Stemdo acelera contra la brecha de oportunidades en tecnología: así se confía en el talento digital en las áreas con menos empleo

La profunda transformación digital de la economía en marcha requiere de unos perfiles tecnológicos muy especializados que no es fácil conseguir, sobre todo en áreas de la geografía más golpeadas por el desempleo y la falta de acceso a este tipo de formación.

Desde hace tres años, la startup Stemdo viene luchando contra la brecha tecnológica con una propuesta que en esta recta final de 2025 encara una etapa de inflexión para su plataforma formativa que va mucho más allá de generar talento en las zonas de España con tasas de paro más altas.

Y es que Stemdo se está convirtiendo en un socio estratégico para llevar prosperidad a esos territorios y provocar un efecto polinizador de talento digital que se está convirtiendo en todo un revulsivo de generación de riqueza en las áreas donde está implantado que, precisamente, coincide con una tasa de desempleo elevada, especialmente entre los jóvenes.

En concreto, la startup ha creado en sólo tres años más de 200 empleos directamente en tecnología en regiones de alto paro con salarios de 30.000 euros "a partir de los dos años de empezar a formarse con nosotros". Pero este ha sido sólo el principio.

Con la recta final del año en marcha y 2026 casi tocando a la puerta, el futuro se presenta prometedor para el equipo liderado por Alfredo Montilla, CEO de Stemdo, que atiende al equipo de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL en este punto crítico del proyecto.

Sede de la startup Stemdo.

Su plataforma tecnológica coge velocidad al acariciar ya el umbral de rentabilidad, tener proyectadas cinco nuevas aperturas en tres años y una ronda de financiación a la vista; y no menos importante: haber podido corroborar en este tiempo que los empleos creados gracias a su iniciativa tecnológica están dando lugar a nueva riqueza en los territorios donde residen sus usuarios.

Esta empresa forma parte de la comunidad global Santander X 100 por su propuesta innovadora. A esta comunidad internacional pertenecen las empresas más destacadas de Santander X, iniciativa global de emprendimiento de Banco Santander, que apoya a pymes, startups, scaleups y proyectos emprendedores con programas formativos, cursos online, beneficios y descuentos, eventos exclusivos, retos y premios, una comunidad de expertos y oferta financiera personalizada.

"Estamos muy satisfechos con la evolución que hemos tenido porque ya estamos rozando el umbral de rentabilidad y es un momento de acelerar en nuestro proyecto" Alfredo Montilla, CEO y cofundador de Stemdo

"En tres años hemos probado el valor de la propuesta de Stemdo, hemos conseguido crecer de la mano de clientes globales. En la ronda de financiación que estamos ahora negociando el objetivo es incorporar inversores estratégicos y llevar el crecimiento al siguiente nivel. Estamos muy satisfechos con la evolución que hemos tenido porque ya estamos rozando el umbral de rentabilidad con crecimientos de +100% anualmente y es el momento de acelerar aun más nuestro proyecto", explica Alfredo Montilla a esta redacción.

Stemdo ha abierto sedes en Huelva, Mérida y Talavera de la Reina, y tiene en marcha planes para llevar su expansión a cinco regiones de España en un periodo de tres años.

Referentes 'tech' como compañeros de viaje

Además, en este apasionante viaje para la creación de punteros perfiles digitales no están solos. Les acompañan partners de referencia como Appian, Microsoft, AWS, Saviynt, IBM o UiPath y cuentan como clientes con las principales consultoras gloables y grandes empresas del IBEX, donde aportan talento para facilitarles el crecimiento con flexibilidad y eficiencia.

Su capacidad para hacer match con las empresas no para de crecer. "A través de nuestra plataforma las empresas pueden demandar los perfiles necesarios de forma rápida y transparente, simplificando el proceso de contratación a un par de clics y mejorando la capacidad de integrar perfiles tecnológicos en sus equipos internos", relata el CEO.

Acto de certificación de alumnos en Talavera de la Reina.

Por otra parte, cabe destacar que la startup ha creado Doers School para centralizar su actividad formativa que en la actualidad consta de dos fases; por un lado, una formación inicial de entre dos y tres meses en modo bootcamp intensivo y, por otro, un programa de growth de dos años que se inicia cuando los stemdoers -estudiantes de su plataforma- ya están trabajando para clientes. Esto acelera de forma significativa la autonomía y el crecimiento profesional del talento.

En definitiva, un ejemplo de cómo la tecnología y las propuestas más disruptivas están contribuyendo a llevar al talento digital allí donde más falta hace para dar vida a ecosistemas de valor que impulsen una economía más competitiva en España.