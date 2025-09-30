Valencia combate el desperdicio alimentario mediante IA, tecnologías innovadoras y fermentación

Representantes de las startups del programa, con la concejala de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet -en el centro-..

València Innovation Capital y el proyecto europeo ToNoWaste llevan a cabo una acción de 'street marketing' para saber qué hábitos de consumo y conservación de alimentos tenemos en la ciudad. En la aceleradora Agro·lab ToNoWaste, cuya primera edición se acaba de cerrar, cinco startups han aportado soluciones tecnológicas como un software de medición de desperdicio en hoteles y restaurantes.

Un tercio de la totalidad de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o se desperdicia entre la producción y el consumo y precisamente para atajar el problema a lo largo de toda esa cadena, el Ayuntamiento de València, a través de València Innovation Capital, participa en el proyecto europeo ToNoWaste que trabaja en la medición de la sostenibilidad de las acciones que se enfocan en la prevención y reducción del desperdicio alimentario.

Basándose en la ciencia, el proyecto ToNoWaste pretende crear un sistema que evalúe las acciones contra el desperdicio de alimentos, dirigido a todos los actores del sistema agroalimentario (agricultores, industria, pequeño comercio, mercados mayoristas, comedores escolares, consumidores y consumidoras), así como a las autoridades públicas competentes.

"Cada año, en la Unión Europea se pierden o desperdician cerca de 87 millones de toneladas de alimentos. No basta con decirles a los niños que se terminen el plato o con comprar menos cantidad cada día. El problema debe abordarse desde el origen", ha señalado Paula Llobet, concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones.

"Por eso, desde el Ayuntamiento nos hemos sumado al proyecto europeo ToNoWaste, junto a otras ciudades, para trabajar en la prevención del desperdicio alimentario desde la raíz: desde la toma de decisiones en toda la cadena alimentaria", indica.

Agro·lab ToNoWaste

En el marco del proyecto europeo ToNoWaste, València Innovation Capital impulsa diversas iniciativas, entre las que destaca Agro·lab ToNoWaste, la aceleradora de iniciativas agroalimentarias sostenibles. Esta iniciativa acaba de cerrar su primera edición dedicada al reto del desperdicio alimentario, con la participación de cinco startups que han presentado soluciones innovadoras para prevenir y reducir esta problemática.

Effiwaste impulsa la gastronomía circular en el sector de hoteles, restaurantes y comedores mediante un software para la medición del desperdicio alimentario. Gambooza utiliza inteligencia artificial y visión por ordenador para ayudar al sector de la alimentación a optimizar sus operaciones, reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia a través del análisis automatizado de imágenes, mientras que KeepCool fabrica soluciones para alargar la vida de los alimentos frescos, a través de procesos ecológicos y con total seguridad alimentaria, limpiando el aire con el que están en contacto.

Por su parte, La Fermenteria de l'Horta elabora de forma artesanal fermentos vegetales de origen agroecológico y local sin pasteurizar. Se trata de un sistema de aprovechamiento y conservación de los alimentos que, además de prevenir el desperdicio alimentario, es completamente sostenible. Y Remolonas ayuda a la industria alimentaria a valorizar excedentes o productos que no pueden comercializar, mientras ofrece a los consumidores alimentos más accesibles y sostenibles que les permiten ahorrar en su cesta de la compra.