UARX ultima dos lanzamientos en menos de un año para revolucionar cómo se mueven los satélites en el espacio

El sector del new space en España atraviesa una época de crecimiento, con empresas más consolidadas y otras emergentes que están posicionando a nuestro país en el mapa europeo y mundial. UARX Space es una de ellas.

La compañía liderada por Yanina Hallak (CEO) acometerá en menos de un año dos lanzamientos clave para su proyecto centrado en la logística aeroespacial que compite con colosos a escala global de esta floreciente industria, con equipos y presupuestos muy superiores a los de la empresa con sede en Nigrán (Galicia).

Podríamos pensar que lo conseguido por esta startup gallega es 'cosa de meigas', pero nada más lejos de la realidad. Un conocimiento técnico puntero, un equipo muy alineado con los objetivos, con una visión a favor de la igualdad de género -el 60% son ingenieras- y una actitud competitiva que no se achanta ante sus rivales están detrás del éxito de UARX Space.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Yanina Hallak en el inicio de este nuevo curso, una etapa con grandes expectativas que concluirá en junio del año que viene con dos nuevos hitos en su haber que seguirán ahondando en la validación de su tecnología.

El primer lanzamiento, en julio de 2024 desde la Guayana Francesa, fue todo un éxito y validó sus deployers o dispensadores para nanosatélites -Reliable and Advanced Mission Injector (RAMI), primer y único dispensador de cubesats español, que supuso además un hito pionero en España.

El segundo lanzamiento está previsto para antes de final de 2025 desde la India y buscará validar un anillo de separación -para satélites más grandes- como producto para un cliente. El tercero y, quizás el más significativo al hacer referencia al que será el primer vehículo de transferencia orbital español, se llevará cabo en junio de 2026 con SpaceX desde California.

El equipo de la startup está volcado en la actualidad en esta apretada agenda que comenzará unos dos meses con el lanzamiento desde la India, en el cohete PSLV, de SAU&RON, su anillo de separación de satélites y, "en este caso la cápsula de Orbital Paradigm", puntualiza Hallak. Esta tecnología es vital para garantizar un proceso de despliegue de los satélites seguro, fluido y eficiente.

Además, es el "primer anillo y la primera cápsula españolas", aunque en esta ocasión, "el lanzamiento lo gestiona nuestro cliente", matiza la CEO.

Un Amazon 'repartiendo paquetes'

Mientras se avanza en este lanzamiento, el equipo también está trabajando en la operativa prevista para junio de 2026, cuando llegará otro momento clave en su trayectoria que revolucionará la logística aeroespacial y avanzará hacia el establecimiento de estándares en este sector.

Hablamos del lanzamiento del "primer y único vehículo de transferencia orbital y cargas útiles alojadas español, que partirá desde Vandenberg Air Force Base (California), en un cohete de SpaceX, Falcon 9."

"El OTV OSSIE puede mover dispositivos desde 250 gramos hasta 600 kilos por el espacio, desplegándolos en distintas órbitas como un Amazon va repartiendo paquetes" Yanina Hallak, CEO y cofundadora de UARX Space

El vehículo de transferencia orbital (OTV) OSSIE de UARX Space, "ahora en fase de integración", precisa Hallak, es una apuesta de envergadura de la compañía. Solo existen cinco en todo el mundo con similares características y, como apuntábamos antes, las empresas que los diseñan y desarrollan multiplican por mucho los recursos económicos y humanos de la startup gallega.

Este vehículo puede mover dispositivos desde 250 gramos hasta 600 kilos por el espacio, desplegándolos en distintas órbitas, actuando como un servicio de reparto -"como un Amazon va repartiendo paquetes", explica la CEO-. Además de transportar satélites, puede llevar cargas útiles embarcadas, como experimentos de empresas y universidades.

Toda esta tecnología diseñada y desarrollada desde España será muy útil para cubrir las necesidades de una industria aeroespacial que atraviesa un momento álgido, no sólo por las aplicaciones comerciales en el ámbito civil, sino también en la defensa.

La empresa está posicionada para ser uno de los grandes actores protagonistas de este contexto. Llegar hasta aquí en poco más de cuatro años no ha sido sencillo.

Un caso atípico en el emprendimiento

Yanina Hallak reconoce en nuestra conversación que UARX constituye un "caso atípico" porque no ha seguido el camino tradicional de una startup.

Recursos propios y ayudas les permitieron transitar el camino durante los primeros tres años y, a diferencia de sus competidores directos en OTV que levantaron entre 100 y 300 millones de euros, ellos desarrollaron su tecnología "con solo 3,5 millones de euros de financiación externa, habiendo hecho magia con el dinero", relata con una sonrisa en el rostro.

"Contamos con miembros de España, Argentina, Venezuela, Portugal y Eslovenia. Y el 60% del personal técnico son mujeres" Yanina Hallak, CEO y cofundadora de UARX Space

Pero lejos de atribuir esta fórmula del éxito a meigas o razones esotéricas, la empresa puede sostener que "siempre ha facturado desde 2020" con una mentalidad clarificadora: "Un negocio debe sobrevivir por lo que produce", indica la responsable.

En esta fórmula del éxito, el equipo es, sin lugar a dudas, el capital más valioso de Uarx. La plantilla ha crecido de dos a 20 personas en cinco años, "priorizando un crecimiento sólido y sostenible".

Y lo ha hecho con la diversidad como bandera en cuanto a nacionalidades y género. "Contamos con miembros de España, Argentina, Venezuela, Portugal y Eslovenia. Y el 60% del personal técnico son mujeres", puntualiza con orgullo Hallak.

Sin duda, una startup que, manteniendo un perfil bajo, sin buscar hacer ruido ni el flash fácil, está captando la atención de la industria -y de clientes en todos los continentes- gracias a sus resultados o, como bien puntualiza Yanina: "Cuando el hardware ya está sobre la mesa y testeado".

Y todo ello, con su sede en Nigrán y contribuyendo con su talento y conocimientos al crecimiento de la floreciente industria aeroespacial en Galicia. Eso sí es Marca España.