.

Su fórmula pionera contempla, en concreto, ocho ingredientes con evidencia -de los cuales 5 son patentes de referencia internacional- (Magtein®, Ashwagandha Shoden®, Rhodiolife®, Sunphenon® y Gabarelax™) que potencia la calma, favorece el descanso y mejora la concentración y la memoria en cuestión de minutos.

Marta Hernández, líder científica de Superlativa, explica cómo en la sociedad actual las farmacias se han convertido en un punto habitual donde el ciudadano va en busca de algún producto para tratar el estrés y la ansiedad.

Farmacéutico, aliado del proyecto

"Las consultas de farmacia son un lugar preferencial para el ciudadano, el farmacéutico se ha convertido en el primer especialista conocedor de la fitoterapia, que es la ciencia en la que nos basamos para formular nuestros complementos nutricionales".

Superlativa Daily, es su producto estrella, centrado en regular el estrés diario. Ahora, la compañía acaba de lanzar Superlativa Forte, un complemento natural creado específicamente para el estrés agudo y la sensación de ansiedad con una innovadora doble acción que regula la respuesta al estrés y favorece la relajación gracias a su fórmula con extractos de plantas adaptógenos y con acción calmante.

Marta Hernández, farmacéutica y líder científica de la startup Superlativa.

"Formulamos todos nuestros productos con activos patentados que ya tienen ensayos clínicos publicados en humanos. En nuestro bestseller, Superlativa Daily, diseñado para tratar el estrés sostenido en el tiempo, contamos, además, con un ensayo clínico propio ya terminado que se publicó en el 2024", matiza Marta Hernández.

En esta línea, este año han puesto en marcha otro ensayo clínico con el Instituto del Sueño AdSalutem en Barcelona donde efectivamente vamos a medir no sólo la mejoría de la sintomatología sino todo lo relacionado con la mayor calidad del sueño y los parámetros que lo miden".

La gama de productos de Superlativa se completa con Cycle Balance, para regular el ciclo menstrual, reducir los síntomas premenstruales y de la perimenopausia y menopausia; Digest On, que mejora la salud digestiva y reduce la hinchazón y las molestias asociadas al estrés; Skin Repair, mejora las patologías inflamatorias de la piel y Clean Detox, indicado para favorecer la detoxificación natural del organismo y ayudar a reducir la retención de líquidos.

Con esta gama, la startup ofrece una solución integral: desde la regulación del estrés diario hasta el abordaje de los picos de mayor intensidad, pasando por los síntomas que impactan en la digestión, la piel o el equilibrio hormonal.

El consumidor en el centro

En la actualidad, los productos de Superlativa se pueden adquirir tanto en las 1.500 farmacias españolas que ya los tienen a la venta o a través de su página web, una venta directa a la que el equipo de la startup no está dispuesta a renunciar. "Nos aportan un feedback muy valioso para mejorar, para atender las necesidades que nuestros clientes tienen. El canal farmacia es súper importante, pero la información que nos llega de la venta directa es tan valiosa que la vamos a mantener y potenciar", puntualiza la CEO.

De hecho, esa escucha atenta del cliente ha sido la clave para el desarrollo de su último producto, Superlativa Forte, encaminado a esos picos donde la ansiedad y el estrés nos desbordan por múltiples factores.

Es la apuesta 'superlativa' por el autocuidado en la era poscovid de un equipo emprendedor con un fuerte liderazgo femenino que está decidido a dar siempre "su mejor versión".

De ahí, precisamente, el nombre de la compañía. "Superlativa está relacionado con ese objetivo de poder mostrar cada día lo mejor de nosotros mismos, y conseguir que nuestros productos ayuden a ello de forma natural y con evidencia científica"; concluya Teresa Pueyo.