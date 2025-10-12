Una startup española en la 'jungla' inmobiliaria de Emiratos Árabes: la IA que evita 'pelotazos' urbanísticos

Las claves nuevo Generado con IA La startup española eVoost se adentra en el competitivo mercado inmobiliario de Emiratos Árabes, utilizando inteligencia artificial para mejorar la eficiencia del sector. eVoost, originaria de Gijón, ha logrado gestionar propiedades valoradas en 2.000 millones de dólares en varios países, incluyendo España y Emiratos Árabes. La empresa ha sido seleccionada por Hub71, un ecosistema tecnológico emiratí, para un programa de aceleración que refuerza su expansión internacional. La tecnología de eVoost ofrece soluciones integrales para promotoras, desde análisis de mercado hasta estrategias de marketing personalizadas, promoviendo la transparencia y evitando especulaciones urbanísticas.

Primer aviso cuando bajas del avión: "En este país, el peatón que cruza en rojo el paso de cebra es multado casi al instante". Segundo aviso: "Todo el que entra en Emiratos Árabes lo hace para sumar, venga de donde venga; si se equivoca o si no rema a favor, no tiene cabida".

Así de férreo, así de fácil. O tienes claro a lo que vienes o buena parte de la arena que rodea los cientos de rascacielos de urbes como Dubái o Abu Dabi se volverá movediza, te acabará engullendo.

En un contexto en el que el país está trabajando muy duro para acaparar el mejor talento tecnológico del mundo y, así, poder diversificar su economía más allá del petróleo, intentar hacerse un hueco es un acto de valentía que roza la temeridad porque la competencia es feroz.

A la monarquía federal del país le da igual que esas nuevas ideas vengan de Irlanda, de Colombia, de Marruecos… como si vienen de Asturias, como es el caso. Lo que quieren es tener, de lo bueno, lo mejor. Valga como ejemplo algo que en estas tierras es un secreto a voces: el año que viene ya habrá aerotaxis que comunicarán las dos principales ciudades del país.

DISRUPTORES ha tenido esta semana la oportunidad de acompañar a la empresa emergente eVoost en su nueva vida en uno de los países más ricos del mundo. Hay quien vaticina que esta startup aspira a convertirse en unicornio, pero sus responsables y fundadores, como un buen cachopo y un vaso de sidra, son humildes, prefieren tener los pies en el suelo. Y nunca mejor dicho.

Porque si algo sobra en Emiratos Árabes es suelo y, por extensión, mercado inmobiliario. Y ese es el core de la compañía, combinado con la aplicación de tecnología basada en una continua investigación, desarrollo y actualización de modelos de una inteligencia artificial que incluso es capaz de captar emociones de su interlocutor.

Vayamos al origen. Y el origen está en Gijón. Al mirar a los ojos del CEO y cofundador de eVoost, Cristian G. Pastrana, hay una mezcla de "estoy alucinando con lo que hemos conseguido en tan poco tiempo" y de "estaba convencido de que esto iba a funcionar".

El CEO de eVoost, Cristian G. Pastrana.

De ser promotor inmobiliario en su tierra y después a nivel nacional a solucionar en segundos muchos de los problemas de su gremio. Ese es el camino recorrido por Pastrana y su socio Koh Okuzawa Martínez en apenas un año.

"Nos dimos cuenta de que, como promotores teníamos un problema tras el Covid que era común a todos los promotores: el 99% de los procesos de compra-venta de una vivienda o de suelo son presenciales", explica el CEO a DISRUPTORES desde la planta 15 de un lujoso rascacielos de Abu Dabi, con vistas al futuro Museo Guggenheim y al Louvre árabe.

Lo que ocurrió después de la pandemia es muy fácil de explicar: confluyeron esa necesidad de los promotores inmobiliarios y el despegue histórico de la inteligencia artificial. Eran dos mundos condenados a entenderse.

Tan escalable fue la idea que en 10 meses superaron las previsiones de un bussines plan de cinco años. eVoost ya ha firmado contratos con varias promotoras para gestionar un valor inmobiliario de 2.000 millones de dólares en España, Miami, Rumanía, Portugal y Emiratos Árabes.

Es en este último país donde la startup acaba de instalar su sede central, aunque tendrá delegaciones allí donde tenga presencia.

Es doble el motivo por el cual se ha tomado esta decisión. En primer lugar, porque Hub71, seguramente el ecosistema tecnológico más potente de la zona, ha elegido a eVoost como participante de un programa de aceleración de un año que incluye también una inversión económica asociada.

5.000 startups de todo el mundo se presentaron al programa anual de aceleración de Hub71. Entraron 26 startups y eVoost es la única española y una de las dos europeas.

A este programa se han presentado 5.000 startups de todo el mundo y Hub71, creado por el gobierno emiratí para impulsar gracias a la innovación sectores estratégicos más allá del petróleo, ha elegido 26. Sólo hay dos europeas. Solo hay una española.

El segundo motivo del traslado y no menos importante tiene que ver con el impactante crecimiento urbanístico del país. La solución de eVoost hace la vida más fácil al sector del real state y ciudades como Dubái crecen a un ritmo de entre el 5% y el 10% de población al año (1 millón de personas). Match.

En resumen, se compran casas como si fueran manzanas. Y, aunque se entiende que lo de las manzanas es una forma de hablar, DISRUPTORES tuvo la ocasión de entrar en las oficinas de una promotora y observar algo único.

La promotora Danube Properties tiene montado un showroom que incluye reproducciones a escala de tres metros de altura de los bloques de viviendas que están vendiendo. La exposición es un entrar y salir de gente. Hay familias que buscan casa para vivir o inversores que sólo quieren colocar su dinero. Al mismo tiempo, a la vista de todos, se están produciendo reuniones, decenas de reuniones. "Vendemos 40 pisos al día", dice Sunil Nair, Sénior Manager de Ventas Internacionales de la promotora dubaití.

Showroom en las oficinas de la promotora Danube Properties en Dubai.

Esta empresa es una de las que ha caído rendida a la tecnología de eVoost. Como Hercesa en España (con un contrato por un valor de 860 millones de euros). Como tantas otras, algunas muy importantes en Emiratos Árabes y en Europa, que se irán conociendo en los próximos meses.

Con todo, y dejando de lado los cantos de sirena que hablan de que esta startup podría convertirse en unicornio, lo cierto es que las perspectivas son magníficas. A ello hay que sumar "que estamos en procesos de ronda de inversión constantes". Una de las últimas, por cierto, supuso otro reconocimiento en el país asiático, con la entrada de Qore71, un fondo privado de Abu Dabi y en el que opera otro español, Jaime Bañón.

Pero volvamos a las oficinas de eVoost en esa torre con vistas al futuro distrito cultural de la capital emiratí. Allí están esperándonos de nuevo Pastrana, Okuzawa y Álvaro Sánchez-Fabrés, Managing Partner EMEA de la startup.

El 80% de una plantilla de 26 personas es española y una decena trabajan aquí en Abu Dabi. "El 30% de nuestro trabajo está dedicado al desarrollo de IA", explica Koh Okuzawa, que vive en una espiral de reuniones.

Parte del equipo de eVoost.

Esta inteligencia artificial que hace única a la startup es lo que está debajo de una plataforma convertida en una especie de asesor 360 para cualquier promotora inmobiliaria a la hora de enfrentarse a la gestión de un determinado suelo.

Gracias a la tecnología se busca contestar a cuatro preguntas: quién te va a comprar (perfil del inversor según zona, por ejemplo), qué tipo de producto tienes que hacer (apartamentos, villas, pisos de cuántas habitaciones…), quién es tu competencia y, relacionado con lo anterior, qué estrategia de precio debes de seguir.

La información que extrae este asesor virtual dirigido a promotoras de las fuentes diversas con las que trabaja eVoost ayuda a continuación a generar también una estrategia de marketing personalizada según los objetivos definidos y procede, también de forma autónoma, a la comercialización.

Es en este último punto donde aparece la IA agéntica emocional. Las promotoras que están confiando en la plataforma de esta startup se dotan de una serie de agentes automatizados que ya no sólo interactúan con posibles compradores de viviendas, sino que detectan qué les preocupa, qué necesitan, etc., una información que extraen de las conversaciones que mantienen con ellos. No es una IA que espera a que le preguntes, sino que es ella la que inicia conversaciones.

Esta plataforma de IA se puede adaptar según las necesidades de la promotora. De hecho, la mencionada promotora dubaití Danube Properties va a usarla para captar españoles interesados en comprar viviendas en Emiratos Árabes.

En este punto puede que alguien se esté preguntando por qué puede ser interesante para un inversor comprar una vivienda en este país asiático. "La ley protege a todos por igual, los impuestos son ínfimos, la seguridad es total, los servicios son inigualables, hay representadas 200 nacionalidades (sólo el 15% de la población es originaria de Emiratos Árabes) y, además, aquí lo que importa es la transparencia y el cumplimiento de plazos", explican desde la promotora, que, curiosamente, prioriza un discurso de país frente a un discurso que le pudiera posicionar frente a otras promotoras de la zona.

Bloques de viviendas en construcción en Abu Dabi.

Recogiendo el guante de la palabra "transparencia", el CEO de eVoost reflexiona sobre el tan manido problema de la vivienda en España. La pregunta es: ¿podría una tecnología como la que comercializa esta startup contribuir de alguna manera a solucionar esa lacra?

"Nuestra tecnología implica transparencia y la transparencia es el primer paso para que el mercado sea más justo", sentencia. Explicado de otro modo, si todas las patas del proceso de compra-venta de una vivienda (búsqueda y compra de suelo, construcción, comercialización y promoción) se construyen desde la eficiencia "va a ser muy difícil incurrir en sobrecostes que repercutan en el comprador final, con lo que se puede evitar el pelotazo".

El problema de la disponibilidad de suelo en países como España es otro debate. Pero no existe ese problema en Emiratos Árabes, donde si hay algo que sobra, además de buenos hoteles y restaurantes, es terreno para construir.

Y en aquellas zonas del mundo donde eso también ocurra, será imposible no oír hablar de eVoost. "Esto también es un mensaje para gente joven con talento y con buenas ideas. No hay que tener miedo de salir de Asturias, de Murcia o de Extremadura. En los mercados internacionales, especialmente aquí en Emiratos Árabes da igual tu procedencia: si les gusta la idea, si ayuda a mejorarlos a ellos como país, harán todo para que te quedes, te abrirán las puertas que necesitas que se abran", concluye Pastrana.